Vì sao nhiều người chưa từng quan hệ tình dục

Một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng “chưa từng quan hệ” không chỉ đến từ sự kén chọn, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, hành vi xã hội và lối sống.

Lý do nhiều người chưa từng quan hệ tình dục tương đối đa dạng. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Nghiên cứu mang tên “Cuộc sống không tình dục” được công bố trên tạp chí khoa học PNAS, phân tích dữ liệu của hơn 400.000 người trưởng thành, bao gồm 13.500 người Australia và 405.117 người Anh.

Trong số này, 3.929 người cho biết chưa từng quan hệ tình dục. Kết quả chỉ ra hàng loạt yếu tố đằng sau hiện tượng này, từ đặc điểm di truyền, sức khỏe tâm thần, điều kiện xã hội đến thói quen ứng xử.

Khác biệt giữa nam và nữ

Ở nam giới, lý do không quan hệ tình dục thường bao gồm sức mạnh cơ tay, vóc dáng, thu nhập, tình trạng ngủ ngáy, thói quen sử dụng điện thoại, mức độ hài lòng với cuộc sống và nhu cầu chia sẻ, tâm sự.

Trong khi đó, ở nữ giới, yếu tố công việc, cụ thể là số giờ làm việc, liên quan mật thiết đến tình trạng không có con.

Đáng chú ý, cả nam và nữ chưa từng quan hệ tình dục thường có trình độ học vấn cao, tính cách hướng nội và khả năng nhận thức vượt trội. Các nhà nghiên cứu cho rằng họ “quá thông minh để bận tâm đến tình dục”.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng một số người quá thông minh, vượt trội, ít bận tâm đến chuyện tình dục. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Tiến sĩ Brendan Zietsch, Phó giáo sư Đại học Queensland (Australia), tác giả chính của nghiên cứu, giải thích các đặc điểm như cận thị sớm hay đeo kính có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm hẹn hò ở tuổi vị thành niên, từ đó tác động đến sự tự tin trong chuyện tình cảm ở tuổi trưởng thành.

Tình trạng chưa từng quan hệ cũng liên quan đến một số đặc điểm tâm lý. Nghiên cứu ghi nhận nhóm này có tỷ lệ mắc chứng tự kỷ (ASD) và chán ăn cao hơn, song lại ít gặp trầm cảm, lo âu hay rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Ngoài ra, những người chưa từng quan hệ thường dành ít thời gian sử dụng điện thoại, ít thăm hỏi bạn bè, người thân và hiếm khi tham gia hoạt động xã hội. Những hành vi này dẫn đến tình trạng cô lập xã hội, từ đó hạn chế cơ hội hình thành mối quan hệ tình cảm.

Tác động của môi trường xã hội

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 15% sự khác biệt trong tình trạng quan hệ tình dục. Phần còn lại đến từ môi trường xã hội.

Đặc biệt ở nam giới, những khu vực có ít phụ nữ và tỷ lệ bất bình đẳng thu nhập cao khiến khả năng duy trì quan hệ tình dục thấp. Zietsch cho biết sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường cũng đáng lưu ý.

“Chúng tôi phát hiện ra một loạt mối liên hệ thú vị giữa tình trạng chưa từng quan hệ và các đặc điểm khác”, ông nói.

Nghiên cứu mới xác định tình trạng quan hệ tình dục của một số người trưởng thành, nhưng chưa đi sâu vào mong muốn cá nhân của họ. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Nghiên cứu đặt ra một số nghi vấn như: Tình trạng chưa từng quan hệ là lựa chọn tự nguyện hay hệ quả ngoài ý muốn? Các nhà khoa học chỉ thu thập dữ liệu về việc một người từng quan hệ tình dục chưa, chứ không ghi nhận mong muốn cá nhân của họ.

“Một số người trong nhóm này có thể là vô tính (asexual)”, Zietsch nhận định, cho rằng kết quả phản ánh sự pha trộn giữa tình trạng chủ động và bị động.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc thiếu trải nghiệm tình dục có thể góp phần gây ra cảm giác cô đơn, bất hạnh. Những cảm xúc tiêu cực này cũng khiến việc tìm kiếm bạn đời trở nên khó khăn hơn. Đây là vòng luẩn quẩn giữa sự cô lập xã hội, sức khỏe tinh thần và đời sống tình dục.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy nguyên nhân phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.