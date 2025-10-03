Gà rán, waffle và 'kho báu' đồng hồ cổ 25 triệu USD

Tháng 9, New York (Mỹ) thành điểm hẹn của giới sưu tầm đồng hồ xa xỉ khi Rolliefest, sự kiện được ví như “Met Gala của giới đồng hồ”, chính thức diễn ra. Đây là sân chơi hai năm một lần dành cho những nhà sưu tập từ khắp nơi trên thế giới, do Geoff Hess, Giám đốc mảng đồng hồ toàn cầu của Sotheby’s, sáng lập từ năm 2019. Rolliefest là sự kiện mời riêng, với giá vé lên tới 1.600 USD cho mỗi khách tham dự. Năm nay, hàng trăm cỗ máy thời gian từ hơn 200 nhà sưu tập đã được trưng bày tại những địa điểm danh giá như Aspire at One World Observatory, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và khách sạn Waldorf Astoria.