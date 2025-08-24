TikToker 24 tuổi trải lòng về nghề 'chiều chuộng' tỷ phú

Olivia Ferney (Mỹ) cho biết cô thường xuyên nhận những yêu cầu kỳ lạ như chuyển gấp túi Hermès 75.000 USD ngay trong đêm hay đặt nước suối để gội đầu ở Caribe.

Olivia Ferney là “người giải quyết vấn đề” cho những khách hàng không bao giờ chấp nhận câu trả lời “không”.

Tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng, một vị khách gọi điện cho Olivia Ferney (24 tuổi, Florida, Mỹ), cố vấn du lịch chuyên phục vụ giới siêu giàu, yêu cầu cô tìm nguồn gốc của những quả chanh trong ly margarita.

“Khách hàng của tôi luôn muốn biết chính xác đồ uống được làm từ gì vì cô ấy dị ứng một chanh đến từ một số quốc gia”, Ferney chia sẻ với The New York Times.

Ferney làm việc tại Top Tier Travel, công ty này chuyên phục vụ giới siêu giàu về lĩnh vực du lịch và trải nghiệm xa hoa. 6 tháng trước, cô bắt đầu đăng tải video ghi lại những cuộc gọi với khách hàng lên TikTok và Instagram, nhanh chóng thu hút hơn 400.000 người theo dõi. Người xem bị cuốn hút không phải bởi các kỳ nghỉ xa hoa, mà bởi những lời phàn nàn tưởng chừng “không tưởng” của giới thượng lưu.

Chẳng hạn, vị khách trên nói những quả chanh đó khiến cô “cảm thấy hơi ngứa”. Theo Ferney, khách hàng giải thích thêm là không có dấu hiệu rõ ràng như mặt bị sưng, nhưng cô tin theo trực giác rằng cơ thể mình đang phản ứng.

Với phương châm “khách hàng luôn đúng”, Ferney ngay lập tức liên hệ với bộ phận cung ứng của khu nghỉ dưỡng để truy xuất nguồn gốc chanh, đồng thời đảm bảo khách hàng được cung cấp tequila reposado theo yêu cầu.

Dù khách hàng đưa ra những yêu cầu khó tin, Ferney vẫn giữ bình tĩnh và tìm cách xử lý, ngay cả khi cô đang ở bất cứ đâu.

“Chúng tôi làm việc với nhiều tỷ phú và những người có hàng trăm triệu USD. Điều quan trọng cần nhớ là ‘kỹ tính’, người giàu thích những thứ rất đặc biệt”, Ferney nói.

Chẳng hạn, từng có vị khách chi 100.000 USD để con gái đi nghỉ, với điều kiện cô bé không được liên lạc với ông trong thời gian đó. Một khách khác đòi tư vấn bác sĩ trước khi lên máy bay riêng, lo ngại túi ngực mới đặt có thể vỡ. Hay trường hợp nữ du khách mắc kẹt trên du thuyền vì sóng lớn, liên tục nài nỉ được “giải cứu” bằng trực thăng hoặc tàu ngầm để kịp đến Mykonos (Hy Lạp) dự tiệc.

Những câu chuyện này, theo Ferney, chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Cô khẳng định tất cả đều được khách đồng ý ghi hình hoặc tái hiện lại, trong khi phần lớn yêu cầu vẫn phải giữ kín vì ràng buộc bảo mật.

“Những cuộc gọi tôi đăng chỉ chiếm chưa đến 10% số yêu cầu chúng tôi nhận được”, Ferney nói.

Lớn lên ở thị trấn nhỏ Dundas (Ontario, Canada), Ferney xuất thân từ một gia đình trung lưu. Những câu chuyện cô đăng tải khiến gia đình cô và người hâm mộ trực tuyến đều ngỡ ngàng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Western Ontario, cô chuyển đến Miami và gặp Troy Arnold (Mỹ), nhà sáng lập Top Tier Travel. Tại đây, cô trở thành một “người giải quyết vấn đề” cho những khách hàng chi từ 2.500 đến 8.500 USD mỗi tháng để nhận dịch vụ vượt ngoài mong đợi.

Người theo dõi của Ferney thích nghe những vị khách sở hữu gần như mọi thứ trên đời phàn nàn về những điều nhỏ nhặt nhất.

“Tôi đã quen với nhiều yêu cầu kỳ lạ”, Ferney nói.

Những dịch vụ này có thể là chuẩn bị một chiếc Brabus 800 màu hồng tùy chỉnh cho bữa tiệc sinh nhật của một cô gái 22 tuổi. Vận chuyển nước suối đến một hòn đảo ở Caribe vì khách hàng phàn nàn rằng gội đầu bằng nước máy địa phương khiến da đầu bị ngứa. Hay chuyển một chiếc túi Hermes Shadow Birkin trị giá 75.000 USD trong đêm đến Capri (Italy).

Từng có một khách hàng khác yêu cầu một ngôi nhà thuê ở Aspen (Colorado, Mỹ), với ít nhất 6 phòng ngủ có phòng tắm riêng, phòng gym, sauna và một đầu bếp am hiểu chế độ ăn “thịt ăn cỏ, hoàn toàn tự nhiên” của cô.

“Thành thật mà nói, khách hàng ở tầm triệu phú thường đòi hỏi hơn các tỷ phú. Tôi không biết tại sao”, cô nói.

Tiền bạc hiếm khi là vấn đề trong công việc của Ferney, nhưng cô nhận thấy những người siêu giàu vẫn thích tiết kiệm.

“Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các tỷ phú phấn khích thế nào khi chúng tôi giúp họ tiết kiệm 1.000 USD ”, cô kể.

Ferney thường nhận cuộc gọi ngay bên hồ bơi, giữ sự bình tĩnh ngay cả trước những yêu cầu phi lý.

“Khách của tôi không quen nghe từ ‘không’. Đó không phải là khái niệm họ có thể chấp nhận”, cô nói.