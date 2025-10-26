Bên trong tiệc cưới xa hoa của hậu duệ gia tộc Givenchy

Sean Taffin de Givenchy là hậu duệ của Hubert de Givenchy - nhà sáng lập thương hiệu thời trang Givenchy vào năm 1952. Dù thương hiệu đã thuộc sở hữu tập đoàn LVMH từ năm 1988, gia đình vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với giới thời trang quốc tế. Hiện tại, Sean là chuyên viên phân tích cấp cao tại bộ phận tài chính thương mại của nhà đấu giá Christie’s. Trong khi đó, Jung Da-hye làm việc cho thương hiệu trang sức Taffin - do chú của Sean là James de Givenchy sáng lập - sau khi hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Columbia (New York). Cả hai đều ở độ tuổi cuối 20.
Chia sẻ với Vogue, cả hai gặp nhau vào mùa đông năm 2018 khi còn là sinh viên Đại học McGill (Canada). Trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, Sean đã chủ động xin số điện thoại của Da-hye. Sau 6 năm yêu nhau, cặp đôi đăng kí kết hôn dân sự vào tháng 2/2024 tại cục dân chính New York, với sự chứng kiến của một số người thân và bạn bè. Hôm đó, Sean cầu hôn Da-hye bằng chiếc nhẫn kim cương hình quả lê màu xanh nhạt từ thương hiệu Taffin do chú anh - James de Givenchy - thiết kế.
Bữa tiệc trước ngày cưới diễn ra tại khách sạn Le 5 Particulier (Paris) với tiệc buffet brunch kiểu Paris, gồm bánh ngọt Philippe Conticini, xe kem, bánh profitéroles và các món ăn nhẹ. Đến tham dự, khách mời sẽ được nhận túi quà hình dáng tua rua lụa “norigae” nằm ngay ngắn trên khăn trải bàn thư pháp viết tay của nghệ nhân Amy Zhang. Bên trong món quà là nến thơm được đặt làm riêng, gói bằng vải bojagi truyền thống của Hàn Quốc.
|
Bên ngoài khách sạn là một khu vườn lớn, đủ để cặp đôi tổ chức trò chơi bingo với các giải thưởng theo nhiều chủ đề của Paris cho khách mời. Ban đầu, Sean và Da-hye lo lắng vì đa số bạn bè của họ không quen nhau, nhưng không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi nhờ sức hút của trò chơi, mọi người dần cởi mở và bắt chuyện cùng nhau.
|
Ngày 30/8, lễ cưới chính thức được cử hành tại Vương cung thánh đường Sainte-Clotilde, do linh mục Marc Lambret chủ trì. Chú rể diện bộ tuxedo của Eric Jensen, còn cô dâu tỏa sáng trong thiết kế của Andrew Kwon - chiếc váy dạ hội trễ vai bằng satin dày kết hợp áo choàng taffeta cổ điển, thanh lịch.
Trên tay Da-hye là bó hoa linh lan trắng lấp ló bên trong mạng che phủ dài. Bộ trang sức duy nhất Da-hye chọn đeo gồm vòng cổ tennis của mẹ và khuyên tai ngọc trai của bà ngoại Sean, chia sẻ với Vogue đây đều là những món quà đầy ý nghĩa với cô.
|
Đến tối, khách mời sẽ dự tiệc chiêu đãi tại tòa nhà Le Pavillon Dauphine, một không gian tiệc cưới cổ kính có thêm sân vườn rộng. Ngay lối vào là chiếc bảng tên tiệc cưới của Sean và Da-hye do Amy viết tay. Cặp đôi còn dựng hẳn 1 quầy photobooth kiểu retro trong vườn để khách check-in. Khách mời sẽ trò chuyện, thưởng thức các quầy thức uống nhẹ tại sân vườn trước khi tham gia buổi tiệc chính.
|
Không gian bên trong Le Pavillon Dauphine được Da-hye đánh giá là “hoàn hảo” với toàn bộ không gian được dàn dựng với các chi tiết Paris cổ điển: đèn chùm, nến, gương, sâm panh, và hoa trắng do đội ngũ Maiden Agency đảm nhiệm.
|
Toàn bộ buổi tiệc được trang trí theo tông trắng - kem - xanh lá, với danh thiếp và thực đơn được viết tay bởi Amy. Khu vực xung quanh phủ đầy cây xanh, cửa sổ kính lớn bao phủ toàn bộ không gian giúp cảnh tượng bên ngoài phản chiếu hài hòa với các gam màu bên trong. Trần nhà treo đèn chùm sáng màu vàng ấm, kết hợp tường và sàn cùng tông, tạo nên bầu không khí ấm cúng và thanh lịch.
|
Trong tiệc chiêu đãi, các vị khách cùng khiêu vũ với cô dâu chú rể trong không khí rộn ràng. Chia sẻ với Vogue, Sean cho biết cặp đôi đã dành 6 tháng để luyện tập điệu nhảy mở màn và chỉ thật sự thở phào khi hoàn thành trọn vẹn trước đám đông. Cuối cùng, tiệc cưới khép lại bằng lời chúc phúc của bố mẹ hai bên với món tráng miệng ngọt lịm như dư vị hạnh phúc của ngày đặc biệt.
Yêu tự do khiến giới trẻ lười kết hôn
Nhiều người trẻ ngày nay hài lòng với cuộc sống độc thân, bởi họ có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu mà không cần sự hỗ trợ từ bạn đời, đồng thời không muốn đánh đổi cá tính cá nhân để hòa hợp trong hôn nhân. Cuốn Từ thành nhân đến thành công của Thủy Mộc Nhiên lý giải rằng các mối quan hệ hiện đại sẽ thiên về “trao đổi giá trị” và “đồng điệu tâm hồn” thay vì ràng buộc truyền thống, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ giá trị bản thân trong một thế giới đề cao tính cá nhân và tự do lựa chọn.