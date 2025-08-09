CEO IVY moda sau 3 năm thừa kế gia nghiệp ở tuổi 27

Nguyễn Lê Vũ Linh, CEO hãng thời trang nội địa IVY moda, chia sẻ về hành trình thừa kế doanh nghiệp gia đình, nỗ lực đưa thương hiệu vươn tầm quốc tế.

Nguyễn Lê Vũ Linh, tiếp quản vị trí CEO hãng thời trang nội địa IVY moda từ tuổi 27, chia sẻ về hành trình thừa kế doanh nghiệp gia đình, nỗ lực đưa thương hiệu vươn tầm quốc tế.

Trong không gian đậm chất nghệ thuật của quán art bar giữa lòng Thảo Điền (TP.HCM), tôi gặp Nguyễn Lê Vũ Linh. Với cây trang phục đen quen thuộc, anh tiến về phía quầy bar, vẫn không uống rượu, chỉ gọi mocktail.

3 năm kể từ khi tiếp quản IVY moda, Vũ Linh có phút chiêm nghiệm về nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua làn sóng đóng cửa hàng loạt tại thị trường thời trang Việt, mối tình duy nhất kéo dài 16 năm với vợ và nỗ lực vượt qua cái bóng của bố.

Nhấp ngụm mocktail đầu tiên, CEO sinh năm 1995 lập tức dành lời khen ngợi cho bartender, hỏi về nguyên liệu của thức uống trong ly pha lê trong suốt và hồi tưởng lại những ngày đầu bước chân vào doanh nghiệp gia đình.

Năm 2018, anh trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Thời trang tại Học viện Công nghệ Thời Trang (Fashion Institute of Technology) (New York, Mỹ), bắt đầu từ những vị trí nhỏ tại doanh nghiệp.

Anh trở thành trưởng phòng bán lẻ vào năm 2020 và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm 2021. Đến năm 2022, anh chính thức ngồi vào vị trí CEO (Tổng Giám đốc điều hành).

Khi tôi hỏi về lý do quyết định thừa kế cơ nghiệp gia đình, anh cho biết có 2 sở thích, bao gồm đánh đàn và thời trang. “Tôi ngỏ ý theo đuổi con đường âm nhạc, cụ thể là đánh đàn, bố bảo rằng chỉ có thể kiếm tiền từ công việc này ở phòng trà. Tôi thấy phòng trà không hợp với mình, nên đành thôi”, Linh cười nói.

Ở tuổi 30, Vũ Linh cho rằng mình “đâm lao phải theo lao”, chỉ có thể đi trên con đường thời trang, không tiếc nuối nhìn lại.

Nhìn lại chặng đường trong những năm gần đây, anh nhận thấy bức tranh khả quan ở hiện tại là kết quả của một chuỗi quyết định đúng đắn. Cụ thể, IVY moda có khả năng mở thêm nhiều cửa hàng mới trong năm nay, trong khi hàng loạt thương hiệu phải đóng cửa, rời cuộc chơi.

Linh ý thức rõ ràng về sự khác biệt của thị trường thời trang nội địa trước đây và hiện nay. Trong giai đoạn trước, các công ty có khả năng mở mặt bằng kinh doanh rộng, vì có trường vốn dài hoặc để cửa hàng này “gánh” cửa hàng khác.

Tuy nhiên hiện nay, bài toán này không còn phù hợp với mô hình kinh doanh chuỗi. Người tiêu dùng khắt khe hơn và mức độ cạnh tranh tăng cao khiến tình trạng mua sắm ồ ạt khó xảy ra. Các doanh nghiệp bán lẻ thời trang nội địa bắt đầu quan tâm nhiều đến giá trị bán hàng trên mỗi m2 thay vì tổng lợi nhuận của chuỗi như trước.

CEO 30 tuổi cho biết thương hiệu từng gặp một sai lầm lớn khi muốn bán sản phẩm cho cả nam, nữ và trẻ em, định phát triển mô hình kinh doanh đa dạng, phong phú. Sau một thời gian chạy thử, Linh nhận thấy phương án này không hiệu quả, lập tức quay về phục vụ tệp khách hàng quen thuộc - phụ nữ mua đồ công sở.

Thậm chí, thương hiệu còn mắc lỗi khi cố gắng xoay chuyển, hướng đến tệp người tiêu dùng trẻ trung, năng động hơn. Lúc đó, Vũ Linh và đội ngũ của mình cho rằng phải “nuôi” khách hàng từ sớm, biến họ thành người dùng trung thành sau này. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh lối tư duy này không hoàn toàn đúng.

Sau khi công ty hoạt động 20 năm tại thị trường Việt Nam, những khách hàng ở độ tuổi 20-40 khi xưa, tiêu thụ sản phẩm từ những ngày đầu, tất yếu không còn sắm đồ của thương hiệu nữa. Song, doanh nghiệp vẫn có khách hàng mới hàng năm.

Điều này chứng minh phụ nữ công sở đến một độ tuổi nhất định vẫn có nhu cầu mua hàng IVY moda, không cần phải “nuôi” khách từ sớm. Từ những bài học đó, anh nhận ra cần tập trung vào một thứ, không nên lãng phí nguồn nhân lực, tài chính cho nhiều dòng sản phẩm.

“Hồi trước, một show thời trang của chúng tôi có đến 90 look, bao gồm cả trang phục cho nam, nữ và trẻ em. Khách tham dự ngồi như xem phim, khiến nhiều người sốt ruột”, anh đùa.

Nhìn nhận về tổng quan thị trường thời trang nội địa những năm gần đây, anh cho biết 2022 là năm mà tất cả thương hiệu đều thắng lớn do làn sóng “mua sắm trả thù” hậu Covid-19. Lúc đó, các đơn vị kinh doanh quyết định “thừa thắng xông lên”, hy vọng vào sự tăng trưởng trong năm 2023.

Thế nhưng, 2023 lại là năm đầu tiên trong chu kỳ suy thoái, khiến lượng hàng lớn được chuẩn bị từ trước trở thành gánh nặng cho nhiều doanh nghiệp. Đó là sai lầm chung của các thương hiệu, bao gồm công ty anh.

Song, Vũ Linh và đội ngũ của mình may mắn hơn khi không đặt kỳ vọng vào mức tăng trưởng cao, nhận thấy thị trường còn nhiều biến động, nhờ vậy thoát khỏi tình trạng lưu trữ hàng tồn. Theo quan sát của anh, các thương hiệu mới xử lý hết hàng tồn vào đầu năm nay, do mùa đông năm 2023 và 2024 đến chậm, không quá lạnh.

Hàng tồn cũng ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền của các đơn vị kinh doanh. Khi có vấn đề về dòng tiền, các doanh nhân bắt đầu tìm mọi cách để xoay sở. Đối với những người đang trong quá trình khởi nghiệp, việc sử dụng tiền cá nhân, từ gán nợ, thế chấp tài sản, là phương án tương đối rủi ro.

Để doanh nghiệp không rơi vào vòng xoáy này, Vũ Linh đưa ra quyết định đóng một số cửa hàng đắt giá ở TP.HCM, bao gồm mặt bằng ở đường Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức) và Phan Đăng Lưu (phường Hạnh Thông). Hiện nay, các mặt bằng đó vẫn chưa có người thuê, cho thấy giá thành cho thuê quá cao.

“Nếu không đóng loạt cửa hàng đó, tôi có lẽ không ngồi đây nói chuyện như thế này”, Linh cười nói.

Khi tôi hỏi về những định kiến xung quanh hành trình thừa kế gia nghiệp, Linh cho biết dần quen với biệt danh “rich kid” mà báo chí, truyền thông đặt cho mình. Anh không còn quan tâm nhiều đến lời nói của người khác, đồng thời tin rằng cộng sự công nhận mình.

Hiện nay, phần lớn bộ máy doanh nghiệp do CEO 9X tự xây dựng. Bộ phận duy nhất còn lại từ thời bố mẹ anh là phòng thiết kế, do nhân sự thiết kế đều bắt đầu làm việc ở công ty từ khi còn rất trẻ.

Nhìn chung, thế hệ ngồi ở văn phòng doanh nghiệp anh hiện tại trải dài từ 9X đến 2000, cách xa so với thời bố mẹ Linh. Anh cho biết không chủ động “lọc máu”, thay thế toàn bộ nhân sự, nhưng cũng có sự điều chỉnh nhất định về mặt con người.

Người lao động trẻ mới ra trường thường làm việc nhiệt huyết, máu lửa hơn. Trong khi đó, nhân sự lớn tuổi, có gia đình riêng, thường có những mối quan tâm, sự ưu tiên khác trong cuộc sống, không còn phù hợp với một số vị trí công việc.

“Không có chuyện tôi ngồi nhìn danh sách nhân sự và gạch tên những người lớn tuổi. Không có chuyện tôi nghĩ rằng: ‘Anh chị quá lớn tuổi, em không muốn làm việc với anh chị’”, Vũ Linh chia sẻ.

Trước đây, trong thời kỳ đỉnh cao hồi 2018, công ty có đến khoảng 1.600 nhân viên. Hiện nay, doanh nghiệp của Linh chỉ sở hữu gần 1.000 nhân sự khối văn phòng, bán hàng và nhà máy. Anh vẫn kỳ vọng vào sự trở lại của thương hiệu, nhận thấy đang đi đúng đà, song cần làm tốt hơn ở thị trường miền Nam.

Đó cũng là lý do Linh liên tục bay đi bay về, dành một nửa thời gian tại TP.HCM. Sau một thời gian điều hành công việc từ xa, anh nhận thấy làm việc online không hiệu quả.

Trong 3 năm tới, Vũ Linh và đội ngũ quyết định đẩy mạnh thị trường miền Nam. Khi tôi hỏi tại sao không Nam tiến, anh cho biết vẫn yêu Hà Nội bất chấp việc bị dị ứng thời tiết miền Bắc.

“Nhiều người nhìn mặt tôi cá tính, nhận xét rằng tôi hợp với cuộc sống ở TP.HCM. Nhưng nhìn như vậy thôi, tôi sống khá kỷ luật”, anh tâm sự.

Theo tôi biết, Linh không uống rượu bia, la cà quán xá, có những thú vui, phương pháp giải trí riêng. Đối với anh, chạy bộ hay dành thời gian một mình là giải trí.

Nếu được rủ rê đi chơi gấp, anh sẽ từ chối tham gia, không muốn phá vỡ thói quen sinh hoạt của mình. Đó là lí do Linh cảm thấy không phù hợp với guồng quay cuộc sống hối hả ở TP.HCM và chọn ở lại thủ đô.

Về sự ưu tiên của Vũ Linh ở thời điểm hiện tại, anh khẳng định công việc vẫn là số một. Theo anh, thời gian từ 25-30 tuổi chỉ dùng để học việc. Phải đến tuổi 30, Linh mới thực sự bắt đầu trò chơi.

“Trò này là thế. Nếu báo cáo tài chính đi ngang, thì chắc chắn sẽ đi xuống trong tương lai. Tôi phải hết mình để đảm bảo công việc kinh doanh đi lên”, anh chia sẻ.

Anh thừa nhận bản thân may mắn khi có sự hỗ trợ tuyệt đối từ bố mẹ và vợ. Linh và vợ bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, có 7 năm yêu xa do anh đi du học, sau đó chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2020.

Dù bằng tuổi, Linh nhận thấy vợ khá chín chắn, là người hướng dẫn anh nhiều trong những năm đầu tuổi 20. Người phụ nữ bên cạnh anh hiện cũng làm tại IVY moda, đảm nhiệm vị trí quản lý đầu vào trong sản xuất. CEO này nhận định rằng đây là vị trí cần người tin tưởng nắm giữ vì một chút sai lệch có thể dẫn đến thất thoát số tiền lớn.

Vì coi công việc là ưu tiên hàng đầu, Vũ Linh thừa nhận nhiều lần bỏ lỡ những dịp đặc biệt của gia đình, con cái. Ngày đầu tiên con gái đi học mẫu giáo, anh phải bay vào TP.HCM để làm việc. Sinh nhật bé năm nay, Linh cũng không thể ở bên con.

Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hạn chế lịch trình công việc ảnh hưởng đến những ngày kỷ niệm, có ý nghĩa quan trọng trong tuổi thơ của con.

Giống như câu “Có con mới hiểu lòng cha mẹ”, Linh bắt đầu nghĩ về bố mẹ nhiều hơn kể từ khi sinh con. “Tôi rất nể và có phần sợ uy của bố. Tôi nghĩ cậu con trai cả nào cũng thế”, anh thừa nhận. Anh hiểu rằng mình chịu ảnh hưởng nhiều từ bố, bao gồm việc chỉ yêu một người, yêu lâu, ngại gặp gỡ và tiếp xúc với người mới.

Tuy nhiên, Vũ Linh và bố cũng có nhiều điểm khác biệt trong tính cách. Trong khi bố anh là người nóng tính, quyết liệt, Linh lại tương đối thận trọng, không lao vào một cuộc chiến ít tỷ lệ thắng.

Cuối cuộc trò chuyện, khi trời đã nhá nhem tối, CEO 9X chia sẻ với tôi về giấc mơ điên rồ nhất của anh. Đó là bán thương hiệu ra nước ngoài. Thương hiệu của Linh vốn gắn liền với công sở Việt Nam, khó phân phối ra các quốc gia khác.

Để bước đầu hiện thực hóa giấc mơ điên rồ này, anh đang phát triển những mặt hàng riêng để đưa nhà mốt Việt ra với thế giới, dự định tổ chức show tại Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2026 vào tháng 9 tới.

Để kết thúc cuộc nói chuyện, tôi hỏi Linh về cái tôi của anh. “Đối với tôi, bán được hàng là cách thể hiện cái tôi. Khách hàng ở đâu, tôi ở đấy”, doanh nhân trẻ cười sau buổi chia sẻ dài.