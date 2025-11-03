Thanh Thanh Huyền mặc xuyên thấu

#2. Cố Hữu Vi - 7,5/10 điểm: TikToker Cố Hữu Vi gây ấn tượng khi xây dựng tạo hình cô dâu trong ngày trọng đại. Chiếc váy cưới cúp ngực dựng phom dáng 3D, lấy cảm hứng từ thiết kế kiến trúc, phù hợp với hình thể người mặc. Trong khi phần thân trên tương đối cứng cáp, chân váy lại có phần mềm mại, ôm dáng, cân bằng tổng thể trang phục cưới. Tín đồ thời trang này cũng bổ sung khăn voan và găng tay opera, hoàn thiện tạo hình cô dâu ấn tượng. Sự xuất hiện của Cố Hữu Vi trong chiếc váy trắng cho thấy thời trang ngoại cỡ ngày càng được tôn vinh, hưởng ứng, có chỗ đứng riêng. Ảnh: @vicohuu_xx.