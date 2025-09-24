Chưa giàu, người trẻ Mỹ chưa dám kết hôn

Thay vì cưới sớm để cùng nhau xây dựng, người trẻ Mỹ ngày nay chọn “capstone marriage”, chỉ kết hôn sau khi đã đạt những cột mốc lớn trong đời.

Ryan và Amanda Dona, cặp đôi ở New York (Mỹ), kết hôn vào tháng 2 sau khi đã đạt được nhiều cột mốc cùng mua nhà tại Long Island, ổn định sự nghiệp và nuôi chung một chú chó. Cặp đôi cho rằng đám cưới là lời khẳng định rằng cả hai đã bước vào một giai đoạn ổn định hơn của cuộc sống.

“Đám cưới khép lại quãng thời gian hỗn loạn trước đây”, Amanda (32 tuổi), hiện làm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, chia sẻ với Wall Street Journal.

Các nhà xã hội học gọi đây là mô hình hôn nhân đỉnh cao (capstone marriage), đối lập với hôn nhân nền tảng (cornerstone marriage) trước kia. Nếu trước đây, con người thường kết hôn sớm rồi cùng nhau xây dựng sự nghiệp, thì nay nhiều người chọn hoàn thành các mục tiêu cá nhân, như học vấn, công việc, tài chính, trước khi đặt nhẫn lên tay.

“Hôn nhân giờ là bước sau cùng, khi bạn đã đạt được thành công nhất định”, Brad Wilcox, giáo sư xã hội học tại Đại học Virginia (Mỹ), nhận định.

Hôn nhân như ‘dấu mốc’ thành công

Xu hướng này kéo theo việc độ tuổi kết hôn trung bình ở Mỹ ngày càng tăng. Năm 2023, nam giới kết hôn lần đầu ở tuổi 30, phụ nữ ở tuổi 29, cao hơn 2 năm so với năm 2008, theo dữ liệu điều tra dân số.

Ngay cả đính hôn của Taylor Swift và Travis Kelce, đều ngoài 30 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cũng được xem như ví dụ điển hình cho hôn nhân nền tảng.

Tuy nhiên, hệ quả là nhiều người cảm thấy tiêu chuẩn cho một cuộc hôn nhân ngày càng xa vời.

“Nếu bạn không thể mua căn nhà với hàng rào trắng hay tổ chức một đám cưới ngoài trời lộng lẫy, bạn sẽ nghĩ rằng hôn nhân không dành cho mình”, Wilcox nói.

Khoảng cách giàu nghèo đang khiến mô hình hôn nhân nền tảng khó tiếp cận hơn, mở ra xu hướng “assortative mating”, kết hôn trong cùng tầng lớp xã hội. Ảnh minh họa: Jose Villa.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng việc kết hôn muộn, cân nhắc kỹ lưỡng giúp tỷ lệ ly hôn giảm, bởi các cặp đôi bước vào hôn nhân với sự lựa chọn chín chắn hơn.

Tỷ lệ kết hôn lần đầu ở nhóm 22-45 tuổi tại Mỹ đã giảm 9% trong giai đoạn 2008-2023. Tuy nhiên, sự sụt giảm này ít rõ rệt hơn ở những người có bằng đại học hoặc thu nhập cao, theo phân tích của Viện Nghiên cứu Gia đình (Institute for Family Studies).

“Ngày nay, hôn nhân là biểu tượng địa vị”, Krista Westrick-Payne (Mỹ), Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hôn nhân và Gia đình Bowling Green, nhận định. Theo bà, mọi người chỉ muốn kết hôn khi có học vấn, công việc ổn định, nhà cửa và một người bạn đời đáp ứng đủ tiêu chuẩn đó.

Tài chính kìm hãm tình yêu

Không ít người trẻ thừa nhận khát khao kết hôn nhưng tài chính lại là rào cản. Kỹ sư điện Eugene Hopper (34 tuổi, Ohio, Mỹ) kể rằng nhiều năm phải sống bằng tiền trợ cấp quân đội và làm thêm nghề giao pizza khiến anh luôn cảm thấy “chạy sau” bạn bè đồng trang lứa.

“Càng nghèo, bạn càng ít ra ngoài, ít giao lưu và càng khó gặp được người để yêu”, Hopper chia sẻ. Giờ khi sự nghiệp ổn định, anh mới thấy sẵn sàng kết hôn, nhưng đồng thời cũng mất dần sự háo hức như trước.

Với Catherine Marshall (New Jersey, Mỹ), hôn nhân càng trở nên xa vời. Bartender 32 tuổi muốn độc lập tài chính trước khi chia sẻ cuộc sống với người khác. Nhưng theo thời gian, ý nghĩ phải nhường không gian riêng cho một người khác khiến cô chùn bước.

Hôn nhân từng được xem như một bản hợp đồng kinh tế hơn là sự gắn kết của tình yêu, cách để hai người cùng hướng tới sự ổn định và thành công về tài chính. Ảnh minh họa: @taylorswift/Threads.

“Đi hẹn hò bây giờ thực sự tệ. Nhiều người đàn ông tôi gặp kiếm ít hơn và trở thành gánh nặng thay vì chỗ dựa”, Marshall thẳng thắn.

Các nhà kinh tế nhận định khoảng cách giàu nghèo khiến hôn nhân ngày nay giống một “sản phẩm xa xỉ”. Người có học vấn và thu nhập cao vẫn duy trì tỷ lệ kết hôn nhờ chọn bạn đời trong cùng tầng lớp, trong khi nhóm yếu thế ngày càng khó tiếp cận giấc mơ gia đình.

Tài sản gia đình cũng trở thành yếu tố quyết định, làm hôn nhân góp phần củng cố bất bình đẳng xã hội.