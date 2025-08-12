Nhận lương 2.300 USD chỉ để ngủ

Nhà bán lẻ nệm Woosa (Singapore) gây chú ý khi tuyển công việc chỉ cần nằm ngủ nhưng nhận thù lao 2.300 USD, như một cách quảng bá thông điệp giấc ngủ xứng đáng được tưởng thưởng.

Dù nghe đơn giản, thương hiệu cho biết không phải “cao thủ ngủ trưa” nào cũng vượt qua vòng tuyển chọn. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Nhà bán lẻ nệm Woosa (Singapore) mới đây gây chú ý khi đăng tuyển vị trí “Dreamer”, công việc chỉ cần nằm ngủ trên giường, với mức thù lao lên tới 3.000 SGD (khoảng 2.300 USD ), theo The Independent Singapore.

“Hãy kiếm tiền khi đang nghỉ ngơi, vì chúng tôi tin rằng giấc ngủ cũng xứng đáng được tưởng thưởng”, thương hiệu viết trên Instagram, kèm lời mời ứng tuyển qua đường dẫn trong phần tiểu sử.

Theo Woosa, các ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia sự kiện roadshow từ ngày 8 đến 14/9, song địa điểm cụ thể được giữ bí mật. Trước đây, thương hiệu từng tổ chức những màn “ngủ trực tiếp” tại các trung tâm thương mại như Suntec, Jurong Point hay Waterway Point (Singapore), thu hút đông đảo người theo dõi.

Dù nghe có vẻ đơn giản, nhà bán lẻ nhấn mạnh không phải bất kỳ “cao thủ ngủ trưa” nào cũng vượt qua vòng tuyển chọn. Chiến dịch vừa là màn trình diễn thu hút sự chú ý, vừa khẳng định thông điệp rằng nghỉ ngơi là nhu cầu thiết yếu, không chỉ là một sự xa xỉ.

Bài đăng tuyển dụng nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, với hàng loạt bình luận, chia sẻ và gắn thẻ bạn bè để cùng thử vận may. Hiện Woosa đã thông báo ngừng nhận hồ sơ.

Trong video tuyển dụng, nhà bán lẻ gọi công việc này là “dream job” (tạm dịch: “công việc trong mơ”). Ảnh: @woosasg/IG.

Trả tiền để "chợp mắt" không phải ý tưởng mới ở Singapore. Tháng 7, hãng nội thất Yogibo từng tuyển “người ngủ thử” trên ghế beanbag với mức 7 SGD/giờ (khoảng 5,4 USD ), yêu cầu ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày nhằm quảng bá giá trị của nghỉ ngơi trong đời sống.

Ở Mỹ, hình thức này cũng được nhiều thương hiệu áp dụng. Tháng 5, hãng sofa giường trực tuyến Coddle thông báo tuyển “Coddled Intern”, vị trí thực tập sinh được trả 10.000 USD cho chương trình “Rest and Digest” kéo dài 8 tuần.

Yêu cầu ứng viên từ 21 tuổi, sống tại 48 bang lục địa, và nhiệm vụ chính là thư giãn, chợp mắt, ăn nhẹ trên ghế sofa, đồng thời tạo một số nội dung đăng mạng xã hội.

“Chúng tôi nghĩ đã đến lúc có người được trả tiền để nằm trên ghế cả mùa hè mà không phải cảm thấy tội lỗi”, CEO Coddle Ana Arun chia sẻ.

Ứng viên lý tưởng là người có “năng khiếu xem phim liên tục, tự tin xuất hiện trên mạng xã hội trong bộ đồ ở nhà”, kinh nghiệm “ngủ trưa, tận hưởng không gian cá nhân hoặc online liên tục” là điểm cộng nhưng không bắt buộc.

Người tham gia cần gửi video dài 30 giây qua Instagram, kèm hashtag #Coddle_Contest, để chứng minh vì sao mình xứng đáng với “kỳ thực tập thoải mái nhất nước Mỹ”. Sau 8 tuần, Coddle sẽ trao danh hiệu “người nghỉ ngơi tốt nhất trên internet” cho người chiến thắng.