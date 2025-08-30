Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO ngành công nghệ: ‘Kỹ sư AI dưới 25 tuổi có thể kiếm 1 triệu USD’

  • Thứ bảy, 30/8/2025 07:00 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Lập trình viên truyền thống mất dần lợi thế trong khi kỹ sư AI đang trở thành lực lượng vàng của các công ty công nghệ, với thu nhập có thể chạm mốc triệu USD ở tuổi đôi mươi.

Người giỏi AI được thăng tiến nhanh gấp đôi ngành công nghệ khác. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Thị trường lao động dành cho những người mới bước vào nghề đang trải qua giai đoạn khó khăn. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tỷ lệ thất nghiệp của các sinh viên mới tốt nghiệp đại học đạt 4,8% trong tháng 6, cao hơn so với mức 4% của toàn bộ lực lượng lao động.

Một phần nguyên nhân đến từ sự bùng nổ của AI, khiến nhiều công việc phổ thông bị thay thế. Nhưng ở chiều ngược lại, những lao động trẻ có kỹ năng về máy học đang được trả lương cao gấp nhiều lần, thậm chí chạm ngưỡng triệu USD ở tuổi đôi mươi.

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tuyển dụng chuyên về AI Burtch Works, mức lương cơ bản của nhóm kỹ sư AI với kinh nghiệm 0-3 năm tăng khoảng 12% trong giai đoạn 2024-2025, mức tăng mạnh nhất trong toàn ngành. Báo cáo cũng chỉ ra rằng những người có kỹ năng AI được thăng chức lên vai trò quản lý nhanh gấp đôi so với các đồng nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ khác.

“Khoảng cách lương giữa kỹ sư máy học và kỹ sư phần mềm thông thường hiện rất lớn”, giáo sư Anil K. Gupta từ Đại học Maryland (Mỹ) nhận định.

ky su AI, luong AI, thu nhap AI, nganh AI, viec lam AI, cong nghe AI anh 1

CEO Ali Ghodsi dự định tăng gấp 3 số lượng tuyển dụng sinh viên mới vì thế hệ này đã quen với AI ngay từ đầu. Ảnh: The Wall Street Journal.

Tại Databricks, công ty phân tích dữ liệu có giá trị tăng mạnh nhờ AI, thừa nhận họ dự định tăng gấp 3 số lượng tuyển dụng sinh viên mới vì “thế hệ này AI-native (sinh ra trong kỷ nguyên AI).

“Chúng tôi khó lòng thuyết phục những nhân sự kỳ cựu thay đổi để thích nghi với AI. Nhưng thế hệ trẻ thì khác, họ đã quen thuộc với công nghệ này ngay từ đầu”, CEO Ali Ghodsi chia sẻ.

Theo trang tuyển dụng của hãng, một nhà nghiên cứu AI với 2 năm kinh nghiệm có thể nhận lương cơ bản 190.000-260.000 USD/năm, chưa tính cổ phiếu.

“Chúng tôi có những người dưới 25 tuổi, lương thưởng gộp có thể đạt 1 triệu USD”, Ghodsi cho biết.

Jure Leskovec, giáo sư Đại học Stanford (Mỹ), quan sát thấy nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ bỏ ngang chương trình để nhận các đề nghị béo bở từ doanh nghiệp. Ông gọi họ là “thế hệ phần mềm kiểu mới”, có khả năng học và ứng dụng AI nhanh hơn hẳn so với lập trình viên truyền thống.

Không chỉ Databricks, các công ty như Roblox hay Scale AI cũng trả lương trên 200.000 USD/năm cho kỹ sư AI chưa có 1 năm kinh nghiệm. Theo nền tảng cung cấp dữ liệu lương Levels.fyi, đã có 42 đề nghị lương trên 1 triệu USD từ các công ty AI, trong đó nhiều ứng viên dưới 10 năm kinh nghiệm.

Tại Scale AI, 15% nhân viên hiện dưới 25 tuổi. Ngay khi ra trường, một nhân viên có thể nhận lương cơ bản khoảng 200.000 USD.

“Chúng tôi đặc biệt săn đón các ứng viên AI-native, nhiều người trong số họ mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp”, Ashli Shiftan, giám đốc nhân sự Scale AI, chia sẻ. Công ty thậm chí còn đe dọa kiện các đối thủ vì tìm cách lôi kéo nhân tài trẻ.

ky su AI, luong AI, thu nhap AI, nganh AI, viec lam AI, cong nghe AI anh 2

Nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ bỏ ngang để nhận mức lương khủng từ doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Lily Ma (22 tuổi) tốt nghiệp ngành khoa học máy tính với chuyên sâu về AI từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), đã nộp đơn cho 30-40 công việc và được phỏng vấn bởi khoảng 12 công ty. Sau khi nộp hồ sơ cho 30-40 công ty, cô nhận về hơn 10 lời mời phỏng vấn, trong đó có cả Tesla. Cuối cùng, Lily chọn Scale AI, dù từng nhận lời mời từ một startup kèm 1% cổ phần.

Cyril Gorlla (23 tuổi) đồng sáng lập CTGT, một startup phát triển phần mềm an toàn và quản lý rủi ro doanh nghiệp, được Google đầu tư, chia sẻ rằng độ tuổi trung bình tại công ty của anh là 21.

Một số nhân viên sở hữu cổ phần công ty trị giá khoảng 500.000 USD. Gorlla kể rằng anh nhận được nhiều yêu cầu ứng tuyển từ những người rất trẻ, thậm chí có một ứng viên 16 tuổi đã công bố nghiên cứu tại một hội nghị AI.

“Điều này hoàn toàn không có vài năm trước”, anh nói.

