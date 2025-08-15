Chi 10.000 USD để tìm việc

Khi thị trường tuyển dụng chững lại, nhiều người Mỹ chi hàng nghìn USD cho dịch vụ huấn luyện nghề nghiệp, gói LinkedIn cao cấp, công cụ AI tối ưu CV… nhằm mở rộng cơ hội tìm việc.

Người tìm việc sẵn sàng chi hàng nghìn USD để nâng cấp hồ sơ và kỹ năng, dù chưa chắc có kết quả. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Josh Morgan (45 tuổi, Bắc Carolina, Mỹ) mất việc ở vị trí tài chính cấp cao cuối năm ngoái. Sau nhiều tháng tìm kiếm không kết quả, anh bỏ khoảng 10.000 USD để mua gói hỗ trợ tìm việc trong 6 tháng của một công ty tư vấn.

Dịch vụ này cung cấp các buổi gặp hàng tuần với chuyên gia chiến lược nghề nghiệp để đánh giá cơ hội việc làm, kết nối với các nhà tuyển dụng và xây dựng trang web cá nhân cho Morgan. Họ còn cung cấp phần mềm giúp tùy chỉnh CV theo từng mô tả công việc.

“Họ giống như một công ty marketing, còn tôi là sản phẩm”, Morgan chia sẻ với The Wall Street Journal. Dù vẫn chưa tìm được việc, ông tin rằng khoản đầu tư này sẽ đáng giá nếu giúp ông sớm có công việc mới.

Chi phí chồng chất

Thị trường việc làm hiện nay đang chịu tác động từ hai xu hướng lớn.

Thứ nhất, sự bùng nổ của các dịch vụ hỗ trợ tìm việc, bao gồm các nền tảng kết nối, dịch vụ huấn luyện nghề nghiệp và công cụ AI, đang tận dụng sự bế tắc của người lao động trong một thị trường tuyển dụng chậm chạp.

Dù vẫn chưa tìm được việc, Josh Morgan cho rằng khoản đầu tư sẽ “đáng” nếu giúp rút ngắn thời gian tìm việc. Ảnh: Josh Morgan.

Thứ hai, thời gian tìm việc ngày càng kéo dài. Theo dữ liệu tháng 7 của chính phủ Mỹ, trung bình một người lao động mất 24 tuần để tìm việc sau khi bị sa thải, lâu hơn gần 1 tháng so với cùng kỳ năm trước. Số người thất nghiệp dài hạn cũng đang gia tăng.

Kyle Talley (28 tuổi), cựu kỹ thuật viên âm thanh, đã chi hơn 200 USD cho LinkedIn Premium, 900 USD cho khóa học lập trình, 50 USD thuê huấn luyện viên nghề nghiệp, hơn 700 USD cho các công cụ AI như Grok và ChatGPT Plus, cùng 500 USD mua tài liệu luyện thi chứng chỉ. Trước đó, anh cũng bỏ 17.000 USD cho khóa bootcamp lập trình 8 tháng và dự định học tiếp đại học ngành an ninh mạng.

“Tôi không ngờ mình phải đầu tư nhiều đến vậy”, Talley chia sẻ.

Tương tự, nhà thiết kế sản phẩm Masha Tatianina (47 tuổi) đã chi hàng trăm USD trong 3 tháng tìm việc trước khi giành được một hợp đồng làm việc vào tháng 7. Cô chi 80 USD cho FlexJobs, nền tảng việc làm từ xa, 80 USD cho Teal, trang web gợi ý vị trí tuyển dụng và chỉnh sửa CV, cùng 20 USD /tháng cho Claude, trợ lý AI của Anthropic, giúp cô chuẩn bị phỏng vấn.

Chi tiền nhiều chưa chắc hiệu quả

Sinh viên cao học Mialy Jacky (26 tuổi, Louisiana, Mỹ) đã chi hơn 1.000 USD cho các hội nghị và chi phí đi lại để tìm kiếm cơ hội thực tập trong lĩnh vực kinh doanh hoặc kỹ thuật. Cô từng nhận được một lời mời thực tập mùa hè năm ngoái, nhưng chương trình bị hủy, buộc cô tiếp tục tìm kiếm.

Mialy Jacky đầu tư mạnh cho networking, sẵn sàng đi xa và tham dự nhiều sự kiện để mở rộng cơ hội. Ảnh: Mialy Jacky.

Một lần, khi chuyến bay bị hoãn ở Dallas (Mỹ), Jacky chi 50 USD mua một bộ đồ tại T.J. Maxx để tham gia sự kiện networking, nhưng việc phát CV tại các văn phòng công ty không mang lại kết quả. Hiện cô đang chuẩn bị tìm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp vào tháng 11, với kế hoạch chi thêm 200 USD để tham dự một sự kiện kết nối tại San Antonio (Texas, Mỹ).

Ngược lại, có những “chi phí” ít tốn kém nhưng hiệu quả. Andrew Yates (43 tuổi) đã chi 22.000 USD để lấy bằng thạc sĩ ngành nhân sự và 225 USD để có chứng chỉ chuyên môn từ SHRM (Hiệp hội Quản trị Nhân sự Mỹ). Nhưng điều thực sự giúp anh tìm được việc là một cuộc trò chuyện tình cờ với một người bạn tại phòng gym, người đã giới thiệu anh vào công ty của mình.

“Thẻ thành viên phòng gym 20 USD /tháng hóa ra lại là khoản đầu tư đáng giá nhất”, Yates nói.

Về phía chuyên gia, Edward Voelsing, nhà sáng lập công ty tuyển dụng Rivet Group (Bắc Carolina), cho rằng việc đầu tư vào LinkedIn Premium mang lại “lợi tức đầu tư khá lớn” nhờ khả năng kết nối với những người trong ngành. Trong một thị trường việc làm trì trệ, trung bình mỗi ứng viên phải nộp 100 hồ sơ để có một buổi phỏng vấn, những mối quan hệ này trở nên quý giá.