Chiếc đồng hồ Rolex đắt thứ 3 thế giới, lập kỷ lục 6,2 triệu USD

Theo Hodinkee, ngay sau phiên đấu giá, một số người yêu đồng hồ trên mạng xã hội tỏ ra nhầm lẫn, cho rằng chiếc được bán ở Monaco chính là “Bảo Đại”. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhanh chóng chỉ ra những khác biệt rõ ràng. “Bảo Đại” (trái) có cọc kim cương ở các vị trí chẵn, trong khi chiếc Ref. 6062 (phải) mới bán có cọc ở vị trí lẻ. Bộ đĩa lịch ngày - thứ trên “Bảo Đại” hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong khi chiếc tại Monaco có song ngữ Anh - Pháp. Cả hai đều đã ngả màu thời gian tương tự, cho thấy tình trạng bảo quản lâu dài, song giới sưu tầm nhận định phiên bản Monaco có tình trạng tốt hơn, là lý do khiến giá đấu tăng nhanh.