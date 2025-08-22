Thực tập sinh trẻ nhất lịch sử NBA

Ở tuổi 19, Daniel Sung (Mỹ) trở thành một trong những thực tập sinh trẻ nhất trong lịch sử NBA khi được nhận vào chương trình thực tập mùa hè 2025 của đội bóng LA Clippers.

Trong bối cảnh hơn 4 triệu người trẻ Gen Z tại Mỹ thất nghiệp và trí tuệ nhân tạo tiếp tục thu hẹp cơ hội việc làm ở các vị trí đầu vào, việc giành được một suất thực tập mơ ước ngày càng khốc liệt. Ngay cả bằng đại học cũng không còn đủ để mở cánh cửa sự nghiệp.

Điều này cũng xảy ra trong ngành thể thao chuyên nghiệp, những vị trí không lương cũng cạnh tranh đến “ngộp thở”.

Để đấu lại 19.000 đơn ứng tuyển ghế thực tập sinh, Daniel Sung, sinh viên năm nhất tại Đại học Vanderbilt (Mỹ), đã chọn cách chứng minh quyết tâm theo đuổi đam mê bằng việc giặt quần áo thi đấu và lau sàn cho đội bóng rổ của trường.

Xuất thân từ gia đình nhập cư Hàn Quốc tại California, Sung không có mối quan hệ nào trong ngành thể thao.

Suốt 1 năm, anh tình nguyện làm quản lý đội bóng, chấp nhận những lời trêu chọc từ bạn bè và bị gọi bằng biệt danh “mop boy” (tạm dịch: cậu bé lau sàn).

“Ngay cả bạn bè cũng nói tôi chẳng khác gì một người lao công. Nhưng tôi biết rõ mục tiêu cuối cùng của mình là được thực tập tại NBA. Và tôi đã chứng minh được điều đó,” Sung chia sẻ với Fortune.

Nỗ lực ấy đã giúp anh trở thành một trong những thực tập sinh trẻ tuổi nhất lịch sử NBA, khi giành được vị trí trong chương trình thực tập mùa hè của LA Clippers ở tuổi 19, vốn thường chỉ dành cho sinh viên năm ba, năm tư.

Sung là con trai của một gia đình nhập cư từ Hàn Quốc, lớn lên ở San Bernardino (California, Mỹ). Tại đây, cha mẹ anh điều hành một cửa hàng 7-Eleven và sau đó là một nhà hàng Mexico để trang trải cuộc sống. Không có bất kỳ mối quan hệ nào trong ngành thể thao, Sung hiểu rằng con đường duy nhất là tự mình mở ra cơ hội.

“Trong giới này, bạn chỉ có 2 lựa chọn hoặc tự mình nỗ lực, hoặc có người nâng đỡ. Với hoàn cảnh của tôi, không ai có thể giúp tôi ngoài chính bản thân mình”, anh nói.

Sung đã dành 30-40 tiếng mỗi tuần cho công việc không lương, giặt đồng phục cho các cầu thủ sau những buổi tập mồ hôi nhễ nhại, hỗ trợ chuyền bóng trong các trận đấu, thậm chí quỳ xuống lau sàn khi cầu thủ ngã.

“Tôi thường làm việc đến 1h”, Sung kể. Nhưng chính những công việc này đã giúp anh xây dựng hồ sơ ấn tượng để chinh phục vị trí thực tập tại LA Clippers, nơi nhận tới 19.000 đơn ứng tuyển cho chương trình thực tập mùa hè 2025.

Trong suốt kỳ thực tập, Sung đã chia sẻ hành trình của mình trên LinkedIn. Chỉ sau một tháng, câu chuyện của anh lan tỏa, mang về hàng nghìn người theo dõi cùng nhiều lời mời công việc.

Để chứng minh đam mê, Sung chấp nhận giặt quần áo và lau sàn cho đội bóng rổ trường trong suốt 1 năm.

Hiện tại, ngoài việc học, Sung tham gia 2 startup, một nền tảng ứng tuyển việc làm ứng dụng AI và một công ty quản lý trang LinkedIn cho các tập đoàn. Cuối năm nay, anh cũng sẽ đảm nhận vai trò marketing tại Red Bull ở Nashville (Tennessee, Mỹ).

“Điều tôi học được là bạn phải đổi mới, phải nghĩ khác biệt và tự đưa bản thân ra ngoài kia. Tôi cũng nhận ra giá trị của việc xây dựng thương hiệu cá nhân, đó là lý do tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình”, Sung nói.

Với những bạn trẻ Gen Z đang tìm cách bước chân vào ngành nghề mơ ước, Sung khuyên rằng thay vì chạy theo các công việc phù hợp với kinh nghiệm hiện tại, hãy xác định mục tiêu nghề nghiệp dài hạn và xây dựng mọi trải nghiệm hướng tới mục tiêu đó, dù là nhỏ nhất.

“Khi nộp hồ sơ, điều quan trọng là cả cuộc đời bạn phải kể được một câu chuyện. Tôi muốn làm việc với LA Clippers, nên tôi chọn khởi đầu từ đội bóng của trường”, Sung giải thích. Công việc không lương và bị xem nhẹ như lau sàn hay rửa đồng phục không chỉ giúp Sung có thêm kinh nghiệm mà còn mang lại cơ hội tiếp cận những người trong ngành.

“Khi làm việc ở đó, tôi có thể đặt câu hỏi nhanh cho các huấn luyện viên hay giám đốc điều hành đội bóng. Đó là điều mà một sinh viên bình thường khó làm được”, anh nói thêm.