Giám đốc Meta: 'Bằng đại học là chưa đủ để nổi bật'

  • Chủ nhật, 10/8/2025 19:42 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Giám đốc Meta khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết bằng đại học chỉ là “tấm vé vào cửa” ngành công nghệ. Tinh thần ham học hỏi, các chứng chỉ phù hợp mới giúp ứng viên ghi điểm.

Cindy Tan, Giám đốc điều hành phụ trách khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta. Ảnh: Cindy Tan.

Trong bối cảnh thị trường lao động công nghệ ngày càng cạnh tranh, Cindy Tan (47 tuổi), Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, nhấn mạnh rằng một tấm bằng đại học chỉ là điều kiện tối thiểu để bước chân vào ngành. Theo bà, những chứng chỉ nhỏ như các khóa học ngắn hạn mới là yếu tố tạo ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider vào tháng 7, Cindy Tan, người gia nhập Meta từ năm 2021, chia sẻ rằng bà không nói rằng mọi người nên từ bỏ việc học đại học. Nhưng để thành công, một nhân sự cần nhiều hơn thế, đặc biệt là trải nghiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp.

Trước khi làm việc tại Meta, Cindy Tan từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc khu vực mảng kinh doanh quảng cáo tại BBC News và Phó Chủ tịch toàn cầu mảng bán lẻ tại TripAdvisor. Bà cũng là tác giả cuốn sách về sự nghiệp Own Your MAGIC.

Nhân sự cấp cao nhấn mạnh các chương trình học ngắn hạn giúp người lao động bổ sung kỹ năng mới và nổi bật giữa đám đông. Bà lấy ví dụ từ chính trải nghiệm của mình khi tham gia một khóa học ngắn về trí tuệ nhân tạo (AI) do chính phủ Singapore tổ chức.

“Tôi làm việc tại Meta, nơi tiên phong về AI, nhưng vẫn còn rất nhiều điều để học”, bà chia sẻ. Giám đốc ví việc học sử dụng AI như khi bà học làm bánh trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

“Bạn có thể xem video trên YouTube, đọc công thức, nhưng chỉ khi thực hành, bạn mới thực sự nắm bắt được kỹ năng”, bà nói. Chuyên gia cho biết với AI, có vô số công cụ và ứng dụng khác nhau. Cách duy nhất để thành thạo là tự mình trải nghiệm và thực hành.

Để nâng cao năng lực, bà khuyến nghị mọi người nên tham gia các khóa học trực tuyến, bao gồm cả những khóa miễn phí, trên các nền tảng như Coursera. Những chương trình này không chỉ giúp ứng viên nổi bật mà còn thể hiện sự tò mò, ham học hỏi và đam mê phát triển bản thân, những phẩm chất mà các nhà tuyển dụng ngày nay đánh giá cao.

Cindy Tan cũng chia sẻ cách bà ứng dụng AI cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tại nơi làm việc, bà sử dụng AI như một “người cộng sự” để tóm tắt video dài hoặc hỗ trợ nghiên cứu. Trong đời sống, bà dùng AI để lập kế hoạch du lịch, như chuyến đi 2 tuần từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ vào năm ngoái. Thậm chí, các con gái của bà cũng sử dụng AI như một gia sư cá nhân hoặc để sáng tạo truyện tranh.

Quan điểm của Cindy Tan không phải cá biệt. Julie Sweet, CEO của Accenture, cũng chia sẻ trên podcast In Good Company vào tháng 1 rằng bà luôn hỏi ứng viên: “Bạn đã học được gì trong 6 tháng qua?”. Câu hỏi này giúp bà đánh giá nhanh mức độ ham học hỏi của ứng viên.

“Nếu ai đó không thể trả lời, dù chỉ là ‘tôi học cách nướng bánh’, chúng tôi biết họ không phải người thích học hỏi”, bà nhấn mạnh.

Như Phương

