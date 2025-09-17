Kiếm gần 1 triệu USD nhờ viết CV 'dạo'

Cameron Gurr (33 tuổi), từng là quản lý cấp cao tại Disney, rẽ hướng trở thành freelancer và kiếm hơn 900.000 USD trên nền tảng Fiverr kể từ năm 2020.

Mục tiêu ban đầu của Gurr không phải làm giàu trên nền tảng về freelance mà chỉ muốn lấp đầy thời gian rảnh rỗi. Ảnh: Anita Barcsa.

Năm 2020, công viên Disneyland đóng cửa đóng cửa vì dịch bệnh, Cameron Gurr (California, Mỹ), quản lý nhân sự cấp cao 33 tuổi, rời khỏi Disney.

Anh lập tài khoản trên Fiverr, nền tảng kết nối dịch vụ freelance, để viết CV thuê trong thời gian rảnh rỗi.

“Khách hàng đầu tiên khiến tôi lo lắng tột độ. Một người lạ trên mạng tin tưởng giao cho tôi viết CV của họ”, anh chia sẻ với Business Insider.

Năm đầu tiên khá chật vật, Gurr thu nhập không quá 5.000 USD /tháng. Nhưng từ tháng 1/2021, nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt vào mùa cao điểm tìm việc tháng 1 và tháng 8. Trung bình, anh nhận viết 3-4 CV/ngày, có lúc cao điểm lên đến 10 hồ sơ.

Để lấp thời gian rảnh, Gurr đăng ký Fiverr vào tháng 5/2020, mở dịch vụ viết CV. Ảnh: Cameron Gurr.

Ban đầu, giá dịch vụ chỉ từ 5 USD , nhưng hiện tại, đơn hàng trung bình đạt khoảng 140 USD . Sau 5 năm, anh đã vượt mốc 900.000 USD doanh thu, với chi phí vận hành gần như tối giản, chỉ cần máy tính, phần mềm Office, Zoom, LinkedIn Premium và một góc làm việc nhỏ. Bên cạnh đó, anh cũng bị nền tảng tính thêm 20% hoa hồng.

Tháng 3/2021, khi công viên Disney mở cửa trở lại, sếp cũ gọi điện mời Gurr trở lại. Nhưng anh đã có lựa chọn khác, từ chối quay về và tiếp tục con đường làm việc tự do.

“Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất đời tôi. Tôi đã hy sinh rất nhiều để có được chỗ đứng ở Disney. Bỏ công việc này giống như trao lại chiếc ghế quý giá cho người khác, trong khi chưa có gì chắc chắn cho tương lai”, anh kể.

Với Gurr, ưu điểm lớn nhất khi làm tự do là thoải mái về thời gian và không gian. Anh có thể làm việc từ Seattle, Texas (Mỹ) hay ngay trên máy bay trong chuyến du lịch quốc tế. Quan trọng hơn, công việc này cho anh cơ hội gặp gỡ đủ kiểu khách hàng, từ nông dân nuôi tôm đến CEO tập đoàn.

“Mỗi sáng thức dậy, không còn ai chịu trách nhiệm ngoài chính tôi. Vừa đáng sợ, vừa tự do”, anh nói.

Tuy nhiên, con đường không hề dễ dàng. Những năm đầu, anh phải từ chối nhiều buổi gặp gỡ bạn bè, dành toàn bộ thời gian để xây dựng uy tín và giữ vững chỉ số thành công trên Fiverr, nền tảng vốn dựa trên sự hài lòng, tốc độ phản hồi và tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn.

Theo Gurr, freelancer cần xác định thế mạnh khác biệt của bản thân và quan sát đối thủ để tìm hướng đi mới. Quan trọng hơn, phải tập trung vào kết quả cuối cùng cho khách hàng.

“Một bản CV chỉ là vài trang giấy, nhưng giá trị thật sự là mức lương mới hoặc công việc mơ ước mà khách hàng có thể đạt được”, anh nói.