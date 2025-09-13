'Bán sức' 92 tiếng/tuần kiếm tỷ USD ở Mỹ

Từ bỏ kỳ nghỉ, sống bằng đồ ăn đóng gói, nhiều nhà sáng lập AI trẻ tuổi tại San Francisco (Mỹ) chọn sống khắc khổ, dành năng lượng cho mục tiêu gọi vốn và tăng trưởng doanh nghiệp.

Trong hành trình xây dựng công ty USD, thế hệ nhà sáng lập trẻ tại San Francisco đang đánh đổi gần như tất cả để theo đuổi giấc mơ công nghệ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Tại San Francisco (California, Mỹ), cái nôi của công nghệ toàn cầu, một thế hệ startup trẻ lớn lên cùng iPhone, viết code từ tuổi teen và chịu ảnh hưởng từ bộ phim The Social Network, đang lao vào cuộc đua xây dựng những đế chế công nghệ nghìn tỷ USD.

Họ bỏ tiệc tùng, xem nhẹ khái niệm “cân bằng cuộc sống” và sống trong guồng quay cạnh tranh khốc liệt 24/7 để chứng minh mình là những người ám ảnh công việc nhất, theo The Wall Street Journal.

Ước mơ tỷ USD

Marty Kausas (28 tuổi), đồng sáng lập startup Pylon, gần đây gây chú ý trên LinkedIn khi chia sẻ về lịch làm việc khắc nghiệt với 92 tiếng mỗi tuần trong suốt 3 tuần liên tiếp. Dù từng thử đi nghỉ dưỡng, anh phải cắt ngắn chuyến đi vì không thể ngừng lo lắng về công việc. Mục tiêu của Kausas là đưa Pylon đạt giá trị 10 tỷ USD trong vòng 10 năm.

“Làm lập trình viên ở Big Tech ư? Nghe chẳng ngầu chút nào”, anh thẳng thắn. Để chứng minh, Kausas đã huy động được 51 triệu USD cho Pylon. Động lực của anh không chỉ là tiền bạc hay sứ mệnh xã hội, mà còn là khát vọng khẳng định bản thân trong giới startup.

Mackay Grant (24 tuổi) cũng nằm trong số những người trẻ chọn lối sống khắc kỷ. Từ chối dự lễ tốt nghiệp đại học Suffolk ở Boston (Massachusetts, Mỹ), Grant chuyển đến San Francisco, nơi anh gọi là “thành phố của những kẻ lập dị tài ba”. Tại đây, anh thành lập một startup AI trong lĩnh vực tài chính, dành toàn bộ thời gian để xây dựng giấc mơ công nghệ.

“Tại sao phải đi uống rượu ở quán bar khi tôi có thể xây dựng một công ty?”, Emily Yuan (23 tuổi), đồng sáng lập Corgi, startup cơ sở hạ tầng tài chính AI, chia sẻ. Cô và nhiều nhà sáng lập trẻ khác dành phần lớn thời gian ngoài văn phòng cho các hoạt động xã hội liên quan đến công việc, như thảo luận vòng gọi vốn tại phòng xông hơi Archimedes Banya hay tập luyện tại Barry’s boot camp.

Marty Kausas đang làm việc tại văn phòng của Pylon. Ảnh: Eli Imadali/WSJ.

Không gian sống của những nhà sáng lập này cũng phản ánh lối sống tối giản, gần như khổ hạnh. Founder trẻ tuổi Haseab Ullah sống trong “pod”, buồng ngủ khép kín như toa tàu ngủ đêm tại một tòa nhà văn phòng cũ ở Fort Mason (San Francisco), với giá thuê 700 USD /tháng.

“Cảm giác như bước vào quan tài mỗi tối, nhưng chẳng có vấn đề gì”, Ullah cười nói. Anh chỉ gọi một suất Uber Eats mỗi ngày để tiết kiệm thời gian, tập trung hoàn toàn cho công việc tại Founders Inc., một khu campus ven biển với không gian hackathon và phòng thí nghiệm phần cứng.

Văn hóa làm việc 24/7

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã thổi bùng văn hóa làm việc cường độ cao tại San Francisco, gợi nhớ thời kỳ đầu của internet.

Kausas, con trai một gia đình nhập cư Lithuania, từng định sống hẳn tại văn phòng nhưng cuối cùng thuê một căn hộ gần trụ sở Pylon. Anh sử dụng dịch vụ bữa ăn của Bryan Johnson để tiết kiệm thời gian, tập trung tối đa cho công việc. Là trưởng phòng bán hàng, Kausas ưu tiên tuyển những người “nghèo, đói, khao khát”. Ngoài giờ làm, anh tham gia các hackathon hoặc đạp xe cùng các founder khác để tiếp tục thảo luận công việc.

Nico Laqua (25 tuổi), đồng sáng lập Corgi, đặt mục tiêu đưa startup AI tài chính của mình đạt giá trị nghìn tỷ USD, thay thế ngành bảo hiểm truyền thống. Anh chỉ tuyển những nhân viên sẵn sàng làm việc 7 ngày/tuần, nhiều người trong số họ là cựu founder.

Jared Friedman (Y Combinator) cho rằng sự bùng nổ AI đang đưa Silicon Valley trở lại thời PayPal, khi founder ngủ ngay dưới bàn làm việc. Ảnh: Eli Imadali/WSJ.

Đáng chú ý, nhân viên mới tại Corgi được nhận tấm nệm để ngủ tại văn phòng, và 2/3 nhân viên đầu tiên thậm chí xăm logo công ty lên người. Laqua thẳng thừng gọi tấm bằng Columbia là “lãng phí”.

Đồng sáng lập Corgi, Emily Yuan, thừa nhận cô gần như không có thời gian cho đời sống cá nhân. Cô cũng tiếc nuối khi thấy ít phụ nữ tham gia vào giới startup.

Luke Igel (25 tuổi), sáng lập Kino, startup AI chỉnh sửa video với đội ngũ chỉ 5 người, làm việc theo lịch trình 9h đến 21h, 6 ngày/tuần. Văn phòng Kino là không gian chung với nhiều cựu sinh viên MIT điều hành startup.

“AI khiến nhà đầu tư đòi lợi nhuận nhanh hơn”, Igel chia sẻ.

Dưới góc nhìn của người ngoài, lối sống của các founder trẻ có thể bị coi là tẻ nhạt. Sống tại một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ, họ gần như không có thời gian khám phá, chỉ ăn những bữa công nghiệp trước màn hình máy tính. Nhưng với họ, đây là cái giá phải trả để hiện thực hóa giấc mơ.