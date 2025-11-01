Túi hiệu hàng trăm triệu đồng của Trương Ngọc Ánh

Trước khi bị bắt để điều tra, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh được biết đến với lối sống xa hoa, sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt giá.

Bộ sưu tập của Trương Ngọc Ánh bao gồm nhiều mẫu túi của thương hiệu Dior. Ảnh: FB/Trương Ngọc Ánh.

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là tâm điểm trên truyền thông, mạng xã hội tối 31/10. Trước đó, cô sở hữu lối sống xa hoa, tủ đồ hiệu đắt giá.

Bộ sưu tập túi hiệu của nữ diễn viên, nhà sản xuất phim này bao gồm những mẫu nổi tiếng của các thương hiệu danh giá như Hermès, Versace hay Dior. Cô ít khi khoe những chiếc túi đắt giá trên mạng xã hội, song vẫn gây chú ý mỗi lần xách đồ hiệu trước công chúng.

Năm 2020, Trương Ngọc Ánh từng thu hút sự quan tâm khi đeo chiếc Hermès Kelly màu hồng cánh sen trong một sự kiện. Nữ diễn viên diện áo đồng màu với túi, gây ấn tượng với tạo hình này.

Chiếc túi có giá niêm yết khoảng 200 triệu đồng, song có thể đắt hơn trên thị trường thứ cấp. Sự đắt đỏ này đến từ số lượng sản xuất hạn chế và chính sách bán hàng đặc thù của Hermès.

Trương Ngọc Ánh sở hữu nhiều mẫu túi đắt giá đến từ các thương hiệu Hermès và Dior. Ảnh: FB/Trương Ngọc Ánh.

Thương hiệu này thường tạo hiệu ứng khan hiếm bằng cách kiểm soát chặt chẽ số lượng bán ra. Khách hàng muốn mua túi Hermès phải chờ đợi trong thời gian dài, đồng thời tiêu thụ trước một số sản phẩm của hãng.

Thương hiệu này từng bị chỉ trích vì chính sách bán hàng bất công. Song, trên thực tế, túi Hermès luôn là niềm khát khao của các tín đồ hàng hiệu, vẫn bán chạy bất chấp chỉ trích.

Mẫu Kelly mà Trương Ngọc Ánh xách là một trong hai dòng túi kinh điển của hãng, cùng với Birkin. Sản phẩm trên tay nữ diễn viên là cỡ vừa, được làm từ da epsom, đảm bảo độ bền lâu dài.

Bên cạnh sự yêu thích đối với thương hiệu Hermès, cô còn từng gây chú ý khi xuất hiện ở sân bay với chiếc Palazzo Empire Medium của nhãn hàng Versace. Mẫu túi cỡ vừa phù hợp với các chuyến du lịch, công tác, lịch trình di chuyển xa.

Sản phẩm có giá khoảng 56 triệu đồng, từng được nhiều mỹ nhân Hollywood ưa chuộng. Có thể thấy, Trương Ngọc Ánh tương đối yêu thích các mẫu túi cỡ vừa, phù hợp với mục đích chứa đựng nhiều đồ dùng cá nhân.

Ngoài ra, mỹ nhân này cũng là tín đồ trung thành của thương hiệu Dior, thể hiện sự đam mê với những mẫu túi thanh lịch, sang trọng. Cô từng xuất hiện tại một triển lãm với chiếc Lady Dior chất liệu da nâu bò trên tay, kết hợp với chân váy đồng tông.

Gần đây, Trương Ngọc Ánh có mặt tại sân bay sang Mỹ, xách theo chiếc Medium D-Journey Bag của thương hiệu Dior. Sản phẩm có giá niêm yết là 125 triệu đồng. Món đồ một lần nữa khẳng định sự ưu ái của mỹ nhân này với túi xách cỡ vừa. Chiếc túi in tên thương hiệu theo xu hướng logomania, trở thành điểm nhấn nổi bật trên tổng thể outfit đơn sắc, tối giản.

Có thể thấy, cô thành công xây dựng hình tượng sang trọng, xa hoa thông qua trang phục, phụ kiện. Nhìn chung, Trương Ngọc Ánh diện váy áo tương đối đơn giản, tạo điểm nhấn nhờ túi xách, trang sức.

Những mẫu dây chuyền, vòng tay hay nhẫn đính kim cương, đá quý, ngọc trai thường xuyên xuất hiện trên người nữ diễn viên.

Ở tuổi 49, nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với Trần Bảo Sơn. Sau khi chia tay, cô một mình nuôi con gái. Trương Ngọc Ánh từng có khoảng thời gian gắn bó với diễn viên Anh Dũng. Song cả hai đã đường ai nấy đi. Trong sự nghiệp, Trương Ngọc Ánh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát..