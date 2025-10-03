Gà rán, waffle và 'kho báu' đồng hồ cổ 25 triệu USD

|
Tháng 9, New York (Mỹ) thành điểm hẹn của giới sưu tầm đồng hồ xa xỉ khi Rolliefest, sự kiện được ví như “Met Gala của giới đồng hồ”, chính thức diễn ra. Đây là sân chơi hai năm một lần dành cho những nhà sưu tập từ khắp nơi trên thế giới, do Geoff Hess, Giám đốc mảng đồng hồ toàn cầu của Sotheby’s, sáng lập từ năm 2019. Rolliefest là sự kiện mời riêng, với giá vé lên tới 1.600 USD cho mỗi khách tham dự. Năm nay, hàng trăm cỗ máy thời gian từ hơn 200 nhà sưu tập đã được trưng bày tại những địa điểm danh giá như Aspire at One World Observatory, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và khách sạn Waldorf Astoria.
“Tôi ước tính khoảng 25 triệu USD giá trị đồng hồ cổ đã được bày trên bàn, ngay trong một bữa trưa với món gà rán và waffle”, Joshua Ganjei, Giám đốc điều hành European Watch Company, kể lại. Kho báu thời gian tại Rolliefest không chỉ quy tụ những thương hiệu đình đám như Rolex, Cartier hay Hermès, mà còn xuất hiện các cái tên ít phổ biến, chỉ được nhận diện bởi những tay chơi sành sỏi. Trong số những chiếc đồng hồ gây chú ý có Rolex với mặt số hình rồng, Patek Philippe Triple Calendar Moonphase, hay mẫu Hermès Arceau Les folies du ciel rực sắc màu.
Tại sự kiện, Rolex GMT-Master và Submariner xuất hiện dày đặc trong các bộ sưu tập và trên tay người tham dự. Submariner, mẫu đồng hồ lặn nổi tiếng bởi khả năng chịu áp lực nước cùng thiết kế trường tồn, vẫn luôn nằm trong danh sách những chiếc đồng hồ thép thể thao được săn lùng nhiều nhất.
Một phiên bản Submariner Ref. 6536-1 “Small Crown” từng được bắt gặp tại Rolliefest hiện được rao bán trên Chrono24 với giá hơn 56.000 USD.
Sự kiện cũng ghi dấu sự xuất hiện của Omega Speedmaster Professional Alaska, mẫu đồng hồ gắn liền với dự án không gian của NASA. Những phiên bản tương tự hiện có giá khoảng 20.000 USD, nhưng các mẫu hiếm có thể lên tới mức cao hơn nhiều.
Một vị khách tại Rolliefest gây chú ý với mẫu Patek Philippe Ellipse Ref. 3619 nạm kim cương. Tháng 7, một phiên bản khác của dòng đồng hồ này đã được Sotheby’s bán với mức giá 64.000 USD.
Không rực rỡ kim cương hay vàng khối, những chiếc Longines 13ZN Chronograph và Sei Tacche xuất hiện tại Rolliefest tạo nên sự tương phản đáng chú ý. Khác với Rolex hay Omega, Longines có mức giá khởi điểm khiêm tốn, chỉ từ dưới 1.000 USD, thương hiệu phù hợp cho những người mới nhập môn sưu tầm.
Một mẫu Piaget “Warhol” với mặt số đá quý Tiger’s Eye đã được trưng bày, hiện được bán trên website Piaget với giá 55.000 USD.
Hermès cũng góp mặt trong bộ sưu tâp lần này. Tại Rolliefest, một chiếc Arceau Les folies du ciel. lấy cảm hứng từ hoạ tiết khăn lụa do nghệ sĩ Loïc Dubigeon thiết kế năm 1984, thu hút sự chú ý. Mẫu đồng hồ này lần đầu ra mắt tại Watches and Wonders 2022, với mặt số men.
Một chiếc Cartier Tank Americaine Dual Time Zone cũng góp mặt tại Rolliefest. Dù số lượng Cartier tại sự kiện không nhiều, nhưng sức hút của thương hiệu, từ hoàng gia châu Âu đến những ngôi sao đương đại như Taylor Swift, vẫn khiến giới sưu tập đặc biệt quan tâm. Một phiên bản tương tự hiện được niêm yết trên Chrono24 với giá gần 24.000 USD.
Rolliefest không chỉ là nơi hội tụ hàng trăm chiếc đồng hồ giá trị, mà còn là điểm hẹn gắn kết cộng đồng sưu tầm quốc tế. Khách mời đến từ nhiều quốc gia, ngành nghề khác nhau, cùng chung niềm đam mê chia sẻ và trân trọng thời gian. Một số mẫu hiếm, như Rolex Daytona Ref. 6270, thậm chí được giữ kín vì an ninh. Đúng với tinh thần “Met Gala của giới đồng hồ”, sự kiện quy tụ những gương mặt quen thuộc như Mike Nouveau hay doanh nhân Fred Savage, tất cả cùng hiện diện trong bầu không khí sang trọng và kín đáo.
