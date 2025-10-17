'Tôi phỏng vấn tất cả đàn ông từng ngủ cùng'

Diễn viên kiêm nhà biên kịch Miriam Katz ra mắt podcast Ex Appeal, nơi cô trò chuyện với tất cả người từng hẹn hò với mình, tìm hiểu về điều khiến mối quan hệ tan vỡ.

Ý tưởng kết nối lại với tình cũ khiến nhiều người e ngại, nhưng với Miriam Katz, đó là một sứ mệnh. Nữ diễn viên kiêm biên kịch sống tại Los Angeles (Mỹ) khởi động podcast Ex Appeal, phỏng vấn tất cả đàn ông từng có mối quan hệ tình cảm với mình.

“Tôi muốn kết nối lại với những người cũ để biết họ nghĩ gì về chuyện đã xảy ra, đồng thời chia sẻ góc nhìn của mình. Tôi cho rằng đây là cách tốt để xử lý quá khứ”, Katz chia sẻ với The Post.

Cô đặt mục tiêu phỏng vấn 10 người mỗi năm, trong suốt 10 năm tới. Danh sách bao gồm một người nghiện tình dục, một vũ công thoát y, một danh hài nổi tiếng và một người bạn trai cũ phải chiến đấu với ung thư.

Katz cho biết không cảm thấy gượng gạo khi nói chuyện với người cũ. Dù vậy, nhiều câu chuyện tương đối khó nghe.

Không muốn nối lại tình cũ

Một số tiết lộ khiến Katz bất ngờ. Cô không ngờ người nghiện tình dục từ chối hẹn hò vì Katz hơn anh 10 tuổi và là một diễn viên.

Cô thừa nhận vẫn còn rung động với nhiều người cũ, nhưng không muốn tái hợp. Podcast này là hành trình nhìn lại, không phải quay lại.

Phần lớn khách mời có quyền giấu danh tính. Một số người từ chối tham gia, nhưng Katz vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được tất cả.

“Dù nói nhiều về tình dục, Ex Appeal không phải podcast khiêu dâm. Đây là chương trình về các mối quan hệ”, cô nhấn mạnh.

Miriam Katz phỏng vấn nhiều người yêu cũ trong podcast mới.

Dù chứa nhiều câu chuyện táo bạo, mục đích cuối cùng của Ex Appeal là sự rõ ràng và khép lại. Katz muốn tái kết nối, chia sẻ yêu thương, chữa lành và buông bỏ. Cuộc trao đổi trực tiếp giúp câu chuyện trở nên đầy đủ và trung thực hơn.

Một trong những cuộc trò chuyện đó với Rob - người đàn ông mắc ung thư giai đoạn 4. Chúng tôi đều biết đó là lần cuối cùng. Điều đó làm mối quan hệ trở nên sâu sắc, mãnh liệt hơn.

Rob qua đời năm 2023, hưởng dương 48 tuổi. Hai tập phỏng vấn anh là phần kết của mùa đầu tiên. Katz mừng khi có bản ghi âm tiếng cười, bài hát và những cuộc trò chuyện với Rob.

“Anh ấy khiến tôi biết trân trọng sự sống hơn. Cuối cùng, chúng ta đều phải ra đi, nên hãy nói ra mọi điều trước khi quá muộn”, cô nói.

Katz hy vọng khán giả sau khi xem podcast cũng trở nên dịu dàng hơn với quá khứ, khôi phục niềm tin vào tình yêu.

Những người cũ nói gì?

Trong mùa đầu tiên, Katz gặp lại nhạc sĩ kiêm danh hài Reggie Watts - người cô từng hẹn hò 15 năm trước. Họ quen nhau khi Katz phỏng vấn anh cho một tạp chí.

Watts, từng là thành viên ban nhạc trong The Late Late Show with James Corden, không ngần ngại tham gia, cho biết tin tưởng rằng tất cả dự án của bạn gái cũ đều thú vị.

Katz gọi Reggie là “chất xúc tác”, giúp cô nhận ra bản thân chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo. Với Watts, việc nhìn lại quá khứ giúp anh hiểu thêm về chính mình.

Katz phỏng vấn bạn trai cũ Rob - người phải chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Trong chuyến đi đến Montreal (Canada), Katz từng đến câu lạc bộ thoát y và yêu cầu một vũ công tên Noel biểu diễn cho mình. Buổi gặp nhanh chóng trở thành một cuộc tình ngắn ngủi.

Khi Katz bị trầm cảm, Noel giúp cô ấy “tỉnh lại”. Còn với Noel, mối quan hệ của họ là trải nghiệm hiếm có và đầy hứng khởi.

Trong thời kỳ đại dịch, Katz lại hẹn hò với Chad - nhân sự trong lĩnh vực công nghệ, vừa chấm dứt 18 năm hôn nhân. Trong podcast, anh cho biết cảm thấy thoải mái, an toàn khi nói về tình dục với người cởi mở như Katz. Cô thậm chí còn phát biểu tại lễ cưới của bạn trai cũ.