Bên trong tiệc cưới xa hoa của hậu duệ gia tộc Givenchy

Sean Taffin de Givenchy là hậu duệ của Hubert de Givenchy - nhà sáng lập thương hiệu thời trang Givenchy vào năm 1952. Dù thương hiệu đã thuộc sở hữu tập đoàn LVMH từ năm 1988, gia đình vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với giới thời trang quốc tế. Hiện tại, Sean là chuyên viên phân tích cấp cao tại bộ phận tài chính thương mại của nhà đấu giá Christie’s. Trong khi đó, Jung Da-hye làm việc cho thương hiệu trang sức Taffin - do chú của Sean là James de Givenchy sáng lập - sau khi hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Columbia (New York). Cả hai đều ở độ tuổi cuối 20.