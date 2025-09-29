Lớp dạy Gen Z ăn mặc, giao tiếp 'chuẩn' nhân viên văn phòng

Việc nhiều Gen Z lúng túng trước những quy tắc về ăn mặc và ứng xử cơ bản nơi công sở thúc đẩy một doanh nghiệp tại Hong Kong mở lớp đào tạo kỹ năng dành riêng cho nhân sự trẻ.

Là “công dân số” quen Zoom hơn gặp gỡ trực tiếp, nhiều Gen Z tỏ ra lúng túng trước những quy tắc ứng xử cơ bản nơi công sở. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Nhiều người vốn quen thuộc với những quy tắc ngầm trong ứng xử nơi công sở, nhưng một công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định mở lớp đào tạo về “nghi thức văn phòng” dành riêng cho thế hệ Gen Z.

Chương trình bao gồm cách ăn mặc, ngôn ngữ cơ thể và kỹ năng giao tiếp, những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi lại là trở ngại đối với những “công dân số” sinh ra trong kỷ nguyên internet, theo SCMP.

Trên các nền tảng mạng xã hội, chủ đề văn hóa làm việc của Gen Z (sinh năm 1997-2012) đang tạo nên nhiều tranh luận.

“Có người bảo không thể tưởng tượng nổi cảnh đi làm mà không được làm việc tại nhà. Có người nói không muốn thăng chức, mà chỉ muốn tìm ý nghĩa trong công việc”, một người thuộc thế hệ millennial (sinh năm 1981-1996) chia sẻ khó khăn trong việc quản lý nhân viên trẻ.

“Công việc không nên chiếm trọn cuộc đời. Thăng tiến ư? Đừng đùa. Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến khủng hoảng tài chính. Công ty nào cũng tái cấu trúc, sa thải nhân viên, và thường là nhắm vào cấp quản lý trung. Vậy thì việc leo lên vị trí đó để rồi bị sa thải có ý nghĩa gì?”, một Gen Z phản hồi.

Người khác thì lý giải thẳng thắn: “Chúng tôi đã quen học online suốt dịch Covid-19, vậy tại sao lại phải tốn tiền đi lại để đi làm, trong khi có thể làm việc ở nhà? Tôi đi làm không phải để nuôi sống các công ty xe buýt hay tàu điện”.

Chính thái độ khác biệt này khiến Informa Markets, tập đoàn tổ chức triển lãm quốc tế, quyết định mở khóa học về nghi thức văn phòng cho đội ngũ nhân viên Gen Z.

Các doanh nghiệp đang tìm cách giúp nhân sự trẻ hoà nhập với môi trường chuyên nghiệp. Ảnh minh họa: RDNE/Pexels.

“Covid-19 tác động cực lớn đến nhóm tuổi này”, Jolly Lam, quản lý phát triển nhân tài tại Informa, nhận xét. Theo bà, trong giai đoạn học tập, nhân sự trẻ gần như chỉ giao tiếp qua Zoom, hiếm có cơ hội thực tập trực tiếp. Vì vậy khi bước vào môi trường công sở, nhiều người gặp khó khăn trong cách ăn mặc, nói chuyện và xử lý tình huống.

Các lớp học tập trung vào 3 điểm chính, quy định ăn mặc, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp và kỹ năng trao đổi trực tiếp với khách hàng, đồng nghiệp.

“Một số nhân viên nữ trẻ nghĩ rằng mặc crop top đi gặp khách hàng vẫn là lịch sự. Họ tin mình đang ăn mặc đẹp và hợp thời, nhưng trong môi trường công việc thì không phù hợp”, Lam kể lại.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những bài học này cũng được chấp nhận ngay.

“Sau buổi học, nhóm người trẻ thường phản biện lại: cái gì đồng ý, cái gì không. Nhưng chúng tôi nhìn vào kết quả: nếu họ chứng minh được cách riêng của mình vẫn xây dựng được lòng tin và sự chuyên nghiệp với khách hàng, chúng tôi cũng tôn trọng”, quản lý nói.

Theo Andy Luk Kwok-kwan, Phó chủ tịch Viện Quản lý Nhân sự Hong Kong, việc đào tạo nghi thức văn phòng trước đây thường gắn liền với chức năng công việc, như nhân viên kinh doanh học kỹ năng gặp khách hàng, hay người đi dự tiệc học cách ứng xử trên bàn ăn.

“Ngày nay, việc đào tạo lại dựa trên độ tuổi, phản ánh tác động của dịch bệnh và thói quen thế hệ trẻ. Doanh nghiệp đang phải nghĩ lại mục tiêu và nội dung của các khóa học”, ông nói.

Ông cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của Gen Z trong lực lượng lao động buộc doanh nghiệp phải thích nghi. Tuy nhiên, câu hỏi có nên tuyển và giữ chân thế hệ này hay không vẫn là lựa chọn của từng công ty.