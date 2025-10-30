Năm viên mãn của các 'rich kid' TP.HCM

Trước đó, “rich kid miền Tây” Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) cũng gây chú ý khi tổ chức đám cưới lần 2 cùng chồng Huỳnh Phát hồi tháng 9. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”. Tiệc xa hoa, sử dụng sắc đỏ làm tông màu chủ đạo, diễn ra trong không gian Invita Palace Phan Thiết. Theo thông tin trên trang cá nhân, đây cũng là đơn vị kinh doanh của cặp vợ chồng trẻ. Ảnh: @peasiri_.