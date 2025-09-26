Chi cả tỷ đồng học thạc sĩ tài chính ở Canada rồi làm thợ nail

Thu Hồng (25 tuổi) quyết định làm việc tại tiệm nail sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ ở Canada, cho biết kiếm được nhiều tiền hơn công việc đúng chuyên môn.

Công việc thiên về kỹ năng tay chân ngày càng trở thành sụ lựa chọn của nhiều người trẻ. Ảnh minh họa: @ibm454/RedNote.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế - Tài chính tại Đại học Toronto, Thu Hồng (sinh năm 2000, Toronto, Ontario, Canada) quyết định ở lại quốc gia này, theo đuổi công việc của một thợ nail chuyên nghiệp.

Dù tốn khoảng 40.000-50.000 CAD (khoảng 760-950 triệu đồng) để chi trả học phí, cô vẫn quyết định làm “trái ngành trái nghề”, chọn công việc thiên về kỹ năng tay chân thay vì ngồi bàn giấy.

Lý do chính dẫn đến quyết định này là mức thu nhập gần gấp đôi việc làm đúng chuyên môn mà nghề nail mang lại cho Thu Hồng. Với mong muốn “hồi vốn” du học và mơ ước làm giàu ở nơi xứ người, cô quyết định gắn bó với sơn và dũa móng tay, bất chấp sự phản đối ban đầu của gia đình ở Việt Nam.

Thu nhập cao từ nghề nail

Thu Hồng bắt đầu công việc của một thợ nail bán thời gian từ năm ngoái khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi đó, cô kiếm được khoảng 2.500-3.000 CAD/tháng (khoảng 47 triệu đồng đến 57 triệu đồng), phần nào chi trả được sinh hoạt phí của bản thân.

Sau hơn một năm, Hồng trở thành thợ cứng, có kinh nghiệm và nguồn khách ổn định. Thu nhập của cô hiện nay dao động từ 6.000-10.000 CAD/tháng (khoảng 114 triệu đồng đến 190 triệu đồng).

Thu Hồng từ bỏ công việc chuyên mông trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kiếm tiền từ ngành dịch vụ làm đẹp ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, công việc chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế - tài chính chỉ có thể mang lại cho cô gái trẻ khoảng 4.000-5.400 CAD/tháng (khoảng 76 triệu đồng đến 102 triệu đồng), bằng 1/2 thu nhập đến từ việc làm tay chân.

Bên cạnh vấn đề tài chính, nhiều lý do khác cũng góp phần vào quyết định trở thành “cổ cồn xanh” sau gần 2 năm học thạc sĩ của Thu Hồng. Cụ thể, công việc văn phòng theo đúng chuyên môn của cô có rào cản gia nhập tương đối cao.

Ứng viên cần có thường trú nhân và bằng cử nhân Canada, trong khi Hồng chưa có giấy tờ trên, đồng thời chỉ học thạc sĩ tại quốc gia này. Nhân sự cũng phải có mối quan hệ tốt từ trước để bước vào ngành, đặc biệt ở các vị trí cao.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp ở Bắc Mỹ đạt mức cao do người nhập cư ồ ạt chuyển đến và ở lại làm việc. Trong bối cảnh này, các công việc văn phòng và khu vực công thường ưu tiên người bản xứ, tránh để dân bản địa rơi vào tình trạng không có việc làm.

Ngược lại, công việc làm nail lại có rào cản gia nhập tương đối thấp, không yêu cầu nhiều về bằng cấp. Hơn nữa, đây là một trong số ít ngành dịch vụ mà người Việt đã khẳng định được năng lực, có vị trí nhất định tại Bắc Mỹ.

Do đó, lĩnh vực này mang đến cơ hội việc làm nhanh và thu nhập ổn định hơn nhiều so với các ngành chuyên môn. Đối với người lao động Việt Nam tại nước ngoài, đây là phương án an toàn, đảm bảo cuộc sống ổn định ở nơi “đất khách quê người”.

Rào cản tâm lý

Mặc dù có thu nhập tốt, Thu Hồng vẫn mặc cảm về công việc của bản thân. Theo định kiến của xã hội Việt Nam, đặc biệt là người lớn tuổi, “cổ cồn xanh” thường là tầng lớp lao động trí thức thấp, không nhận được sự coi trọng trong xã hội.

Ban đầu, gia đình Hồng kịch liệt phản đối chuyện con gái từ bỏ lĩnh vực chuyên môn, làm công việc liên quan đến kỹ năng tay chân. Dù nhiều lần giải thích, phụ huynh vẫn cho rằng cô lãng phí thời gian, công sức và học phí, đưa ra sự lựa chọn mang tính ngắn hạn, ít khả năng đi đường dài.

Theo thời gian, bố mẹ Thu Hồng dần chấp nhận thực tế khi thấy con gái có nguồn thu nhập ổn định. Song, về lâu dài, gia đình vẫn mong muốn cô quay lại, phát triển sự nghiệp chuyên môn.

Thu Hồng dự định mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực làm nail, chăm sóc sắc đẹp, cho thấy tiềm năng phát triển của công việc này.

Tuy nhiên, Hồng không chỉ dự định làm thợ nail chuyên nghiệp, mà còn mong muốn phát triển hoạt động kinh doanh trong ngành nghề dịch vụ này. Cô hy vọng có đủ khả năng mở nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hướng tới mô hình chuỗi.

Định hướng này cũng giúp gia đình của Thu Hồng yên tâm hơn về sự lựa chọn của con gái, cho thấy công việc này cũng có tiềm năng phát triển dài hạn.

Ngoài trở ngại tâm lý từ phía gia đình, cô gái trẻ cũng gặp áp lực đồng trang lứa khi nhận thấy bạn bè tại Việt Nam làm công việc văn phòng, đạt được những vị trí cao trong doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Do đó, cô ít chia sẻ về sự nghiệp của bản thân trên mạng xã hội, tránh lời ra tiếng vào.

Hồng cũng nhận thấy đây là sự khác biệt cơ bản giữa thị trường lao động trong và ngoài nước. Ở Canada, sự phân biệt đối xử giữa “cổ cồn trắng” và “cổ cồn xanh” không quá rõ rệt, giúp người lao động thiên về kỹ năng chân tay như cô tự tin chia sẻ thông tin công việc của mình.

Trong tương lai dài hạn, Thu Hồng vẫn mong muốn phát triển song song hai công việc, bao gồm kinh doanh trong ngành dịch vụ nail, làm đẹp và phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực kinh tế, tài chính khi đã trang bị đủ giấy tờ, bằng cấp và mối quan hệ.

Tuy nhiên, cô gái trẻ nhận định rằng đây vẫn là một giấc mơ xa xôi. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn chọn “lấy ngắn nuôi dài”, gắn bó với nghề nail bất chấp ánh nhìn định kiến vốn tồn tại từ lâu trong xã hội Việt Nam.