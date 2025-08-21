Giám đốc Amazon: 'Thay nhân sự bằng AI là điều ngu ngốc nhất'

CEO Amazon Web Services Matt Garman khẳng định các công ty vẫn cần tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và nuôi dưỡng nhân tài từ cấp thấp nhất thay vì dùng AI "thế chân" họ.

CEO nhấn mạnh kỹ năng có giá trị trong kỷ nguyên AI không gói gọn trong một tấm bằng đại học cụ thể, mà là khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ. Ảnh: CNBC.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi lĩnh vực, Matt Garman, Giám đốc điều hành của Amazon Web Services (AWS), đã lên tiếng cảnh báo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về việc vội vàng thay thế nhân viên cấp thấp bằng các công cụ AI.

Cụ thể, trên podcast của Matthew Berman phát sóng ngày 19/8, CEO khẳng định việc cắt giảm nhân viên mới vào nghề để nhường chỗ cho AI là “một trong những ý tưởng ngu ngốc nhất” ông từng nghe, theo Business Insider.

“Đây vốn là nhóm nhân sự có chi phí thấp nhất, đồng thời lại là những người dễ dàng làm quen và sử dụng AI nhiều nhất. Vậy 10 năm nữa, doanh nghiệp sẽ lấy ai để xây dựng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và phát triển?”, giám đốc đặt câu hỏi.

Theo Garman, trong một nền kinh tế bị chi phối bởi AI, việc tập trung vào một kỹ năng cụ thể hay một ngành học cố định có thể không còn giá trị trong tương lai.

“Nếu bạn chỉ học một thứ và nghĩ rằng mình sẽ là chuyên gia về nó trong 30 năm tới, tôi cam đoan rằng điều đó sẽ không còn giá trị”, ông nói. Thay vào đó, ông khuyến khích các nhân sự trẻ tập trung phát triển tư duy phản biện, sự sáng tạo và khả năng thích nghi với sự thay đổi không ngừng của công nghệ.

Quan điểm của Garman trái ngược với một số lãnh đạo công nghệ khác, những người cho rằng AI có thể đảm nhận công việc của nhân viên cấp thấp.

Tại Hội nghị Snowflake Summit 2025 vào tháng 6, Sam Altman, CEO OpenAI, nhận định AI đã bắt đầu vận hành như những “đồng nghiệp cấp junior (cấp thấp nhất)”, với công việc chủ yếu là nhận nhiệm vụ, thực hiện và chờ phản hồi.

Garman nhấn mạnh rằng nhân viên trẻ, thường là những người có mức lương thấp nhất, lại là lực lượng “hăng hái nhất” trong việc sử dụng các công cụ AI. Ảnh minh họa: Vlada Karpovich/Pexels.

Trong khi đó, Jeff Dean, nhà khoa học trưởng của Google, dự báo AI có thể tái tạo kỹ năng của một kỹ sư phần mềm mới ra trường ngay trong năm tới.

Dữ liệu từ Goldman Sachs cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động 20-30 tuổi trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ đã tăng gần 3 điểm phần trăm kể từ đầu 2024, gấp hơn 4 lần mức tăng trung bình toàn thị trường. Ngân hàng này ước tính AI cuối cùng có thể thay thế 6-7% lực lượng lao động Mỹ.

Tuy vậy, không ít lãnh đạo công nghệ phản đối quan điểm “nhân viên trẻ dễ thay thế”.

Thomas Dohmke, CEO của GitHub, mới đây khẳng định các kỹ sư trẻ thường mang đến góc nhìn mới mẻ và là những người nhanh chóng tiếp cận AI.

“Những người trẻ đang học trung học, đại học, hay thậm chí là trẻ em, đều tiếp cận AI nhanh hơn. Họ đón nhận công nghệ này với tâm thế cởi mở, không bị ràng buộc bởi tư duy ‘luôn làm theo cách cũ’”, ông nói trong tập podcast The Pragmatic Engineer vào tháng 7.

Sự trỗi dậy của AI đang làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ này sẽ khiến nhiều việc làm biến mất hơn là tạo ra.

Tháng 5, CEO Anthropic Dario Amodei dự đoán AI có thể xóa sổ 50% công việc văn phòng cấp cơ bản trong 5 năm tới. Trước đó, vào tháng 3, ông còn cho rằng AI có thể thay thế các kỹ sư phần mềm trong việc viết “gần như toàn bộ mã code” chỉ trong 12 tháng.

Trong khi đó, Paul Graham, nhà sáng lập Y Combinator, nhận định rằng AI phù hợp với các công việc đơn giản, nhưng sẽ không thay thế hoàn toàn mọi vị trí.

“Dù các công việc lập trình cấp thấp đang dần biến mất, những lập trình viên hàng đầu vẫn được trả lương cao. Lời khuyên tốt nhất để bảo vệ bản thân trước AI là làm việc thật xuất sắc thay vì chỉ làm những công việc tầm thường”, ông viết trong bài đăng trên X ngày 5/8.