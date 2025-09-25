Giám đốc Việt rời Google, bán bánh mì 15 tiếng/ngày ở Singapore

Rời Google để khởi nghiệp ẩm thực ở Singapore, Hà Lâm Tú Quỳnh làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày ở mọi khâu vận hành, kiên trì với giấc mơ đưa bánh mì Việt vươn tầm quốc tế.

Cựu giám đốc truyền thông Hà Lâm Tú Quỳnh cho biết cô là người đầu tiên thuyết phục Google đưa bánh mì Việt Nam lên Google Doodle.

Tranh thủ lúc tiệm bánh mì tại Clarke Quay (Singapore) vừa mở cửa lúc 11h (giờ Việt Nam), cựu Giám đốc Truyền thông Google Hà Lâm Tú Quỳnh đã dành thời gian trò chuyện cùng Tri Thức - Znews.

Trong căn bếp vẫn còn phảng phất mùi bánh mới ra lò, cô kể về hành trình rẽ ngoặt từ sự nghiệp ấn tượng trong ngành công nghệ toàn cầu sang công việc kinh doanh tiệm bánh mì.

'Bây giờ hoặc không bao giờ'

“Bánh mì có thể trở thành thương hiệu toàn cầu của Việt Nam. Tôi muốn làm điều đó”, Tú Quỳnh khẳng định.

Quyết định rời bỏ Google để khởi nghiệp, theo lời cô, là sự cộng hưởng giữa yếu tố cá nhân và bối cảnh khách quan. Ở góc độ cá nhân, sau hơn 20 năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp, trong đó có hơn một thập kỷ gắn bó cùng Google, Tú Quỳnh nhận thấy bản thân cần một thử thách mới, mang tính “sở hữu” nhiều hơn.

Tú Quỳnh rời bỏ công việc theo giờ hành chính để theo đuổi dự án khởi nghiệp.

“Bây giờ hoặc không bao giờ”, cô tự nhủ, bởi nếu chần chừ thêm vài năm, rất có thể bản thân sẽ an phận trong vùng an toàn, thiếu đi sự dũng cảm để thay đổi. Với nền tảng tài chính vững vàng, cô đủ tự tin theo đuổi đam mê mà không quá lo lắng về gánh nặng mưu sinh.

Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ toàn cầu khi ấy đang trải qua nhiều biến động, từ những đợt sa thải quy mô lớn đến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến ngay cả những vị trí được xem là vững chắc cũng trở nên mong manh. Cô nhận ra “không có gì là chắc chắn”.

Trong bối cảnh đó, ý tưởng nâng tầm ẩm thực Việt Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa bánh mì và phở, những món ăn được xem là “quốc hồn quốc túy”, cô chọn bánh mì vì tính tối ưu hóa.

“Đây là món ăn gọn nhẹ, dễ chuẩn hóa, phù hợp với mô hình mang đi, tiệm cận cách vận hành của các chuỗi thức ăn nhanh quốc tế”, cô chia sẻ.

Rời Google không phải là một quyết định bột phát của Tú Quỳnh, mà là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong gần 2 năm, với sự bàn bạc chi tiết cùng gia đình, đặc biệt là chồng. Ngay từ khi còn làm việc tại Google, cô đã ấp ủ mong muốn đưa ẩm thực Việt ra thế giới.

Khi chia sẻ kế hoạch nghỉ việc để khởi nghiệp, cô trình bày với chồng về các phương án tài chính cụ thể. Chỉ khi nhìn thấy tính khả thi, anh mới đồng ý.

“Gia đình ban đầu rất yên tâm, ai cũng cho rằng đây là hướng đi hợp lý”, cô kể.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã khiến sự lạc quan ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho lo lắng. Một ngày làm việc kéo dài 14-15 tiếng khiến cô gầy đi nhiều, khiến người thân không khỏi xót xa.

‘Nếu làm cho công ty khác, tôi đã bỏ cuộc’

Ban đầu, cô tin rằng tiệm bánh mì sẽ ít phụ thuộc vào nhân sự, khi chỉ cần lao động phổ thông thay vì tay nghề cao như phở. Thực tế sau này, nhân sự lại trở thành thách thức lớn nhất trong quá trình vận hành tại Singapore. Đây cũng là vấn đề khiến cô mất ngủ nhiều nhất, kiệt sức nhất.

"Người dân Singapore ít mặn mà với công việc phổ thông. Với phúc lợi xã hội và chính sách an sinh khá đầy đủ, họ không cần phải gắn bó với những công việc nặng nhọc và thu nhập thấp. Phần lớn chỉ chọn làm thêm vài giờ để có 'tiền tiêu vặt' thay vì xem đó là nghề lâu dài", Tú Quỳnh chia sẻ.

Tú Quỳnh thừa nhận đôi khi vẫn nhớ về hình ảnh trước kia của bản thân khi làm việc tại Google.

Hệ quả là tiệm liên tục thiếu hụt nhân sự. Thay vì tối thiểu 4 người để vận hành ổn định, cửa hàng thường chỉ còn 1-2 nhân viên. Nhiều lúc không thể tuyển được ai, cô và chồng phải tự mình đảm nhận tất cả, từ rửa rau, thái hành đến phục vụ khách.

Khác với giờ hành chính, hiện mỗi ngày của Tú Quỳnh bắt đầu từ 5h30 và kéo dài liên tục 14-15 tiếng. Cường độ làm việc nặng khiến cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ khi cửa hàng đi vào hoạt động từ tháng 7, cô chưa có một bữa tối nào trọn vẹn bên gia đình.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, thậm chí còn hơn cả những ngày căng thẳng nhất ở Google”, cô chia sẻ.

Cựu giám đốc thừa nhận đôi khi vẫn nhớ về “phiên bản cũ” khi còn làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn. Khi ấy, công việc chủ yếu xoay quanh chiến lược, quản lý ngân sách và phối hợp với các phòng ban, giúp cô có điều kiện chăm sóc bản thân, từ làm đẹp đến chăm sóc da. Giờ giấc linh hoạt, không bị cuốn vào guồng lao động tay chân liên tục.

“Nếu làm cho công ty khác mà mệt như mở tiệm bánh mì, chắc chắn tôi đã bỏ cuộc sớm”, cô thẳng thắn.

Dẫu vậy, giấc mơ đưa bánh mì Việt ra thế giới đã giúp cô bám trụ. Ngay cả khi tham gia các sự kiện, như buổi gặp gỡ do vợ chồng Đại sứ Việt Nam tại Singapore tổ chức gần đây, cô vẫn chú trọng vẻ ngoài chỉn chu.

“Tôi không muốn xuất hiện với hình ảnh đầu bù tóc rối, gương mặt mệt mỏi, vì điều đó dễ làm nhụt chí những ai đang ấp ủ khởi nghiệp. Tôi muốn chứng minh rằng, dù gian nan, việc dấn thân vẫn đáng để thử”, cô chia sẻ.

Sự ủng hộ của khách hàng cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhiều thực khách quay lại hơn 10 lần, để lại đánh giá 5 sao và giới thiệu bạn bè. Những phản hồi tích cực ấy góp phần giúp Tú Quỳnh tin rằng hướng đi hiện tại, dù đầy thử thách, vẫn xứng đáng để theo đuổi.

Gói 20 năm kinh nghiệm vào tiệm bánh mì Việt

Kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền thông và chiến lược, đặc biệt là quãng thời gian tại Google, được Tú Quỳnh mang vào quá trình xây dựng và vận hành tiệm Bánh Mì Society.

Ở khía cạnh thương hiệu, cô tận dụng kỹ năng kể chuyện để định vị sản phẩm. Nguyên tắc “cứ nói thật và làm thật ngay từ đầu” giúp tạo niềm tin với khách hàng. Cô không chỉ bán một ổ bánh mì, mà muốn khách hàng khi bước vào tiệm sẽ được trải nghiệm trọn vẹn một câu chuyện: lý do tiệm được mở tại Singapore, vì sao thương hiệu lại được xây dựng theo cách này, và tại sao bánh mì Việt xứng đáng có mặt trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Tình trạng thiếu hụt nhân sự khiến Tú Quỳnh (ngoài cùng bên phải) và chồng cô (ngoài cùng bên trái) phải trực tiếp làm tất cả khâu vận hành. Đổi lại, sự ủng hộ của các khách hàng đem lại động lực cho cô.

Tư duy “moonshot” (dám đặt ra những mục tiêu rất lớn, có khả năng thay đổi cục diện) từ Google cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách cô khởi nghiệp. Thuê mặt bằng ngay trung tâm Singapore với giá cao, định vị bánh mì ở phân khúc cao cấp, đó là bước đi táo bạo nhằm thay đổi định kiến rằng ẩm thực Việt chỉ gắn với mức giá rẻ.

Chất lượng được đặt lên hàng đầu. Từ chi tiết nhỏ như lặt bỏ lá ngò già để khách không bị vướng răng, đến việc gói bánh bằng hai lớp giấy nhằm giữ vệ sinh và tiện lợi cho dân văn phòng, mọi khâu đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mạng lưới quan hệ mà cựu giám đốc xây dựng trong hơn 20 năm cũng trở thành lợi thế. Nhiều đồng nghiệp cũ tại Google, Meta, Amazon hay các ngân hàng quốc tế trở thành những khách hàng đầu tiên, đồng thời giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia ở Singapore.

Công nghệ cũng được chủ tiệm bánh ứng dụng vào khởi nghiệp lĩnh vực ẩm thực, như việc dùng AI để phác thảo logo và hình ảnh nhận diện ngay từ giai đoạn đầu.

“Bánh mì không chỉ là món ăn, mà còn là một câu chuyện, một thương hiệu có thể vươn ra thế giới. Tất cả những gì tôi học được từ Google đều đang được tái hiện trong hành trình này”, cô nói.

Trước câu hỏi liệu có bao giờ trở lại môi trường doanh nghiệp, cô chỉ cười và đáp “không nói trước được”. Theo Tú Quỳnh, việc quay lại ngành truyền thông hay công nghệ hiện chưa nằm trong kế hoạch. Sau khi quyết định khởi nghiệp, cô xác định sẽ dành ít nhất 5 năm để tập trung cho Bánh Mì Society, xây dựng thương hiệu và phát triển dự án đến một quy mô bền vững.

“Truyền thông vẫn luôn là một phần trong công việc của tôi, nhưng không phải để ‘đi cày cho tư bản’ nữa, mà để phục vụ chính giấc mơ của mình”, cô khẳng định.