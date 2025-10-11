Cuộc sống của người phụ nữ có chồng đồng tính

Một số cặp đôi ở Mỹ sống trong những cuộc hôn nhân phi truyền thống, nơi sự hấp dẫn giới tính nhường chỗ cho tình yêu thương thuần khiết, chân thành.

Samantha Wynn Greenstone sống cùng chồng đồng tính trong nhiều năm. Ảnh: Oli Sansom/Briars Atlas

Samantha Wynn Greenstone (38 tuổi) biết chồng mình Hoff (32 tuổi) là người đồng tính. Điều đó hoàn toàn ổn. Cô biết chuyện này từ khi 2 người gặp nhau trong một vở nhạc kịch ở San Diego (Mỹ), khi anh cầu hôn và cả khi họ kết hôn vào tháng 11.

Họ vẫn duy trì mối quan hệ 1:1 suốt gần 10 năm qua. Thậm chí, Greenstone đang mang thai. Đứa bé là con của Hoff.

Hoff và Greenstone thuộc nhóm nhỏ những người công khai nói về các hình thức hôn nhân phi truyền thống như hôn nhân thuần khiết (không tình dục), hôn nhân queerplatonic (gắn bó, thân mật, nhưng không mang tính chất lãng mạn) hay aromantic (có ít hoặc không có cảm xúc lãng mạn với người khác), theo The Washington Post.

‘Trên mức tình bạn’

Suốt nhiều tháng, Samantha Wynn Greenstone và chồng sản xuất nội dung về “hôn nhân hoa oải hương”. Đây là thuật ngữ xuất hiện từ “nỗi sợ hoa oải hương” (Lavender Scare) giữa thế kỷ XX, khi làn sóng kỳ thị đồng tính khiến hàng nghìn nhân viên liên bang Mỹ bị sa thải.

Một số người khi ấy chọn “hôn nhân hoa oải hương” - hình thức kết hôn dị tính nhằm che giấu xu hướng thật của mình. “Chúng tôi khác một chút so với định nghĩa truyền thống, bởi tôi công khai nói về điều đó. Giống như phiên bản 2.0 vậy”, Hoff nói.

Những mối quan hệ như vậy không hiếm trong giới nổi tiếng. Doanh nhân Barry Diller, dù công khai là người đồng tính, vẫn hạnh phúc bên vợ Diane von Fürstenberg, hay nhà sản xuất phim Tricia Cooke, người tự nhận là đồng tính nữ, vẫn duy trì hôn nhân cùng đạo diễn Ethan Coen.

Hoff và Greenstone tận hưởng hôn nhân hạnh phúc bất chấp xu hướng tính dục. Ảnh: Oli Sansom/Briars Atlas

Hoff và Greenstone biến hôn nhân thành công việc. Mạng xã hội là nguồn thu chính của cặp vợ chồng. Họ dành phần lớn thời gian quay video và phản hồi bình luận của người xem, từ ủng hộ đến hoài nghi.

Đây là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Hoff, dù anh từng trải nghiệm không ít. Khi mới gặp nhau, cả 2 đều không nghĩ đến chuyện kết hôn, cho đến khi Greenstone hỏi Hoff rằng liệu anh có cảm xúc trên mức tình bạn. Câu trả lời là có.

Họ hiểu rằng công chúng luôn nghi ngờ và nhiều người không chấp nhận. Song, cặp đôi vẫn kiên định trong tình yêu của mình. “Cảm giác này giống như khi tôi xem Titanic lần đầu. Đó chính là câu chuyện tình yêu của chúng tôi”, Greenstone nói.

Các hình thức hôn nhân mới

Theo Joe Kort, tác giả cuốn Is My Husband Gay, Straight, or Bi? (tạm dịch: Chồng tôi là người đồng tính, dị tính hay song tính?), những câu chuyện như của Hoff và Greenstone ngày càng phổ biến.

“Nhiều phụ nữ dị tính mệt mỏi vì chế độ gia trưởng. Họ cảm thấy đàn ông đồng tính hay song tính cởi mở, ít áp đặt hơn”, ông nói.

Tuy nhiên, Kort thừa nhận rằng việc duy trì mối quan hệ kiểu này không dễ dàng. Ngoài ra, nhiều hình thức hôn nhân phi truyền thống khác cũng xuất hiện. Ví dụ, hôn nhân thuần khiết cũng có thể kết thúc bằng ly hôn thuần khiết như câu chuyện của Lizz Cannon (51 tuổi, Tampa, Florida).

Từ năm 2000 đến năm 2007, cô kết hôn với một người đàn ông theo thỏa thuận rằng họ không yêu nhau. Trong phần lớn thời gian của cuộc hôn nhân, họ sống cùng một người đàn ông khác - người mà Cannon có quan hệ tình cảm.

“Lúc đó, khái niệm ‘bạn đời thuần khiết’ hay ‘đa ái’ chưa phổ biến”, cô nói. Khi người chồng chuyển đến New York làm việc, Cannon và người yêu thực sự ủng hộ quyết định ấy dù đau lòng. Cuối cùng, cô nộp đơn ly hôn.

Hiện nay, Cannon có bạn đời mới và sống đời “đa ái”. Khi đến New York, cô thường ở cùng chồng cũ và vị hôn thê mới của anh. “Tôi quý cô ấy lắm. Cô ấy hiểu rằng giữa chúng tôi không chỉ là tình bạn”, Cannon nói.