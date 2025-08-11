Starbucks đối phó khách hàng mang máy in, PC đến quán

Từ 7/8, Starbucks Hàn Quốc cấm khách mang máy tính để bàn, máy in, vách ngăn và ổ cắm điện vào quán, nhằm chấm dứt tình trạng lạm dụng quán cà phê thành bàn làm việc.

Quy định này được đưa ra sau hàng loạt khiếu nại về việc một số khách hàng biến quán cà phê thành không gian làm việc riêng. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Theo thông báo từ trụ sở Starbucks Hàn Quốc, kể từ ngày 7/8, các cửa hàng Starbucks trên toàn quốc sẽ bắt đầu áp dụng quy định cấm sử dụng máy tính để bàn cá nhân, máy in, vách ngăn, và ổ cắm điện đa năng trong không gian quán, KBS đưa tin.

Cụ thể, các hành vi như sử dụng ổ cắm điện đa năng để kết nối nhiều thiết bị cá nhân, dựng vách ngăn trên bàn, hoặc để đồ đạc cá nhân chiếm chỗ trong thời gian dài khi rời khỏi bàn sẽ bị nhân viên quán nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt.

Ngoài ra, khách hàng để đồ đạc cá nhân trên bàn trong thời gian dài hoặc chiếm bàn nhiều người khi chỉ đi một mình có thể được yêu cầu di chuyển để nhường chỗ cho người khác.

Quy định này được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh khách hàng mang theo vách ngăn, máy tính bảng, bàn phím và nhiều thiết bị cá nhân khác để chiếm bàn tại Starbucks. Những người này được gọi là “cagong”, từ ghép giữa “cafe” và “gongbu” (học tập trong tiếng Hàn), chỉ kiểu khách hàng người biến quán cà phê thành nơi học hoặc làm việc trong nhiều giờ.

Những người khách như từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng, đến quán cà phê tạo vách ngăn, dựng màn hình đôi chiếm không gian quán cà phê. Ảnh: Fnnews, Daum.

Theo đại diện Starbucks Hàn Quốc, các biện pháp này được triển khai nhằm đảm bảo một môi trường thoải mái và tiện lợi cho tất cả khách hàng.

“Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm dễ chịu tại các cửa hàng, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất mát hoặc thất lạc đồ dùng cá nhân khi khách để đồ và rời đi quá lâu”, đại diện này chia sẻ.

Tại một cửa hàng Starbucks, một khách hàng từng bị bắt gặp sử dụng máy tính bảng và bàn phím sau vách ngăn tự dựng, tạo thành một "phòng học cá nhân".

Thậm chí, có trường hợp khách mang cả máy in và vận hành ngay tại quán bằng cách cắm vào ổ điện của cửa hàng. Năm ngoái, một bức ảnh chụp tại Starbucks ở Andong (Hàn Quốc), cho thấy khách hàng sử dụng máy in kết nối với ổ cắm điện trong quán, đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, theo Korea JoongAng Daily.

Không chỉ riêng chuỗi cà phê quốc tế, nhiều quán cà phê độc lập quy mô nhỏ tại Hàn Quốc cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự, như giới hạn thời gian ngồi tối đa hai tiếng hoặc ngắt quyền truy cập vào ổ cắm điện, để đối phó với tình trạng "cagong".

Xu hướng “cagong” đã gây ra không ít phiền hà khi một số khách hàng chiếm dụng bàn ghế trong thời gian dài hoặc sử dụng quá nhiều thiết bị cá nhân. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Tranh cãi về “cagong” không phải là vấn đề mới tại Hàn Quốc. Những hình ảnh về các bàn học đầy đủ tiện nghi với vách ngăn, máy tính và sách vở tại Starbucks đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng trong khi việc học tập tại quán cà phê là điều bình thường, việc lạm dụng không gian chung để phục vụ mục đích cá nhân trong thời gian dài là không phù hợp.

Các quán cà phê trở thành không gian học và làm việc phổ biến, song việc ngồi lâu gây áp lực kinh doanh. Viện Nghiên cứu Ngành Dịch vụ Ăn uống Hàn Quốc ước tính một ly cà phê 4.100 won ( khoảng 3,8 USD ) chỉ đủ “trả” cho 1 tiếng 42 phút ngồi vào năm 2019, con số này giảm xuống 1 tiếng 31 phút vào năm 2024, theo The Korea Herald.