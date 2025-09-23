Thấy gì sau vụ chàng trai lừa tình bạn gái hơn 8 tuổi ở Hong Kong

Không chỉ là một vụ lừa đảo trị giá hơn 10.000 USD, sự việc còn phản ánh khó khăn của phụ nữ Hong Kong khi tìm kiếm tình yêu trong bối cảnh xã hội mất cân bằng giới tính.

Vụ lừa ăn tối ở Mandarin Oriental như lời nhắc về sự cảnh giác trong hẹn hò thời công nghệ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Hong Kong (Trung Quốc), một điểm đến du lịch nổi tiếng ở châu Á, không chỉ thu hút bởi những tòa nhà chọc trời hay nhịp sống sôi động, mà còn bởi những khách sạn sang trọng đạt chuẩn sao quốc tế. Trong số đó, khách sạn Mandarin Oriental ở khu Central từ lâu đã là cái tên quen thuộc, thường xuyên góp mặt trong danh sách các khách sạn hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, gần đây, khách sạn này lại trở thành tâm điểm chú ý sau vụ lừa tình lẫn tiền hồi cuối tháng 8 gây xôn xao dư luận, theo Lianhe Zaobao.

Một người phụ nữ 31 tuổi đồng ý gặp người đàn ông tự xưng là luật sư, mới 23 tuổi, tại khách sạn Mandarin Oriental. Cả hai gọi một set menu đôi có giá 4.776 HKD, nhưng trong bữa ăn, người đàn ông bất ngờ gọi thêm một chai champagne Pháp có giá gần 72.000 HKD.

Khi bữa tối gần kết thúc, vị khách nam lấy lý do rời bàn rồi biến mất. Người phụ nữ phải cầu cứu bạn bè để trả số tiền tổng cộng lên đến 80.000 HKD (khoảng 10.272 USD ), bằng gần 3 tháng lương trung bình của người lao động, sau đó lập tức trình báo cảnh sát, theo Lianhe Zaobao.

Khoảng trống tình cảm giữa thành phố thừa phụ nữ

Thực tế, cảnh sát Hong Kong từng ghi nhận nhiều vụ việc tương tự. Tháng 7, một người đàn ông bị tố quen 3 phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò, mời họ đi ăn uống rồi bỏ mặc đối phương thanh toán. Các hóa đơn không lớn nên ít được chú ý, nhưng con số hơn 10.000 USD tại Mandarin Oriental lại khiến dư luận bàn tán không ngớt, thậm chí có người đùa rằng muốn tới khách sạn này chỉ để “xem thử sự xa xỉ ra sao”.

Đằng sau những bữa ăn bị lừa đảo là câu chuyện sâu hơn về tình yêu, hẹn hò và cả sự mất cân bằng giới tính tại Hong Kong. Theo báo cáo Women and Men in Hong Kong - Key Statistics 2025 (tạm dịch: Phụ nữ và đàn ông ở Hong Kong - Những số liệu Nổi bật năm 2025) của Cục Thống kê và Điều tra Dân số, tính đến năm 2024, xứ Cảng thơm có khoảng 4,1 triệu phụ nữ, nhiều hơn nam giới 700.000 người. Tỷ lệ trung bình đạt 120,3 phụ nữ trên 100 đàn ông.

Ở nhóm tuổi 25-64, có 1,26 triệu người độc thân, trong đó phụ nữ chiếm 655.500, nhiều hơn gần 50.000 so với nam giới. Điều này buộc một bộ phận phụ nữ phải chấp nhận các mối quan hệ chênh lệch tuổi tác, hoặc tìm bạn “xuyên biên giới’.

Hóa đơn của nạn nhân tại nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn Mandarin Oriental. Ảnh: Li Jiajie.

Không ít phụ nữ Hong Kong lại chọn con đường khác, tập trung cho sự nghiệp và cuộc sống độc thân. Số liệu cho thấy lực lượng lao động nữ năm 2024 đạt 1,93 triệu người, trong đó 1,88 triệu đang có việc làm, nhiều hơn nam giới khoảng 80.000. Đây là một trong số ít thị trường lao động tại châu Á có tỷ lệ phụ nữ cao hơn nam.

Trong khu vực công, số nữ công chức cấp cao cũng tăng, chiếm 42% tổng số, trong khi tỷ lệ nam giảm xuống 58%. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong xã hội Hong Kong.

Cạm bẫy tình yêu

Nền kinh tế độc thân xuất hiện khi ngày càng nhiều người chọn sống một mình. Các sản phẩm và dịch vụ phục vụ riêng cho người độc thân nở rộ, như phòng karaoke một người hay bữa ăn tự hâm nóng.

Xu hướng này vừa mang lại cơ hội vừa đặt ra thách thức cho chính quyền Hong Kong. Các chuyên gia cho rằng chính sách xã hội và mô hình tiêu dùng mới cần được thiết kế phù hợp để thích ứng với cộng đồng ngày càng lớn này.

Những vụ lừa đảo như tại Mandarin Oriental không chỉ là bài học về sự cẩn trọng trong hẹn hò trực tuyến, mà còn là lời nhắc nhở về những thách thức mà phụ nữ Hong Kong đang đối mặt trong hành trình tìm kiếm tình yêu và sự ổn định.

Trong một xã hội mà phụ nữ ngày càng độc lập và thành công, việc bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy tình cảm và tài chính là điều quan trọng.