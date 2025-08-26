Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chàng trai 23 tuổi thà bán bánh gối, quyết không làm văn phòng

  • Thứ ba, 26/8/2025 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khởi nghiệp quầy đồ ăn khiến Lim Yuan Ming (Singapore) đánh đổi tuổi 20 bằng những ngày làm việc vất vả từ 1h, nhưng anh vẫn thấy xứng đáng hơn việc ngồi văn phòng gò bó.

Lim Yuan Ming (phải) thành lập What The Puff vào tháng 12 năm ngoái cùng với em trai Brandon Lim (trái). Ảnh: @hungrygowhere/IG.

Lim Yuan Ming (23 tuổi), sinh viên năm hai ngành tài chính tại Đại học Xã hội Singapore, không muốn 4 năm đại học chỉ gói gọn trong sách vở. Ngay năm nhất, anh đã bắt tay vào kinh doanh món cà ri puff, loại bánh chiên giòn nhân cà ri quen thuộc của người Singapore, nhanh chóng mở rộng thành chuỗi nhỏ mang tên What The Puff.

Trong gian bếp mới treo bảng neon “puffing good time”, Yuan Ming cùng em trai Brandon Lim tỉ mỉ cán bột, cho nhân cà ri gà, khoai tây, trứng vào giữa, gấp mép và chiên vàng ruộm. Thành phẩm là lớp vỏ giòn bơ, nhân thơm nồng, đủ sức kéo một hàng dài 15 người xếp chờ tại quầy hàng ở khu Punggol.

“Tôi chỉ có 3 năm cho đến lúc tốt nghiệp để biến quầy bánh này thành công việc lâu dài và không bao giờ phải ngồi văn phòng”, Yuan Ming chia sẻ với Business Insider.

Trong căn bếp, Yuan Ming cùng em trai Brandon Lim làm ra những chiếc bánh gối thơm nồng. Ảnh: Aditi Bharade.

Sinh ra trong gia đình mê ẩm thực đường phố, Yuan Ming sớm quen với công việc ở quán ăn. Bố mẹ anh từng mở nhà hàng lẩu laksa và sau đó bán cháo Teochew tại quán ăn bình dân trong khu ẩm thực tập trung.

Những ngày cuối tuần thời trung học, Yuan Ming phụ đứng quầy thu ngân và dọn đồ ăn. Chính môi trường này đã nuôi dưỡng tình yêu với ẩm thực và tinh thần khởi nghiệp của anh

Khi tự mình khởi nghiệp, anh chọn cà ri puff, món ăn vừa quen thuộc, vừa đơn giản về nguyên liệu. Tháng 12 năm ngoái, Yuan Ming cùng em trai và một người bạn góp 10.000 SGD (khoảng 7.750 USD) để mở quầy đầu tiên tại Changi, gần sân bay Singapore.

Chưa đầy 1 năm, họ đã mở 3 quầy, thuê 4 nhân viên và bán trung bình 1.000 chiếc mỗi ngày, thu về 1.500–2.000 SGD (1.165–1.555 USD).

Những vị khách đến muộn thường phải ra về vì các vị đặc biệt như gà tiêu đen luôn “cháy hàng”.

Doanh thu khả quan nhưng cái giá phải trả là công việc gần như kiệt sức. Brandon Lim thường bắt đầu lúc 1h để chuẩn bị bột và nhân, đến 7h mở quầy và liên tục gói bánh cho đến 15h.

“Cuối ngày, tay tôi như rã rời”, Yuan Ming nói.

Chưa đầy 1 năm, Yuan Ming đã mở rộng thêm 2 quầy hàng khác và tuyển dụng 4 nhân viên. Ảnh: Aditi Bharade.

Đóng quầy vẫn hết việc, anh lại phải về nhà cân sổ sách, thanh toán hóa đơn, liên hệ nhà cung cấp. Có lần đang ngồi trong lớp, anh phải gọi điện gấp đặt nguyên liệu vì quán bất ngờ hết nhân.

“Điều tôi tiếc nhất là không có thời gian đi chơi với bạn bè. Ban ngày bận rộn với quầy hàng, tối về lại lo làm giấy tờ, nguyên liệu”, anh nói.

Dù cha từng khuyên nên bỏ học để tập trung cho kinh doanh, Yuan Ming quyết định vẫn học đến cùng. Song, anh quyết định không bỏ học, coi 3 năm đại học là thời gian biến What The Puff thành sự nghiệp toàn thời gian.

Dù công việc đòi hỏi sức lực và thời gian, Yuan Ming vẫn thích sự linh hoạt này hơn là công việc văn phòng gò bó.

Điều khiến anh hạnh phúc nhất là những phản hồi tích cực từ khách hàng.

“Khi mọi người để lại đánh giá tốt hoặc trực tiếp nói rằng họ thích bánh gối, tôi cảm thấy rất mãn nguyện”, Gen Z chia sẻ.

Như Phương

