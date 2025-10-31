Quỳnh Anh Shyn gỡ ảnh, Vinamilk lên tiếng về 'Ông Thọ Halloween'

|
Halloween năm nay chứng kiến màn hóa trang ấn tượng từ nhiều tín đồ thời trang, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Quỳnh Anh Shyn vấp tranh cãi khi cùng bạn bè xây dựng hình ảnh Ông Thọ - hình ảnh gắn liền với dòng sản phẩm sữa đặc cùng tên thuộc sở hữu của Vinamilk. Một số người cho rằng tạo hình của Quỳnh Anh Shyn phản cảm, ảnh hưởng uy tín thương hiệu, trong khi nhiều ý kiến khác xem đây là màn hóa trang vui, thể hiện sự yêu mến hình tượng Ông Thọ. Tối 30/10, Quỳnh Anh Shyn đã gỡ bộ ảnh trên mạng xã hội, đồng thời chính thức lên tiếng về sự việc: “Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng”.
Cùng thời điểm, đại diện Vinamilk cũng đăng tải thông báo trên tài khoản chính thức. Đầu tiên, nhãn hàng khẳng định những hình ảnh trên mạng xã hội không phải hoạt động truyền thông hoặc có sự cho phép chính thức từ phía hãng. Thương hiệu cũng nhận thấy một số hình ảnh không phù hợp với bản sắc. Cuối cùng, nhãn hàng đề nghị người dùng ngưng sử dụng hình ảnh nhãn hiệu Ông Thọ cho các nội dung chưa được cấp phép. Với các nội dung đã đăng tải, hãng mong muốn nhận được sự phối hợp trong việc công khai đính chính trên mạng xã hội.
Một màn hóa trang tương tự cũng được “Em Xinh” Yeolan thực hiện. Cụ thể, cô xây dựng hình ảnh cô gái Yeolan, lấy cảm hứng từ nhãn hiệu sữa Cô Gái Hà Lan. Trong bộ hình đón Halloween, cô mặc chiếc váy xanh dương, đeo tạp dề như thôn nữ, cầm theo xô vắt sữa bò như đạo cụ chụp hình. Mái tóc vàng hoe tết 2 bên đặc trưng của hình tượng Cô Gái Hà Lan cũng được ứng dụng. Bộ hình nhanh chóng ghi nhận lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau sự việc của Quỳnh Anh Shyn, hình ảnh sáng tạo này cũng có khả năng bị nhãn hàng nhận định là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: @yeolan___.
Trong khi đó, Châu Bùi và Binz lại khắc hoạ hình ảnh các nhân vật trong phim hoạt hình Rapunzel. Cụ thể, Châu Bùi vào vai công chúa tóc mây, trong khi Binz hoá thành con tắc kè. Màn hóa thân này mang lại tính giải trí do Binz không ngại làm xấu hình ảnh bản thân bên bạn gái. Ngoài ra, Châu Bùi cũng gây ấn tượng với vẻ đẹp như công chúa Disney. Cô diện chiếc đầm bồng xòe, đội tóc giả vàng hoe, ghi điểm với tạo hình này. Bộ ảnh nhận về gần 100.000 lượt thích sau hơn nửa ngày đăng tải. Ảnh: @chaubui_.
Gia đình Hạt Nhài cũng gây chú ý khi tái hiện khung cảnh trong phim hoạt hình Spirited Away. Theo chia sẻ của Salim trên trang cá nhân, trang phục của cả 3 thành viên đã được đặt may trước tại Việt Nam. Nhân dịp chuyến du lịch đến Nhật Bản, cả gia đình mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, đứng vào những bối cảnh giống các cảnh phim và chụp hình. Màn hóa trang này được đánh giá là vừa hài hước vừa ý nghĩa. Spirited Away vốn là tác phẩm điện ảnh gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Ảnh: @salimhwg.
Đạo diễn Phương Vũ và vợ sắp cưới Yến Ji lại tái hiện hình ảnh cặp đôi Ferb và bạn gái trong phim hoạt hình Phineas and Ferb. Trong khi Phương Vũ diện sơ mi trắng, quần tím, thậm chí nhuộm tóc xanh lá giống nhân vật, Yến Ji lại xuất hiện với set trang phục đen từ đầu đến chân, xây dựng hình tượng quyến rũ, cá tính. Ảnh: @yenjiivu.
