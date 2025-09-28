Một nghề 'người già' ở Mỹ đang trẻ lại

Nhiều thập kỷ, kế toán bị gắn mác là công việc “nhàm chán” nhất. Nhưng khi hàng triệu kế toán viên lớn tuổi chuẩn bị nghỉ hưu, ngành nghề này lại rơi vào khủng hoảng nhân lực.

Gen Z đang nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp mang lại thu nhập 6 con số, bắt đầu từ việc tham gia những chương trình tình nguyện giúp người khác khai thuế miễn phí. Ảnh minh họa: Mikail Nilov/Pexels.

Theo Fortune, hệ thống thuế Mỹ chưa bao giờ phức tạp như hiện nay. Trong khi đó, nhân sự kế toán ngày càng cạn kiệt, khoảng 340.000 người đã rời bỏ nghề trong 5 năm qua và ước tính có tới 75% số còn lại sẽ về hưu trong vòng 10 năm tới. Sự thiếu hụt diễn ra ngay khi ngành phải đối mặt với hàng loạt thách thức, như thay đổi lãnh đạo tại Sở Thuế vụ (IRS), tranh cãi chính sách thuế, tình trạng nhân sự kiệt sức.

Theo nghiên cứu của nhóm các nhà tâm lý học tại Đại học Essex (Anh), công bố năm 2022, kế toán từng bị xếp vào danh sách những nghề nghiệp “buồn tẻ” bậc nhất, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Nhưng với Gen Z, định kiến ấy đang dần thay đổi.

“Kế toán chính là khoa học của giới kinh doanh”, Alana Kelley, sinh viên kép ngành kế toán và khoa học sức khỏe tại Đại học Bang Oregon (Mỹ), chia sẻ.

Tham gia chương trình Hỗ trợ Khai thuế Tình nguyện (VITA) do IRS phối hợp cùng các trường đại học, Kelley đã giúp nhiều gia đình được hoàn thuế, trong đó có nông dân nuôi dê không có Internet và một cô gái trẻ đang gánh vác tài chính nuôi em. Cả hai trường hợp nhận về khoản hoàn thuế tới 6.000 USD , số tiền có thể xoay chuyển cuộc sống.

Bạn đồng môn Tristan Klascius, sinh viên kế toán - tài chính, từng hỗ trợ một phụ nữ lớn tuổi lấy lại được khoản lương hưu an sinh xã hội vốn loay hoay mãi không tiếp cận nổi.

Qua đó có thể thấy thế hệ trẻ đang nhìn nhận kế toán không chỉ như những con số khô khan, mà là công cụ giúp thay đổi đời sống con người.

Không chỉ sinh viên khối kinh tế mà cả các ngành công nghệ, y tế cộng đồng hay tâm lý học cũng háo hức tham gia. Ảnh minh họa: Thirdman/Pexels.

'Trẻ hóa' nghề kế toán

Ra đời từ hơn 50 năm trước tại Đại học Bang California (Mỹ), Northridge (CSUN), VITA được xem như cánh tay nối dài của IRS trong việc hỗ trợ cộng đồng có thu nhập thấp. Riêng năm 2024, hơn 280 sinh viên CSUN đã giúp 9.000 người dân nhận lại gần 11 triệu USD tiền hoàn thuế và 3,6 triệu USD tín dụng thuế, đồng thời tiết kiệm thêm 2 triệu USD phí dịch vụ khai thuế.

Đằng sau những con số là hàng giờ làm việc bền bỉ. Nhiều sinh viên VITA phải làm xuyên từ 10h đến 22h trong mùa khai thuế, giải thích cho từng gia đình về khoản tiền họ có thể nhận lại hoặc cần nộp thêm.

“VITA là minh chứng rõ ràng cho giá trị tích cực mà nghề kế toán mang lại. Chương trình cũng thay đổi cách nhìn của sinh viên trẻ về nghề nghiệp này”, Rafael Efrat, giám đốc chương trình tại CSUN, nói.

Lương cao, cơ hội rộng mở

Mức lương trung vị của một kế toán tại Mỹ hiện đạt 93.000 USD /năm, còn với CPA (kế toán công chứng) có thể tiến tới 200.000 USD . Tuy vậy, số lượng bằng cử nhân kế toán lại giảm liên tục kể từ đỉnh năm 2015-2016, mỗi năm mất thêm 1-3%. Riêng giai đoạn 2021-2023, mức giảm chạm tới 7%.

Giữa lúc nước Mỹ đối mặt khủng hoảng kế toán viên, Gen Z đang biến cái nhìn về ngành nghề nhàm chán thành lựa chọn mới mẻ, mang lại thu nhập cao, đồng thời tạo tác động tích cực cho cộng đồng. Ảnh minh họa: Olly/Pexels.

Theo Logan Steele, giảng viên kế toán tại Đại học Bang Oregon, nguyên nhân là vì nhiều người trẻ vẫn có cái nhìn lỗi thời, hình dung kế toán gắn liền với những phép tính thủ công trên bảng giấy. Trong thực tế, công nghệ từ phần mềm đến AI đã thay thế phần lớn thao tác tẻ nhạt, để kế toán tập trung nhiều hơn vào vai trò chiến lược và ra quyết định.

Steele cho biết gần như 100% sinh viên kế toán tại OSU (98%) đều có việc làm ngay sau tốt nghiệp, với mức lương cao nhất trong lịch sử chương trình đào tạo.

“Khi Gen Z ngày càng ưu tiên sự ổn định nghề nghiệp hơn là tự do công việc, làn sóng chọn kế toán như một hướng đi bền vững chắc chắn sẽ lớn mạnh”, giảng viên nhận định.