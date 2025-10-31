Quỳnh Anh Shyn gỡ ảnh, Vinamilk lên tiếng về 'Ông Thọ Halloween'

Halloween năm nay chứng kiến màn hóa trang ấn tượng từ nhiều tín đồ thời trang, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Quỳnh Anh Shyn vấp tranh cãi khi cùng bạn bè xây dựng hình ảnh Ông Thọ - hình ảnh gắn liền với dòng sản phẩm sữa đặc cùng tên thuộc sở hữu của Vinamilk. Một số người cho rằng tạo hình của Quỳnh Anh Shyn phản cảm, ảnh hưởng uy tín thương hiệu, trong khi nhiều ý kiến khác xem đây là màn hóa trang vui, thể hiện sự yêu mến hình tượng Ông Thọ. Tối 30/10, Quỳnh Anh Shyn đã gỡ bộ ảnh trên mạng xã hội, đồng thời chính thức lên tiếng về sự việc: “Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng”.