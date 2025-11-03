Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc gây sốc của 'váy khỏa thân'

  • Thứ hai, 3/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Sau Bianca Censori hay Heidi Klum, đến lượt Teyana Taylor gây chú ý với chiếc váy xuyên thấu táo bạo, để lộ phần lớn da thịt dưới lớp vải mỏng manh.

Tại sự kiện Time100 Next 2025 diễn ra tối 31/10, diễn viên Teyana Taylor thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy mặc như không. Thiết kế xuyên thấu từ Haider Ackermann vừa ra mắt trên sàn diễn Tom Ford Xuân 2026 tháng trước, có chất liệu voan xuyên thấu, được cố định bằng một sợi dây mảnh chạy dọc cơ thể và vòng qua cổ.

Mẫu váy được tạo hình như một mẫu nội y “chữ G ngược” ôm sát thân. Lớp vải trong suốt để lộ rõ toàn bộ nội y, trong khi phần chân váy hạ thấp khoe vòng eo săn chắc. Ở phía trên, Taylor khoác thêm blazer đen để mở khuy, hướng sự chú ý vào cơ bụng nổi bật.

Ngôi sao 34 tuổi đang ở trong chuyến quảng bá All’s Fair - dự án mới trên nền tảng Hulu. Trong suốt hành trình này, cô liên tục xuất hiện với các phong cách ấn tượng.

Song, chiếc váy tại Time100 được xem là trang phục quyến rũ và táo bạo nhất từ trước đến nay của Taylor. Mẫu đầm được nhận xét là nằm ở ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm.

Chiếc váy tạo bạo của Teyana Taylor tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: ZUMAPRESS.com, Backgrid.

Chiếc váy tạo bạo của Teyana Taylor tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: ZUMAPRESS.com, Backgrid.

Giới mộ điệu nhận định rằng sau thời kỳ thống trị của váy xuyên thấu hồi thập niên 2010, xu hướng này dần trở lại ở những chiếc váy thong trong suốt. Với các thiết kế ngày càng táo bạo này, đường cong cơ thể được phô diễn một cách triệt để. Đây là khoảnh khắc gây chú ý tiếp theo của “váy khỏa thân” trong mùa mốt năm nay.

Trước đó, tại Tuần lễ thời trang Paris, Heidi Klum thu hút sự quan tâm với trang phục xuyên thấu táo bạo. Siêu mẫu tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt VETEMENTS, diện chiếc váy ren màu trắng trong suốt, để lộ phần lớn da thịt, hướng sự chú ý vào đường cong cơ thể quyến rũ ở tuổi 52.

Đáng chú ý, Heidi Klum hoàn toàn thả rông, chỉ mặc duy nhất nội y tam giác màu trắng. Mặc dù cô sử dụng mái tóc vàng hoe nhằm che chắn vòng một, song vẫn để lộ ngực trần lấp ló. Ban đầu, siêu mẫu này khoác chiếc áo măng tô dáng rộng màu xám ra phía ngoài, sau đó cởi bỏ áo khoác trên thảm đỏ.

Trong khi một số đánh giá chiếc váy tương đối phản cảm, hở hang, gây sốc, nhiều tín đồ thời trang lại dành lời khen ngợi cho thiết kế này, cho rằng mẫu đầm phù hợp với xu hướng xuyên thấu thịnh hành trên thảm đỏ năm nay.

Chiếc váy mặc như không của vợ Kanye West không thể hiện sự tinh xảo của hàng thiết kế riêng. Ảnh: Reuters.

Chiếc váy mặc như không của vợ Kanye West không thể hiện sự tinh xảo của hàng thiết kế riêng. Ảnh: Reuters.

Hồi đầu năm, Bianca Censori cũng mặc một chiếc váy ngắn, mỏng, trong suốt, không nội y, sánh đôi cùng chồng rapper Ye tại lễ trao giải Grammy.

Giống với Heidi Klum, ban đầu vợ Ye cũng mặc áo khoác phía ngoài, rồi quay lưng về phía các nhiếp ảnh gia, cởi bỏ chiếc áo lông vũ, để lộ váy ngắn không tay, chất liệu lưới trong suốt, phô diễn gần như toàn bộ da thịt.

Trong một bài đăng đã bị xoá trên trang cá nhân của Ye, anh cho biết trang phục của vợ mình được thiết kế riêng. Tuy nhiên, bộ đồ không thể hiện sự tinh xảo, khéo léo trong nghệ thuật xếp nếp, may đo. Chiếc váy xuyên thấu được đánh giá là phô và trống rỗng. Giới mộ điệu đặt ra câu hỏi rằng thiết kế này là một phần của thời trang hay chỉ nhằm khoe da thịt.

Cộng đồng mạng cũng thể hiện sự thắc mắc về vai trò của West đối với mẫu váy này. “Anh ấy có tham gia thiết kế?” hay “West có bắt vợ mặc đồ hở hang không?” là những câu hỏi được để lại trên mạng xã hội.

Một tín đồ trung thành khác của trào lưu “váy khỏa thân” là nữ diễn viên Dakota Johnson. Sau khi bị chỉ trích vì thường xuyên mặc trang phục xuyên thấu xuất hiện trước công chúng, ngôi sao 50 Sắc Thái thẳng thắn đáp trả: “Tôi thật sự không quan tâm”.



