Vợ Hoàng tử Harry tự ý đến show thời trang không được mời

Nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli (Balenciaga) tiết lộ Meghan Markle chủ động liên hệ để tham dự show của ông tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô không được mời như công chúng tưởng.

Pierpaolo Piccioli, Giám đốc sáng tạo của Balenciaga, cho biết Meghan Markle, vợ Hoàng tử Anh Harry, đã tự đến buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026 hồi đầu tháng 10. Thông tin này thu hút sự chú ý do công chúng tưởng rằng nhà mốt mời cô đến tham dự sự kiện.

“Meghan và tôi từng gặp nhau vài năm trước. Chúng tôi vẫn nhắn tin từ đó đến nay. Cô ấy chủ động liên hệ và nói rằng rất muốn đến xem show”, nhà thiết kế 58 tuổi chia sẻ với The Cut hôm 11/10.

Giám đốc sáng tạo của Balenciaga cho biết sự xuất hiện của Nữ công tước xứ Sussex không phải sự sắp đặt hay chiến lược truyền thông. Ông hoàn toàn giữ bí mật, không nói với ai về việc Meghan có mặt tại buổi trình diễn.

Trên thực tế, nhãn hàng này cũng đang ở trong giai đoạn tái xây dựng hình ảnh sau nhiều ồn ào trước đó, mong muốn lấy lại niềm tin từ phía công chúng, người tiêu dùng.

Meghan Markle gây chú ý khi xuất hiện tại show thời trang của Balenciaga, đem lại rắc rối, ồn ào cho cả đôi bên. Ảnh: Backgrid.

Nữ công tước xứ Sussex gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại show Balenciaga vào ngày 4/10. Cô diện áo sơ mi trắng dài bổ sung cape và quần đồng bộ. Đại diện của Meghan nói với People rằng cô có mặt ở Paris để ủng hộ Pierpaolo.

Đây là bộ sưu tập đầu tay của ông tại Balenciaga từ khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo hồi tháng 7. Người phát ngôn cũng cho biết Nữ công tước từng nhiều lần diện thiết kế của Pierpaolo. Họ hợp tác trong những dịp quan trọng trên sân khấu quốc tế.

“Cô ấy luôn ngưỡng mộ sự tinh tế và nét hiện đại trong thiết kế của ông. Bộ sưu tập tối nay cũng không ngoại lệ. Sự xuất hiện này phản ánh thành quả của nhiều năm hợp tác, tình bạn, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Nữ công tước đối với giai đoạn sáng tạo mới của Balenciaga”, người đại diện bổ sung.

Tuy nhiên, Meghan nhanh chóng đối mặt với làn sóng chỉ trích vì tham dự show của Balenciaga, từ đó kéo theo rắc rối cho nhãn hàng trong giai đoạn xây dựng lại hình ảnh thương hiệu.

Nhà mốt này từng bị lên án, kêu gọi tẩy chay hồi 3 năm trước do phát hành chiến dịch quảng cáo sử dụng hình ảnh trẻ em không phù hợp. Khi đó, hãng phải công khai xin lỗi, khẳng định “lên án mạnh mẽ mọi hành vi lạm dụng trẻ em” và “không có ý đưa yếu tố này vào thông điệp thương hiệu”.

Trên mạng xã hội, nhiều luồng ý kiến xuất hiện. Phần lớn chỉ trích sự xuất hiện của Meghan, cho rằng hành động của cô đi ngược lại với những phát ngôn bảo vệ quyền lợi của trẻ em trước đó.

Ngoài ra, công chúng cũng thể hiện sự khó hiểu khi một người mẹ tham gia buổi trình diễn của thương hiệu từng bị cho là “tình dục hóa” hình ảnh trẻ em. Loạt ý kiến chỉ trích này không chỉ nhắm vào vợ Hoàng tử Harry, mà còn kéo theo rắc rối lớn cho nhà mốt.

Một số nhận định rằng đây cũng là lý do nhà thiết kế của nhãn hàng phải lên tiếng cho biết không mời Meghan đến show, giảm mức độ liên qua giữa cô và thương hiệu.

Thậm chí, hình ảnh cười lớn của cô khi ngồi trên hàng ghế đầu của buổi trình diễn này cũng nhanh chóng lan truyền. Nhiều người dùng mạng xã hội nghi ngờ cô chế nhạo người mẫu bị vấp trên sàn catwalk, sau đó cố gắng che giấu phản ứng kém duyên của mình.

Tuy nhiên, đại diện của Meghan sau đó chia sẻ với Daily Mail rằng cô không hề cười nhạo người mẫu. Sự phỏng đoán từ phía công chúng là thiếu cơ sở, chưa có căn cứ xác đáng.