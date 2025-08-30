Công ty cho nhân viên nghỉ làm để ăn mừng Taylor Swift đính hôn

Trước “cơn sốt” Taylor Swift đính hôn, công ty khai thuế tại Mỹ cho toàn bộ nhân viên nghỉ từ 15h, với lời nhắn: “Hãy về nhà, ăn mừng tình yêu và dự đoán về chiếc váy cưới”.

H&R Block cho biết cho nhân viên nghỉ làm ăn mừng tin đính hôn của Taylor Swift là cách để công ty hòa chung niềm vui với cộng đồng địa phương. Ảnh: @killatrav/IG.

Chiều 26/8 (giờ địa phương), khi tin tức về lễ đính hôn của Taylor Swift và Travis Kelce lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cả nước Mỹ xôn xao. Trước sự kiện này, H&R Block, công ty khai thuế tại Kansas City (Missouri, Mỹ), quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ sớm để hòa mình vào không khí ăn mừng, theo Business Insider.

Trong một email nội bộ gửi lúc 15h07, Tiffany Monroe, Giám đốc Nhân sự H&R Block, viết: “Kansas City, và cả nước Mỹ, đang sục sôi với tin tức đính hôn của cặp đôi quyền lực. Khi mọi người bận rộn lướt mạng xã hội, bàn tán về playlist tiệc cưới hay giải thích khái niệm ‘married filing jointly’ (khai thuế hôn nhân), tôi hiểu rằng khó có thể tập trung làm việc”.

“Nếu muốn, mọi người có thể kết thúc ngày làm việc tại đây. Hãy về nhà, ăn mừng tình yêu, dự đoán về chiếc váy cưới, hay tranh luận xem tiệc cưới sẽ diễn ra ở Kansas City hay một lâu đài châu Âu. Ngày mai, khi mọi thứ lắng xuống, chúng ta sẽ tiếp tục”, bà thông báo.

H&R Block cũng khẳng định đây là cách để công ty hòa chung niềm vui với cộng đồng địa phương, nơi Travis Kelce đang thi đấu cho đội bóng Kansas City Chiefs.

Cùng lúc, tại một công ty mỹ phẩm do phụ nữ sáng lập, không khí cũng không kém sôi động. Maha Koubaissi, quản lý nội dung, đã chia sẻ tin tức trong giờ ăn trưa, khiến một nhân viên bật khóc và một người khác ngã khỏi ghế vì phấn khích.

Video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên TikTok, nhận được cả lời chúc mừng lẫn bình luận châm biếm. Koubaissi cho rằng phản ứng này thể hiện tầm ảnh hưởng của giọng ca You Belong With Me.

“Taylor từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Time rằng sự xuất hiện của cô tại các trận đấu khiến nhiều người khó chịu. Việc chúng ta ăn mừng hạnh phúc của cô hôm nay chính là cách đáp trả mạnh mẽ nhất”, cô nói.

Theo Fortune, giới chuyên gia truyền thông gọi đây là một ví dụ điển hình của “Swiftonomics”, hiện tượng kinh tế khi mọi hoạt động liên quan đến Taylor Swift đều tạo ra giá trị và sức ảnh hưởng lớn, từ vé concert, du lịch cho đến cả ngày làm việc của một tập đoàn lớn.

Tại một phòng khám nha khoa ở Georgia (Mỹ), bác sĩ Kendall Bodah cũng bị cuốn vào cơn sốt. Khi bước ra khỏi phòng khám, cô bị đồng nghiệp vây quanh thông báo tin mừng, theo Washington Post.

“Tôi như mất trí nhớ tạm thời”, Bodah chia sẻ. Là fan của Taylor Swift từ năm 2008, cô đặc biệt ấn tượng với cách Travis Kelce luôn tự tin ủng hộ bạn gái nổi tiếng.

Trước tin tức đính hôn, nhiều người hâm mộ ví mối tình của cặp đôi như “câu chuyện cổ tích đời thực”, khi nữ ca sĩ nhạc pop thành công bậc nhất thế giới sánh đôi cùng ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng. Với fan lâu năm, Taylor không chỉ là ca sĩ mà còn là một biểu tượng văn hóa gắn liền với ký ức trưởng thành, trong khi Kelce lại là niềm tự hào của Kansas City.

Thông tin Taylor Swift đính hôn làm “dậy sóng” mạng xã hội. Ảnh: @taylorswift/Threads.

Trước đó, Taylor và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce đồng loạt đăng ảnh đính hôn trên Instagram, ghi lại khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn ngập tràn hoa với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay nữ ca sĩ. Theo Ajay Anand, Giám đốc điều hành Rare Carat, chiếc nhẫn có giá trị ước tính khoảng 1 triệu USD .

“Thầy giáo tiếng Anh và thầy thể dục của bạn sắp cưới nhau”, dòng trạng thái giọng ca tỷ USD viết trong bài đăng.

Cha của Travis Kelce tiết lộ với đài News 5 rằng màn cầu hôn thực chất diễn ra từ 2 tuần trước tại một khu vườn ở Lee’s Summit, ngoại ô Kansas City. Sao bóng bầu dục và nữ ca sĩ bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, nhanh chóng trở thành cặp đôi quyền lực được chú ý nhất trong làng giải trí và thể thao Mỹ.