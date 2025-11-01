Bộ sưu tập đồng hồ Rolex, Hublot của tay đua Italy 27 tuổi

Niềm đam mê sưu tầm các cỗ máy thời gian bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi cha tặng anh chiếc TAG Heuer Aquaracer. “Ông không muốn tặng tôi một chiếc quá đắt, mà là một chiếc đồng hồ đẹp, vừa sức”, anh kể. Nhiều năm sau, Fabio đáp lại bằng cách tặng cha chiếc Breitling Emergency, chiếc đồng hồ với bộ phát tín hiệu khẩn cấp, mà ông luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có thể mua. Giáng sinh năm ngoái, anh đặt chiếc Breitling trong hộp giày, tặng cha như một món quà bất ngờ. “Cha tôi mở ra, cảm ơn vì đôi giày. Rồi khi thấy đồng hồ bên trong, ông đóng hộp lại và bật khóc”, Fabio kể lại trong tiếng cười.