Cặp đôi TP.HCM nên duyên sau 4 năm đi tour ghép đoàn Cao Bằng

Sau chuyến tour ghép Hà Giang - Cao Bằng năm 2021, Trúc Ly và Thành Đạt giữ liên lạc rồi chính thức hẹn hò cuối năm 2022. Hiện cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới.

Đầu tháng 10, Trúc Ly (sinh năm 1999, Gia Lai) tình cờ để lại bình luận dưới một bài viết trên Threads, kể về cơ duyên gặp chồng trong một chuyến du lịch ghép cách đây hơn 4 năm. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận gần 2.000 lượt thích và hơn 200 lượt chia sẻ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trúc Ly cho biết hồi tháng 4/2021, sau khi tốt nghiệp đại học, Trúc Ly quyết định đi du lịch trước khi trở lại TP.HCM bắt đầu công việc mới. Cô đăng ký tour Hà Giang - Cao Bằng cùng mẹ, trong khi Thành Đạt (sinh năm 1998, Đà Nẵng) cũng theo gia đình đi Sa Pa rồi nối tour sang Cao Bằng.

Trong đoàn nhỏ chỉ có vài người trẻ, gồm Ly, Đạt và một cặp vợ chồng người Hoa. Ấn tượng đầu của cô về anh không mấy thiện cảm do tay chân vụng về, nhưng sau khi trò chuyện trong buổi giao lưu tại nhà sàn gần hồ Ba Bể, cả hai phát hiện có nhiều điểm chung và đều là "fan cứng" ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Cặp đôi trang trí lễ đính hôn ở TP.HCM bằng hoa ly, hạt cà phê và chum rượu gốm - những "biểu tượng" gắn liền với chuyện tình của họ.

Khi chuyến đi kết thúc, TP.HCM bước vào giai đoạn giãn cách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Gia đình Đạt về lại TP.HCM nhưng vẫn giữ liên lạc với cô, thường xuyên hỏi thăm và hẹn khi nào cô quay lại thành phố làm việc sẽ để Đạt đưa đón.

Tháng 10/2021, Trúc Ly quay lại TP.HCM và được vợ chồng người Hoa trong đoàn rủ cùng chơi bóng chày tại quận 7. Họ gọi thêm Đạt đến và khéo léo “tác hợp” cả hai. Sau buổi gặp đó, cô và anh trò chuyện thường xuyên hơn và bắt đầu tìm hiểu nhau.

Sau vài tháng, họ chính thức hẹn hò vào tháng 1/2022. Thời gian đầu, cặp đôi giấu bố mẹ vì ngại khi từng từ chối được “đẩy thuyền” trong chuyến du lịch Cao Bằng. Khoảng nửa năm sau, cả hai mới công khai với hai bên gia đình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Càng gắn bó, họ càng nhận ra nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống, đặc biệt là việc cùng hướng về gia đình. Trúc Ly chia sẻ họ ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Mỗi khi gặp bất đồng, cặp đôi chọn cách giải quyết ngay, sẵn sàng đối diện với vấn đề và cùng ngồi lại trao đổi.

“Có lần giận nhau, anh chỉ lặng lẽ ôm mèo, ăn hết một trái ổi rồi quay lại nói chuyện tiếp”, Ly kể.

Cuối năm 2024, Thành Đạt dành 11 ngày cùng Trúc Ly khám phá xứ hoa anh đào, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cầu hôn bất ngờ.

Tháng 11/2024, nhân dịp sinh nhật Ly, cả hai cùng du lịch Nhật Bản ngắm lá phong đỏ tại chân núi Phú Sĩ. Đây là thời điểm lá phong đang vào mùa rực rỡ nhất, núi Phú Sĩ đã phủ tuyết và hôm ấy mây không che đỉnh núi. Trong lúc tham quan chùa Chureito, Đạt bất ngờ cầu hôn Ly.

"Tôi rất bất ngờ. Từ khâu chuẩn bị nhẫn đến set up máy quay, anh chưa từng để tôi phát hiện", cô kể lại.

Khi quyết định tiến đến hôn nhân, Trúc Ly cho biết cô và chồng bàn bạc kỹ về tài chính, con cái và cách san sẻ trách nhiệm trong gia đình. Thay vì đặt nặng phân vai vợ - chồng, cả hai muốn trở thành người đồng hành, tri kỷ để cùng nhau sửa đổi và trưởng thành.

Vừa qua, lễ đính hôn của cặp đôi được tổ chức ngày 12/7 tại nhà cô dâu, lấy tông đỏ làm chủ đạo, kết hợp các gam màu nóng lấy cảm hứng từ quê hương Gia Lai. Không gian được trang trí bằng hoa ly - loài hoa gắn liền với tên cô và tượng trưng cho sự hòa hợp, kết hợp cùng hạt cà phê và chum rượu gốm, gợi nhớ về mối lương duyên từ Cao Bằng.

Ly cho biết quá trình chuẩn bị diễn ra gấp rút trong 25 ngày. Dù gặp nhiều áp lực, cả hai xem đây là thử thách đầu tiên trong hành trình chung sống. Đầu tháng 11 tới, họ sẽ sắp xếp quay lại Nhật Bản để thực hiện bộ ảnh cưới tại địa điểm cầu hôn 1 năm trước.