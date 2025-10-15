Những người phụ nữ nói 'không' với tình dục

Mệt mỏi với những cuộc hẹn hò thoáng qua, nhiều phụ nữ trẻ chọn rút lui khỏi đời sống tình dục, tự chữa lành trong thế giới ngày càng cởi mở với sự thân mật thể xác.

Nhiều phụ nữ kiêng chăn gối, không ủng hộ văn hóa tình một đêm vì cảm thấy thiếu cảm xúc, mất đi sự kết nối. Ảnh minh họa: Andy Lee/Pexels.

Khi hẹn hò qua app và những mối quan hệ thoáng qua khiến cảm xúc trở nên trống rỗng, nhiều phụ nữ trẻ chọn nói không với tình dục. Với họ, đó là cách tìm lại cảm xúc và giành quyền kiểm soát trong thời đại yêu nhanh, New York Post cho biết.

Nhu cầu thân mật dần mất đi ý nghĩa

Mandana Zarghami (29 tuổi), sống tại Florida (Mỹ), cho biết cô từng trải qua năm kiêng tình dục trong độ tuổi đôi mươi. Theo cô, văn hóa “tình một đêm” đã khiến sự thân mật thể xác dần trở nên vô nghĩa.

Sau nhiều mối quan hệ nửa vời với những người đàn ông sợ ràng buộc, Zarghami nhận ra mình cần một bước ngoặt trong đời sống tình cảm, bắt đầu từ việc nói không với sex.

“Dù bạn có thể đổ lỗi cho đàn ông, cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã để họ bước vào cuộc đời mình và cho phép họ đối xử tệ với mình”, cô nói.

Để lấy lại cân bằng, Zarghami quyết định tạm rút khỏi đời sống hẹn hò: không dùng ứng dụng, không gặp gỡ, thậm chí tránh cả ánh nhìn của những người đàn ông hấp dẫn. Sáu tháng đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất vì cảm giác trống vắng và thiếu thân mật, nhưng rồi vài năm sau, cô thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn.

Zarghami nói sẽ duy trì lối sống này cho đến khi tìm được một mối quan hệ thật sự khiến cô hài lòng.

Mandana Zarghami (bên trái) và Kayla Caputo (bên phải) cảm thấy kiêng tình dục giúp họ trở nên mạnh mẽ trong tình yêu và trong cuộc sống hơn. Ảnh: Zak Bennett; Emmy Park/New York Post.

Kayla Caputo (29 tuổi), sống tại New Jersey (Mỹ), cũng đồng tình với quan điểm của Zarghami. Cô cho rằng việc thân mật với một người chỉ vừa mới quen có thể làm lệch đi cảm nhận thật sự về họ.

Caputo từng trải qua nhiều quãng thời gian nói không với sex và hiện đã kiêng quan hệ trong vài tháng. Theo cô, việc tạm dừng đời sống chăn gối không có nghĩa là ngừng tìm kiếm tình yêu. Trái lại, nó giúp cô chủ động hơn trong việc chọn đối tượng tìm hiểu.

“Mỗi khi nhận ra đối phương chỉ muốn tiến xa về mặt thể xác, tôi sẽ dừng lại. Điều đó khiến tôi làm chủ cảm xúc và loại bỏ những người chỉ tìm kiếm niềm vui nhất thời”, cô nói.

Một số phụ nữ khác cũng tìm thấy động lực từ xu hướng này. Ema Skauminaite (28 tuổi), y tá du lịch đang sống tại Na Uy, cùng nhóm bạn cũng duy trì lối sống độc thân. Thay vì dành hàng giờ cho các buổi hẹn hò trên Tinder, họ dành thời gian vun đắp tình bạn và xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa hơn.

Với Skauminaite, việc tách mình khỏi áp lực tình dục giúp cô tập trung phát triển bản thân và nhận ra rõ hơn điều mình thực sự cần ở một người bạn đời.

Không chăn gối vẫn thấy đủ

Zarghami và Caputo chỉ là hai trong số nhiều phụ nữ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z đang tham gia vào “cuộc suy thoái tình dục” chưa từng có tại Mỹ và họ cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Theo Viện Nghiên cứu Gia đình tại Mỹ (IFS), tỷ lệ người trưởng thành có hoạt động tình dục đã giảm mạnh kể từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này vẫn tiếp tục đi xuống trong những năm gần đây.

Không cần chuyện chăn gối, phụ nữ hiện đại vẫn thấy đủ vì bận yêu bản thân nhiều hơn. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Dữ liệu từ Khảo sát Xã hội Tổng quát của Mỹ, cho thấy trong giai đoạn 2010–2024, tỷ lệ thanh niên 18–29 tuổi thừa nhận không quan hệ tình dục đã tăng gấp đôi, từ 12% lên 24%. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ trẻ nói không với tình dục tăng tới 50%, phần nào phản ánh xu hướng tự chủ và chọn lọc hơn trong các mối quan hệ của thế hệ này.

Đầu những năm 2000, từng có một làn sóng “giữ mình” lan rộng ở Hollywood, với sự hưởng ứng từ các ngôi sao như Miley Cyrus, Jonas Brothers hay Demi Lovato. Giờ đây, phong trào ấy trở lại trong “phiên bản 2.0” hiện đại, ý thức hơn, góp phần biến lựa chọn “không chăn gối” thành một trào lưu mới.

Erika Ettin, một huấn luyện viên hẹn hò, cũng đồng tình với cách tiếp cận thẳng thắn của những phụ nữ sống độc thân tình dục. Chia sẻ với New York Post, cô cho rằng đàn ông luôn tồn tại tiêu chuẩn kép, họ mong muốn được thân mật với phụ nữ nhưng lại trân trọng những cô gái biết rõ giới hạn của mình và chỉ sẵn lòng khi thực sự muốn.

Ở góc nhìn nam giới, chuyên gia trị liệu tình dục kiêm cố vấn hôn nhân và gia đình Daniel Lebowitz, cho rằng sức hấp dẫn không nằm ở những cuộc chinh phục, mà ở việc người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân.

“Một người phụ nữ biết mình muốn gì, biết giữ cho sự thân mật trở thành đặc quyền chứ không phải hiển nhiên sẽ khiến đối phương khâm phục và yêu chiều nhiều hơn”, ông nói.

Có thể thấy, xu hướng “không chăn gối” đang trở thành một phần của làn sóng thay đổi lớn hơn trong cách thế hệ trẻ nhìn nhận tình yêu, tình dục và bản thân. Họ dần rút lui khỏi những cuộc hẹn hò thoáng qua, tìm cách kết nối lại với tình yêu giữa thời hiện đại.