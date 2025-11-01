Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ sưu tập đồng hồ Rolex, Hublot của tay đua Italy 27 tuổi

  • Thứ bảy, 1/11/2025 06:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Fabio Di Giannantonio, tay đua trẻ đội VR46, sở hữu BST đồng hồ xa xỉ đáng nể, với những cái tên nhiều tín đồ ao ước như Rolex Submariner, Daytona “Paul Newman”, Hublot Big Bang...

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 1

Khi chính thức gia nhập MotoGP năm 2024, giải đua mô tô danh giá nhất hành tinh, Fabio Di Giannantonio đã tự thưởng cho mình một chiếc Rolex GMT-Master II, mẫu đồng hồ mà anh từ lâu yêu thích. “Tôi luôn cố gắng mua đồng hồ vì một lý do”, tay đua 27 tuổi chia sẻ.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 2dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 3

Chiếc Rolex Submariner Date là chiếc đồng hồ đầu tiên Fabio mua vào cuối năm 2019, khi vừa tròn 21 tuổi. Tay đua sinh năm 1998 tự cảm thấy tự hào về khoảnh khắc đó mỗi khi nhớ lại. Cũng trong dịp đó, anh mua tặng quản lý của mình chiếc Rolex GMT-Master II “Batman” xanh đen như lời cảm ơn, vừa đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 4dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 5

Từ đó, bộ sưu tập của Di Giannantonio nhanh chóng mở rộng, gồm hàng chục chiếc đồng hồ từ Rolex, Audemars Piguet, TAG Heuer, Breitling đến Hublot. Anh đặc biệt yêu thích chiếc GMT-Master II “Pepsi”, Sky-Dweller mặt xanh, và mẫu Daytona vàng khối “Paul Newman”.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 6dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 7

Ngoài ra, còn có Audemars Piguet Royal Oak Chronograph mặt xanh lá, TAG Heuer Monaco “Steve McQueen”, Breitling Top Time “Zorro” và một chiếc Hublot Big Bang Unico Summer Purple, sắc tím nổi bật giữa dàn kim loại sáng bóng. Tay đua cho biết nhiều cỗ máy anh không dùng mà chỉ sưu tầm để trưng bày. Tất cả được cất trong hộp riêng, xếp ngay ngắn và được dán film bảo vệ. “Tôi chăm chúng như con. Mọi thứ phải ở đúng vị trí”, Di Giannantonio cười nói.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 8

Sinh ra trong một gia đình “rất bình thường” ở Rome (Italy), Di Giannantonio lớn lên cùng hai niềm đam mê của cha đó là đồng hồ và tốc độ. Cha anh bán cá để mưu sinh nhưng lại dành trọn niềm hứng thú cho thế giới cơ khí và đường đua. Năm 6 tuổi, Fabio được tặng chiếc pocket bike đầu tiên, khởi đầu cho ước mơ mà cả gia đình cùng ấp ủ.
dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 9dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 10

“Tôi từng xem rất nhiều chặng đua cùng cha”, anh kể. Năm 16 tuổi, Di Giannantonio bắt đầu thi đấu ở hạng tân binh MotoGP; đến tuổi 20, anh đã có mặt tại Moto2, bệ phóng cho các tay đua chuyên nghiệp.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 11

Fabio Di Giannantonio đang thi đấu cho đội VR46 Racing Team. Anh sử dụng chiếc xe phiên bản “factory-spec” Ducati GP25 từ năm nay. Trong mua giải MotoGP 2025, Di Giannantonio đang xếp hạng 7 trong bảng xếp hạng cá nhân với 226 điểm, theo MotoGP.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 12dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 13

Niềm đam mê sưu tầm các cỗ máy thời gian bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi cha tặng anh chiếc TAG Heuer Aquaracer. “Ông không muốn tặng tôi một chiếc quá đắt, mà là một chiếc đồng hồ đẹp, vừa sức”, anh kể. Nhiều năm sau, Fabio đáp lại bằng cách tặng cha chiếc Breitling Emergency, chiếc đồng hồ với bộ phát tín hiệu khẩn cấp, mà ông luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có thể mua. Giáng sinh năm ngoái, anh đặt chiếc Breitling trong hộp giày, tặng cha như một món quà bất ngờ. “Cha tôi mở ra, cảm ơn vì đôi giày. Rồi khi thấy đồng hồ bên trong, ông đóng hộp lại và bật khóc”, Fabio kể lại trong tiếng cười.

dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 14dong ho Rolex, dong ho Hublot, BST dong ho, dong ho xa xi, Fabio Di Giannantonio, tay dua suu tam, dong ho tay dua anh 15

Cũng như nhiều tay đua khác như Fabio Quartararo, người được cho là có gu sưu tầm “xa xỉ” hơn, Di Giannantonio xem đồng hồ như phần mở rộng của bản thân. Mỗi cỗ máy phản chiếu một giai đoạn trong sự nghiệp, một chiến thắng hay một dấu mốc riêng. “Tôi tiêu quá nhiều cho đồng hồ rồi", anh thừa nhận, nửa đùa nửa thật.

Bao tang My bi trom hon 1.000 hien vat bi mat hinh anh

Như Phương

Ảnh: MotoGP, @fabiodiggia49/IG

đồng hồ Rolex đồng hồ Hublot BST đồng hồ đồng hồ xa xỉ Fabio Di Giannantonio tay đua sưu tầm đồng hồ tay đua Rolex Submariner Date Rolex Daytona Paul Newman Hublot Big Bang Unico Audemars Piguet Royal Oak TAG Heuer Aquaracer Breitling Emergency giá đồng hồ

