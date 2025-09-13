Bị sếp 'đuổi ngầm' vẫn cố chấp làm việc

Xu hướng “ôm việc” (job hugging) phản ánh tâm lý thận trọng của người lao động trong bối cảnh cơ hội việc làm suy giảm, chiến lược nhảy việc để tăng lương gần như không khả thi.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nghỉ việc mà không có kế hoạch bị xem là quá mạo hiểm. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn, xu hướng mới mang tên “job hugging” (ôm việc) đang nổi lên, thay thế cho trào lưu “quiet quitting” (làm việc cầm chừng) từng gây sốt trước đây.

Theo dữ liệu liên bang công bố đầu tháng 9, số người Mỹ nghỉ việc và số lượng vị trí tuyển dụng tiếp tục giảm, The Wall Street Journal đưa tin.

Xu hướng “ôm việc” không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các chiến thuật như “sa thải thầm lặng” (quiet firing), tức cô lập nhân viên để họ tự hiểu và rời đi, hay kế hoạch cải thiện hiệu suất (PIP) thường được sử dụng để quản lý nhân sự không mong muốn.

Dù vậy, thay vì nhận tín hiệu và rời đi, nhiều người lao động chọn ở lại càng lâu càng tốt. Luật sư lao động Kim Cramer (Mỹ) cho biết gần đây bà nhận được nhiều yêu cầu xem xét thỏa thuận thôi việc từ các khách hàng, trong đó 60-70% thừa nhận đã biết mình không còn được trọng dụng từ lâu nhưng vẫn không chủ động nghỉ việc.

Phó chủ tịch Korn Ferry cho rằng “job hugging” khiến người cầu tiến mất cơ hội thăng tiến. Ảnh minh họa: Yankrukov/Pexels.

Không phải tất cả những người “ôm việc” đều là nhân viên kém năng suất.

Theo chuyên gia Doug Yakola (Mỹ), cựu đối tác cấp cao của McKinsey, nhiều nhân viên lựa chọn bám trụ vì hài lòng với mức lương và cân bằng cuộc sống, dù sự nghiệp không còn thăng tiến.

Alisia Gill (Mỹ), cựu giám đốc nhân sự và hiện là huấn luyện viên cho phụ nữ trung niên, chia sẻ về một nữ luật sư ghét công việc nhưng vẫn làm tốt đến mức đáng kinh ngạc.

“Cô ấy khóc trong xe mỗi sáng trước khi vào văn phòng nhưng vẫn hoàn thành công việc vì không biết mình có thể làm gì khác", Gill kể.

Khi muốn một nhân viên rời đi, nhiều công ty không chọn cách sa thải ngay lập tức. Bởi điều đó vừa tốn chi phí trợ cấp thôi việc, vừa tạo không khí nặng nề trong tập thể. Thay vào đó, các nhà quản lý thường mong nhân viên tự nguyện nghỉ việc.