Công ty Trung Quốc thưởng tiền tỷ cho nhân viên giảm cân

Chương trình thưởng tiền cho nhân viên giảm cân của một doanh nghiệp Trung Quốc gây chú ý, có nhân viên giành ngôi “quán quân” và nhận 2.800 USD sau khi giảm 20 kg.

Từ năm 2022, Insta360 đã chi gần 280.000 USD cho các vòng thi giảm cân. Ảnh: Handout.

Ngày 12/8, công ty công nghệ Arashi Vision Inc., thường được biết đến với thương hiệu Insta360, có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đã gây chú ý với chương trình “Thử thách Giảm Cân Triệu Nhân Dân Tệ” thường niên. Sáng kiến này nhằm khuyến khích nhân viên theo đuổi lối sống lành mạnh thông qua việc tập thể dục đều đặn và duy trì chế độ ăn uống cân bằng, theo SCMP.

Luật chơi của chương trình như sau: tất cả nhân viên đều có thể đăng ký tham gia, và cứ mỗi 0,5 kg giảm được, người tham gia sẽ nhận thưởng 500 NDT (khoảng 70 USD ).

Năm nay, Xie Yaqi đã xuất sắc giảm 20 kg trong vòng 3 tháng, giành được phần thưởng 20.000 NDT (khoảng 2.800 USD ) cùng danh hiệu “Nhà vô địch Giảm Cân”. Nhân sự Gen Z chia sẻ cô đã nghiêm túc tuân thủ kỷ luật trong suốt thử thách, kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và tập thể dục 1,5 tiếng mỗi ngày.

“Tôi tin đây là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì sức khỏe”, cô nói.

Để truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, Xie còn chia sẻ “phương pháp giảm cân Qin Hao” trong nhóm chat của công ty. Phương pháp này, từng giúp nam diễn viên Trung Quốc Qin Hao giảm 10 kg trong 15 ngày, bao gồm uống sữa đậu nành vào ngày đầu tiên, ăn ngô vào ngày thứ hai, ăn trái cây vào ngày thứ ba, và luân phiên giữa protein và rau củ trong những ngày tiếp theo.

Kể từ năm 2022, Insta360 đã tổ chức 7 đợt thử thách, trao tổng cộng gần 2 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng ) tiền thưởng. Riêng trong năm qua, 99 nhân viên tham gia chương trình đã giảm tổng cộng 950 kg, chia nhau khoản thưởng 1 triệu NDT.

Nhân viên tham gia giảm cân thành công được nhận tiền thưởng tại chỗ. Ảnh: Weibo.

“Thông qua thử thách này, chúng tôi muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh, khuyến khích nhân viên ưu tiên sức khỏe bên cạnh công việc, từ đó mang lại tinh thần làm việc tích cực và tràn đầy năng lượng”, đại diện công ty cho biết.

Điểm đặc biệt của chương trình là điều khoản “phạt”. Cụ thể, nhân viên tăng cân trở lại sẽ phải nộp phạt 800 NDT (khoảng 112 USD ) cho mỗi 0,5 kg tăng lên. Đến nay, chưa có ai phải chịu khoản phạt này.

Chương trình này cũng đồng hành với chiến dịch quốc gia của Trung Quốc. Tháng 6/2024, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cùng 16 cơ quan khác đã khởi động “Năm Quản lý Cân nặng” (2024-2026), nhằm thúc đẩy thể dục khoa học và kiểm soát tỷ lệ thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng tại nước này.

Cộng đồng mạng đã nhiệt tình hưởng ứng sáng kiến độc đáo của Insta360.

“Yêu cầu ứng tuyển vào công ty là gì? Tôi sẵn sàng làm việc ở đó và chỉ uống nước để sống!”, một người bình luận.

“Tôi sẽ khiến công ty phá sản! Chạy 10km mỗi ngày là chuyện nhỏ”, một người khác hài hước chia sẻ.