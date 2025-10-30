Năm viên mãn của các 'rich kid' TP.HCM

|
Ngày 29/10, Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997), con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), bất ngờ đăng tải ảnh cưới lên mạng xã hội. Hôn phu của “rich kid” này là Justin Cohen. Bộ ảnh cưới cũng được đăng tải trên Elle Italy kèm thông báo về lễ cưới dự kiến diễn ra vào năm sau. Ảnh: @tiennguyenn.
|
Tiên Nguyễn hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) - thành viên IPPG. Doanh nghiệp do cô quản lý là đối tác kinh doanh của nhiều thương hiệu lớn như Rolex, Burberry, Versace hay Dolce & Gabbana. Dù không chia sẻ nhiều về công việc kinh doanh trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn vẫn thường xuyên đăng tải ảnh chụp chung với Giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế của các nhà mốt trên, chứng minh mối quan hệ thân thiết. Ảnh: @tiennguyenn.
|
Khi vừa đăng tải bộ hình cưới, con gái của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn nhanh chóng nhận về những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Á hậu Thảo Nhi Lê, ca sĩ Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Min, diễn viên Diễm My, Băng Di, stylist Hoàng Ku, Lâm Thúy Nhàn đều để lại lời chúc mừng đến cô dâu mới. Ảnh: @tiennguyenn.
|
Với bộ hình cưới ấn tượng được thực hiện tại London (Anh), cộng đồng mạng hi vọng vào đám cưới xa hoa, mãn nhãn của “rich kid” sinh năm 1997. Khi thực hiện ảnh cưới, Tiên Nguyễn diện các thiết kế tinh xảo đến từ Nicole Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée. Sánh đôi với cô dâu, chú rể Justin diện bộ tuxedo may đo của nhà mốt Dolce & Gabbana. Tiệc cưới của cặp đôi được các tín đồ thời trang và công chúng mong chờ. Ảnh: @tiennguyenn.
|
Trước đó, “rich kid miền Tây” Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) cũng gây chú ý khi tổ chức đám cưới lần 2 cùng chồng Huỳnh Phát hồi tháng 9. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”. Tiệc xa hoa, sử dụng sắc đỏ làm tông màu chủ đạo, diễn ra trong không gian Invita Palace Phan Thiết. Theo thông tin trên trang cá nhân, đây cũng là đơn vị kinh doanh của cặp vợ chồng trẻ. Ảnh: @peasiri_.
|
Tiệc cưới lần thứ 2 của cặp đôi diễn ra tại trung tâm tiệc cưới của gia đình. “Như lời hứa của anh: ‘Bé Giao ráng đợi nhé, đợi ngôi nhà hạnh phúc xong rồi anh đón em về làm công chúa’. Và hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực”, Huỳnh Giao viết trên trang cá nhân. Ảnh: @peasiri_.
|
Năm nay, Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999), con gái của đại gia Minh Nhựa, cũng đón tin vui trong đời sống cá nhân. Hồi tháng 6, cô sinh em bé thứ 4 có tên Jayric, nhận được sự chúc phúc từ đại gia đình. Trên trang cá nhân, Tâm Nguyễn, chồng Joyce Phạm, cũng dành những lời cảm ơn cho vợ, đồng thời thể hiện sự trân trọng với sứ mệnh làm cha: “Ba cảm thấy mình may mắn vì được chứng kiến cảm xúc thiêng liêng này lần thứ 4. Cảm ơn mẹ đã rất dũng cảm vì hai chữ ‘gia đình’”. Ảnh: @joyce.pham1106
|
Sau khi sinh con, ái nữ của đại gia Minh Nhựa liên tục cùng chồng đi du lịch, tham gia sự kiện, kỷ niệm ngày cầu hôn, ngày cưới, chứng minh tình cảm gắn bó. Cô đăng tải hình ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới bên ông xã Tâm Nguyễn. “Nắm tay nhau từ năm này sang năm khác, 6 năm và mãi mãi về sau”, Joyce Phạm viết trên trang cá nhân. Sau đó, cặp đôi cũng dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng để kỷ niệm dịp này. Ảnh: @joyce.pham1106
Yêu tự do khiến giới trẻ lười kết hôn
Nhiều người trẻ ngày nay hài lòng với cuộc sống độc thân, bởi họ có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu mà không cần sự hỗ trợ từ bạn đời, đồng thời không muốn đánh đổi cá tính cá nhân để hòa hợp trong hôn nhân. Cuốn Từ thành nhân đến thành công của Thủy Mộc Nhiên lý giải rằng các mối quan hệ hiện đại sẽ thiên về “trao đổi giá trị” và “đồng điệu tâm hồn” thay vì ràng buộc truyền thống, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ giá trị bản thân trong một thế giới đề cao tính cá nhân và tự do lựa chọn.