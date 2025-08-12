Các sếp ở thung lũng Silicon ngày càng ngại nhậu nhẹt

Nhiều nhà sáng lập trẻ tuổi ở thung lũng Silicon nói không với đồ uống có cồn nhằm duy trì sự tập trung và hiệu suất làm việc cao.

Jackson Stokes (26 tuổi), đồng sáng lập TrainLoop, kể lại một bữa tối với những nhà sáng lập công nghệ ở độ tuổi 20. Phần lớn chỉ nhấp một ly đồ uống, cho đến khi một người gọi nguyên khay rượu mạnh cho cả bàn.

“Tôi nghĩ không ai vui lắm. Dù là tối thứ Sáu, đó không phải điều chúng tôi muốn”, Stokes nói. Anh cho rằng ở tuổi này, họ ưu tiên một buổi sáng tỉnh táo và rượu mạnh là trở ngại, theo Business Insider.

Rượu bia ngày càng bị các nhà sáng lập ở thung lũng Silicon xa lánh, cho rằng ảnh hưởng xấu đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Ảnh minh hoạ: Julia Kuzenkov/Pexels.

Chỉ làm việc và ngủ

Theo Bank of America, lượng tiêu thụ rượu bình quân đầu người ở Mỹ dự kiến giảm 1% trong năm 2025, đánh dấu 4 năm giảm thiểu liên tiếp. Khảo sát Gallup 2023 cũng cho thấy tỷ lệ người dưới 35 tuổi uống rượu giảm 10% so với 20 năm trước.

Ở thung lũng Silicon, xu hướng này càng trở nên rõ ràng khi văn hóa làm việc cường độ cao của các startup khiến thời gian tiệc tùng bị cắt giảm. Các gương mặt truyền cảm hứng như Bryan Johnson hay Andrew Huberman cũng khuyến khích thế hệ sáng lập mới từ bỏ thói quen xấu.

Trong cuộc phỏng vấn 9 nhà sáng lập trẻ của Business Insider, phần lớn đều cắt giảm rượu bia một cách mạnh mẽ, từ chỉ uống vài ngụm mỗi tháng đến hoàn toàn kiêng. Một số cho biết uống một chút khi ở New York, nhưng giữ trạng thái tỉnh táo hoàn toàn tại San Francisco.

Chris Pisarski, đồng sáng lập Crustdata, nhận thấy các sự kiện của Y Combinator, công ty tăng tốc khởi nghiệp công nghệ và đầu tư mạo hiểm ở Mỹ, có quầy bar trống trơn. Anh chỉ uống một ly vang mỗi tháng. Đây cũng là mức phổ biến trong nhóm được phỏng vấn.

Lý do chính được đưa ra là lịch làm việc kéo dài và nhu cầu duy trì tập trung. Boris Skurikhin (25 tuổi) đồng sáng lập Docket, cho biết nhiều người trong nhóm YC của anh chỉ dành thời gian cho công việc và giấc ngủ.

Miranda Nover, đồng sáng lập Fort, nói rằng hình ảnh cũng quan trọng: “Nếu bạn là nhà sáng lập phần mềm, B2B SaaS hay AI, bạn sẽ muốn thể hiện rằng mình làm việc 6 ngày/tuần tại văn phòng, tới 9 giờ tối, không uống rượu, không tiệc tùng”.

Những buổi gặp gỡ không cồn ngày càng được giới sáng lập ưa chuộng. Ảnh minh hoạ: Julia Kuzenkov/Pexels.

Hết thời nhậu nhẹt

Cyril Gorlla, đồng sáng lập CTGT, gọi rượu là “độc tố” và làm việc 80-90 giờ/tuần. “Chúng tôi nói ‘cơ thể là ngôi đền của bạn’”, anh chia sẻ. Nhiều nhà sáng lập khoe danh sách thực phẩm bổ sung, đeo vòng theo dõi sức khỏe Oura Ring và lấy cảm hứng từ những người như Bryan Johnson.

Kieran White, đồng sáng lập Curo, đã kiêng rượu từ nhỏ, so sánh nghề sáng lập với vận động viên chuyên nghiệp: “Bạn luôn phải ở trạng thái tốt nhất”.

Nhà đồng sáng lập của anh, Andrew Porter, vẫn uống bia IPA, nhưng chỉ dùng tại sự kiện gọi vốn hay kết nối, tuyệt đối không nhậu nhẹt. Anh nói: “Tôi đang trong chế độ tập trung 100%”.

Một số người thừa nhận sự ảnh hưởng của vùng miền. Porter uống nhiều hơn ở New York so với San Francisco. White nhận xét văn hóa uống ở Anh khác biệt, còn Jaspar Carmichael-Jack, CEO Artisan, thì hoàn toàn kiêng rượu khi ở thung lũng Silicon.

Hình ảnh tiệc tùng thời Facebook sơ khai dường như đã phai nhạt. Chloe Samaha, đồng sáng lập Bond, vẫn dự tiệc tại gia nhưng thấy nhiều người cầm nước có gas LaCroix.

Gorlla ví văn hóa tiệc không rượu với các buổi trò chuyện trí tuệ ở quán speakeasy thời cấm rượu hồi thập niên 1920: “Chúng tôi làm được rất nhiều điều, bao gồm tuyển dụng người mới trong những bữa tiệc không cồn”.