Chiếc đồng hồ Rolex đắt thứ 3 thế giới, lập kỷ lục 6,2 triệu USD

Tháng 5/2017, chiếc đồng hồ thuộc sở hữu của Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, vị Hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, đã được bán đấu giá với mức 5,06 triệu USD. Mẫu đồng hồ hiếm này, được gọi là “Bảo Đại”, là phiên bản Rolex lịch ba kim và tuần trăng trong vỏ vàng 36 mm, nổi bật với mặt số đen và cọc kim cương. Tại thời điểm được bán tại phiên đấu giá Phillips Geneva Watch Auction: Five, “Bảo Đại” trở thành chiếc Rolex đắt nhất trong lịch sử, theo GQ.
Tuy nhiên, kỷ lục trên vừa bị xô đổ bởi chiếc Rolex Ref. 6062. Đồng hồ vừa được bán với giá 6,2 triệu USD tại nhà đấu giá Monaco Legend Group, chính thức vượt qua “Bảo Đại” để trở thành chiếc Rolex đắt thứ ba từng được bán đấu giá, dù không mang giá trị hoàng gia. Mẫu đồng hồ này sở hữu sáu cọc kim cương cùng dây vàng nguyên bản của Rolex, được ước tính ban đầu chỉ khoảng 3 triệu USD nhưng đã nhanh chóng vượt gấp đôi kỳ vọng.
Người mua thực hiện giao dịch qua điện thoại, danh tính chưa được tiết lộ. Trước đó, cỗ máy từng xuất hiện tại các phiên đấu giá danh tiếng như Sotheby’s (1991) và Antiquorum (2006), đồng thời được in trang bìa cuốn Collecting Rolex Wristwatches của chuyên gia Osvaldo Patrizzi.
Về bản chất, Ref. 6062 là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Rolex. Khác với các mẫu thể thao nổi tiếng như Submariner hay GMT-Master, Rolex vốn ít khi sản xuất những mẫu đồng hồ phức tạp mang thiên hướng “dress watch” như Patek Philippe hay Audemars Piguet. Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1940 - đầu 1950, hãng đã cho ra đời hai mẫu đồng hồ lịch ba kim và tuần trăng là Ref. 6062 và Ref. 8171. Đây là hai mẫu Rolex cổ duy nhất sở hữu tính năng moonphase (hiển thị chu kỳ mặt trăng), và cũng là những chiếc đồng hồ có giá trị sưu tầm cao nhất của thương hiệu.
Chỉ được sản xuất trong vài năm ngắn ngủi, Ref. 6062 kết hợp ba yếu tố biểu tượng của Rolex, gồm vỏ Oyster chống nước, bộ máy Perpetual tự động và lịch đầy đủ gồm ngày, tháng, tuần trăng. Ước tính chỉ có vài trăm chiếc được chế tác, với ba phiên bản kim loại gồm vàng vàng, vàng hồng và thép không gỉ. Trong số đó, những mẫu mặt đen gắn kim cương là cực kỳ hiếm, đặc biệt là cấu hình cọc kim cương đặt tại các vị trí lẻ, như chiếc đồng hồ vừa lập kỷ lục 6,2 triệu USD.
Theo Hodinkee, ngay sau phiên đấu giá, một số người yêu đồng hồ trên mạng xã hội tỏ ra nhầm lẫn, cho rằng chiếc được bán ở Monaco chính là “Bảo Đại”. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhanh chóng chỉ ra những khác biệt rõ ràng. “Bảo Đại” (trái) có cọc kim cương ở các vị trí chẵn, trong khi chiếc Ref. 6062 (phải) mới bán có cọc ở vị trí lẻ. Bộ đĩa lịch ngày - thứ trên “Bảo Đại” hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong khi chiếc tại Monaco có song ngữ Anh - Pháp. Cả hai đều đã ngả màu thời gian tương tự, cho thấy tình trạng bảo quản lâu dài, song giới sưu tầm nhận định phiên bản Monaco có tình trạng tốt hơn, là lý do khiến giá đấu tăng nhanh.
Giữa thời điểm thị trường đồng hồ cổ đang trầm lắng sau đại dịch, thương vụ này cho thấy giới sưu tầm vẫn sẵn sàng chi mạnh tay cho những tuyệt tác hiếm hoi, đặc biệt là các mẫu Rolex gắn với giai đoạn chuyển mình của thương hiệu. Theo xếp hạng hiện nay, vị trí số một vẫn thuộc về Rolex Daytona “Paul Newman”, chiếc đồng hồ cá nhân của tài tử cùng tên, được bán với giá 17,75 triệu USD tại Phillips năm 2017. Thứ hai là Rainbow Daytona, mẫu duy nhất được bán tại Phillips năm 2024 với 5,05 triệu CHF.
