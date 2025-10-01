Thế hệ không còn xấu hổ vì ly hôn

Nhiều Gen Z công khai chuyện ly hôn trên mạng xã hội, không xem là gánh nặng phải giấu đi. Nguyên nhân chia tay của thế hệ này thường đến từ khác biệt trong “ngôn ngữ tình yêu”.

Nhiều người trẻ còn cùng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ly hôn. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Năm 2021, khi mới 27 tuổi, nghệ sĩ violin Kira Benson ở Seattle (Washington, Mỹ) quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm. Đó là một mối quan hệ che giấu bản dạng giới tính (lavender marriage), và việc dừng lại không hề dễ dàng. Nhưng Benson có một đồng minh bất ngờ.

“Nếu đã phải chia tay chồng cũ, hãy cùng chia tay với cả nhân tình của anh ta”, Benson nói nửa đùa nửa thật với New York Times.

Trước khi đưa ra quyết định, Benson tham khảo ý kiến bác sĩ tâm lý và nhận được sự ủng hộ. Với tinh thần “liên minh queer”, sự đoàn kết của những người LGBTQ+, Benson còn báo cho người phụ nữ kia, vốn được chấp nhận trong mối quan hệ phi truyền thống, về những hành vi đáng lo ngại của người chồng.

Và ngay trong đêm chia tay, cả hai đã ngồi ăn đồ ăn vặt, chơi game Animal Crossing như để cùng nhau vượt qua biến cố.

Bình thường hoá chia tay

Những thành viên lớn tuổi nhất của Gen Z giờ đã chạm ngưỡng 30, đủ trưởng thành để kết hôn và cũng đủ để hối tiếc. Khác với các thế hệ trước, ly hôn với Gen Z không còn là điều xấu hổ, mà trở thành lựa chọn để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Tại California (Mỹ), nữ sáng tạo nội dung Michel Janse (28 tuổi) thường tóm gọn kênh vlog của mình bằng câu: “Tôi tìm thấy tình yêu sau ly hôn”. Dù đã tái hôn vào năm ngoái, cô vẫn giữ “danh tính divorcée” (người từng ly hôn) như một phần quan trọng trong câu chuyện đời mình.

Theo cây bút viết về tình dục Megan Wallace (29 tuổi, London, Anh), hai hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ này là Sophie Turner và Emily Ratajkowski. Cả hai đều bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hình ảnh mới, Turner được xem là người phụ nữ tự do, còn Ratajkowski thậm chí biến nhẫn cưới thành “nhẫn ly hôn”.

“Họ bước ra và trở thành chính mình hoàn toàn”, Wallace nhận xét.

Nhà sáng tạo nội dung Michel Janse không ngại chia sẻ những thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Ảnh: @MichelJanse/YT.

Luật sư Jackie Combs, người từng làm việc với Ratajkowski, khẳng định định kiến về ly hôn đã không còn. Đây đơn giản là một chương mới trong đời sống tình cảm, không phải là “vết nhơ”.

“Họ sống trong thế giới của mạng xã hội, nơi tất cả đều xoay quanh kể chuyện. Vì vậy, họ sẵn sàng công khai và thành thật với đời sống riêng tư, khác với sự dè dặt của các thế hệ trước”, bà nói, bổ sung thêm rằng Gen Z quyết đoán hơn hẳn trong việc kết thúc mối quan hệ.

Chính sự cởi mở này khiến việc chia tay với Gen Z đôi khi trở thành một dạng “tái thương hiệu”.

“Chúng tôi nhìn thấy đủ loại cuộc sống khác nhau qua mạng xã hội: người sống trên thuyền, người ở căn hộ cao tầng New York (Mỹ). Điều đó khiến việc hình dung một khởi đầu mới trở nên dễ dàng hơn”, Janse nhận xét.

Wallace bổ sung rằng thế hệ này lớn lên giữa biến động, như đại dịch Covid-19, bất ổn kinh tế, biến đổi xã hội nhanh chóng, nên họ đã quen với sự thay đổi.

“Gen Z có thể hình dung mình sẽ trải qua ba cuộc hôn nhân trong đời, vì quá khó để ở cạnh một người duy nhất đến cuối”, bà nói.

Không xấu hổ, nhưng không dễ dàng

Nếu trước đây ngoại tình thường là nguyên nhân dẫn đến ly hôn, thì với Gen Z, những lý do tinh tế hơn xuất hiện.

“Tôi ít thấy ngoại tình trong các vụ ly hôn của Gen Z. Thay vào đó, họ nói nhiều về ‘ngôn ngữ tình yêu’, về gaslighting (thao túng tâm lý) hay narcissist (tính ái kỷ)”, luật sư Grant Moher (50 tuổi, Virginia, Mỹ) cho biết. Theo ông, đây là những khái niệm tâm lý phổ biến gần đây, phản ánh sự tập trung vào sức khỏe tinh thần.

Các vụ ly hôn ở lứa tuổi 20 cũng thường ít liên quan đến tài sản, vì nhiều cặp chưa có nhà cửa, con cái, nhưng lại vướng nợ sinh viên hoặc tài sản kỹ thuật số như Bitcoin. Một điểm chung là Gen Z không muốn kéo dài thủ tục; họ chọn giải pháp nhanh gọn.

Ly hôn với Gen Z không còn bị coi là thất bại, nhưng cũng chưa bao giờ là việc đơn giản. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Nicole Mitchell (26 tuổi, Tennessee, Mỹ), từng kết hôn ở tuổi 18 và ly hôn sau hơn 1 năm, thừa nhận không đồng tình hoàn toàn với xu hướng “nếu không vui thì bỏ”.

“Điều đó khiến tôi thấy buồn. Những gì ý nghĩa nhất đôi khi đến từ việc vượt qua khó khăn, chứ không phải cứ đi tìm điều dễ chịu”, Gen Z nói. Tuy nhiên, cô vẫn công khai câu chuyện của mình để những người khác cảm thấy họ không đơn độc.

Theo Wallace, nhiều người Gen Z không coi hôn nhân là ràng buộc cuối cùng. Sự phát triển của mô hình quan hệ phi truyền thống khiến hôn nhân bớt khắt khe. Khi lựa chọn không độc quyền được chấp nhận, việc ly hôn cũng không còn bị coi là thảm kịch.

Dù vậy, không ai trong số những người trẻ này phủ nhận tính nghiêm trọng của việc kết thúc một cuộc hôn nhân.

“Ly hôn là chuyện cực kỳ lớn. Sự kiện này không thể đảo ngược, rất tốn kém, hỗn loạn và thay đổi hoàn toàn cuộc sống”, Janse nhấn mạnh.

Jamie Spiker (25 tuổi, Virginia), từng ly hôn sau 5 năm chung sống, cũng không ủng hộ quan điểm ly hôn là con đường dễ dàng.

“Đó là một quyết định nặng nề, không thể xem nhẹ”, cô nói.