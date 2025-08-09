Đàn ông Gen Z chật vật hơn trên thị trường việc làm

Khoảng cách việc làm giữa nam và nữ Gen Z tại Mỹ ngày càng rộng, nam giới thất nghiệp nhiều hơn, trong khi nữ giới lại có việc làm ổn định hơn nhưng thường ở các ngành lương thấp.

Theo chuyên gia, nếu các ngành nghề truyền thống của nữ giới được cải thiện về thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi, nam giới có thể sẽ bắt đầu cân nhắc gia nhập nhiều hơn. Ảnh minh họa: RDNE/Pexels.

Theo Business Insider, thị trường lao động đang trở nên khắc nghiệt với Gen Z, đặc biệt là nam giới. Những con đường sự nghiệp truyền thống trong các lĩnh vực như công nghệ, luật, hay quản lý nhà nước đang dần thu hẹp. Bên cạnh đó, ảnh hưởng nặng nề từ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến cơ hội dành cho lao động trẻ ngày càng ít đi.

Nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị của tấm bằng đại học và ngày càng có xu hướng chuyển sang các công việc lao động chân tay. Trong bối cảnh đó, số liệu tháng 7 cho thấy thị trường lao động Mỹ suy giảm đáng kể, với nhu cầu tuyển dụng giảm và số lượng người tham gia lao động cũng sụt giảm.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người trẻ trong độ tuổi 20 đều đối mặt với khó khăn như nhau. Nam giới Gen Z dường như đang lao dốc nhanh hơn so với các đồng nghiệp nữ.

Nam giới chật vật hơn

“Các nhà tuyển dụng đang giữ chân nhân sự hiện tại, và người lao động cũng bám trụ với công việc của mình. Điều này khiến những người mới gia nhập thị trường lao động, đặc biệt là nam giới, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ở những ngành đang ít tuyển dụng”, Elise Gould, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Chính sách Kinh tế, cho biết.

Phụ nữ Gen Z đang chiếm ưu thế trong các ngành nghề có nhu cầu cao như chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng, vốn là những lĩnh vực hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng việc làm trong 6 tháng qua tính đến tháng 7.

2 ngành khác cũng tăng trưởng là khách sạn và giáo dục, vốn cũng chủ yếu do nữ giới đảm nhiệm.

Trong khi đó, thị trường lao động nói chung đang hạ nhiệt, Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 106.000, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Sửa đổi dữ liệu từ 2 tháng trước đó cũng cho thấy số việc làm mới giảm hơn 250.000 so với ước tính ban đầu. Đặc biệt, các ngành công nghệ và kinh doanh, vốn là lĩnh vực nam giới chiếm đa số, đang chứng kiến sự chậm lại trong tuyển dụng và gia tăng cắt giảm nhân sự.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), khoảng 90% các vị trí y tá thực hành, y tá đăng ký và y tá chuyên môn là nữ giới vào năm 2022. Số lượng nam giới tham gia ngành điều dưỡng đã chững lại từ năm 2019 đến 2021, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng đều đặn.

Sự thu hẹp cơ hội việc làm trong các ngành truyền thống cùng tác động của AI khiến nhiều nam giới trẻ chật vật tìm việc. Ảnh minh họa: Kampus/Pexels.

Phân tích năm 2023 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy điều dưỡng là một trong những ngành học đại học có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất.

Semee Lim (26 tuổi), hiện làm việc tại một đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh ở khu vực Tampa (Florida, Mỹ). Công việc của cô luôn bận rộn, nhưng nhu cầu nhân sự trong ngành điều dưỡng chưa bao giờ giảm.

“Tôi may mắn có được trải nghiệm chuyển đổi công việc khá suôn sẻ”, Lim chia sẻ. Cô chuyển đến Florida sau khi bắt đầu sự nghiệp gần quê nhà ở Maryland (Mỹ).

“Ngành điều dưỡng luôn thiếu nhân lực”, cô nói thêm. Từ khi tốt nghiệp năm 2021, Lim chỉ nhớ đã làm việc cùng 3 nam y tá.

Thu nhập của phụ nữ chưa tương xứng

Theo Gould, xu hướng nam giới trẻ có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nữ giới không phải mới. Tuy nhiên, khoảng cách việc làm giữa nam và nữ từ 22 đến 27 tuổi có bằng đại học đang ngày càng lớn.

Phân tích của Financial Times dựa trên Khảo sát Dân số Hiện tại của Cục Điều tra Dân số cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nam giới tốt nghiệp đại học gần đây tăng mạnh từ dưới 5% lên 7% trong 12 tháng qua, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới hầu như không thay đổi.

Phụ nữ trẻ cũng đang vượt qua nam giới về trình độ học vấn và kinh tế. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew, vào năm 1995, 25% cả nam và nữ trẻ sở hữu bằng đại học. Đến năm 2024, con số này ở phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi tăng lên 47%, trong khi ở nam giới chỉ là 37%.

Dù có tính ổn định cao, các ngành nghề do nữ giới thống trị như điều dưỡng vẫn đối mặt với mức lương tương đối thấp. Ảnh minh họa: Kampus/Pexels.

Một phân tích khác từ Lending Tree dựa trên dữ liệu năm 2021 của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy phụ nữ độc thân sở hữu 2,7 triệu ngôi nhà tại Mỹ, vượt xa con số của nam giới độc thân.

Dù các ngành nghề do phụ nữ thống trị thường có tính ổn định cao hơn, mức lương lại thấp hơn so với các ngành nghề nam giới chiếm đa số.

“Điều dưỡng không trả lương cao như tôi mong muốn, nhưng đó là một công việc thực sự ý nghĩa”, Lim chia sẻ.

Theo dữ liệu năm 2023, mức lương trung bình khởi điểm cho y tá là 65.000 USD /năm, trong khi con số này với nhà khoa học máy tính là 80.000 USD .

Với dân số già hóa, nhu cầu về các công việc chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ càng tăng trong tương lai.

“Nếu cải thiện được điều kiện làm việc, lương và phúc lợi trong các ngành truyền thống do nữ giới thống trị, chúng ta có thể thu hút nhiều nam giới hơn tham gia. Việc định giá thấp một số công việc vốn do phụ nữ đảm nhiệm không phải là điều quá phức tạp để thay đổi”, Gould nhấn mạnh.