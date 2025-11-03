Thanh Thanh Huyền mặc xuyên thấu

|
#1. Thanh Thanh Huyền - 8/10 điểm: Thanh Thanh Huyền ghi điểm trong tuần lễ Halloween với màn hóa trang thành minh tinh Marilyn Monroe. Nữ MC xây dựng tạo hình mang màu sắc quyến rũ, tinh thần cổ điển, trở nên nổi bật trong đêm tiệc quy tụ nhiều người nổi tiếng. Tín đồ thời trang này lựa chọn chiếc váy 2 dây trong suốt, đính cườm lấp lánh của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, khoe khéo hình thể lý tưởng, da thịt lấp ló dưới lớp vải mỏng. Cô hưởng ứng xu hướng váy áo trong suốt thịnh hành trên thảm đỏ thế giới trong năm qua. Nữ MC thực hiện kiểu tóc ngắn, vàng hoe, tô son đỏ đậm, xây dựng hình tượng giống với Marilyn Monroe. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.
#2. Cố Hữu Vi - 7,5/10 điểm: TikToker Cố Hữu Vi gây ấn tượng khi xây dựng tạo hình cô dâu trong ngày trọng đại. Chiếc váy cưới cúp ngực dựng phom dáng 3D, lấy cảm hứng từ thiết kế kiến trúc, phù hợp với hình thể người mặc. Trong khi phần thân trên tương đối cứng cáp, chân váy lại có phần mềm mại, ôm dáng, cân bằng tổng thể trang phục cưới. Tín đồ thời trang này cũng bổ sung khăn voan và găng tay opera, hoàn thiện tạo hình cô dâu ấn tượng. Sự xuất hiện của Cố Hữu Vi trong chiếc váy trắng cho thấy thời trang ngoại cỡ ngày càng được tôn vinh, hưởng ứng, có chỗ đứng riêng. Ảnh: @vicohuu_xx.
#3. Châu Bùi - 7/10 điểm: Châu Bùi thu hút sự quan tâm nhờ tạo hình công chúa tóc mây trong phim Rapunzel. Fashionista diện áo tay bồng dạng corset, kết hợp với chân váy xoè nhẹ nhàng đồng tông giống với nhân vật. Mái tóc vàng hoe nối dài chính là điểm nhấn của tạo hình. Ngoài ra, Châu Bùi cũng chọn layout makeup phù hợp với hình ảnh công chúa Disney. Lớp trang điểm ngọt ngào, nhấn vào màu má ửng hồng tự nhiên, đặc biệt thích hợp với tạo hình hóa trang dịp Halloween. Hình ảnh dễ thương này cho thấy sự khác biệt so với những look cá tính hàng ngày của Châu Bùi, thể hiện khả năng thay đổi phong cách linh hoạt của bạn gái Binz. Ảnh: @chaubui_.
#4. Call Me Duy - 6/10 điểm: Call Me Duy gây thất vọng với bộ đồ layering (xếp lớp) khó hiểu. Cụ thể, anh diện nguyên cây đồ đen, bao gồm áo khoác dáng dài, váy và quần. Đáng chú ý, phần cổ áo khoác được dựng cao, che gần hết khuôn mặt, khiến tổng thể trở nên bí bách, thiếu khoảng hở cần thiết. Mặc dù người mặc chủ đích lựa chọn đôi giày độn đế nhằm gia tăng chiều cao, outfit vẫn khiến cơ thể trở nên mất cân bằng, thấp hơn thực tế. Đây không phải lần đầu fashionista Call Me Duy mất điểm khi phối đồ xếp lớp. Ảnh: @vuduy2412.
#5. Tín Nguyễn - 5/10 điểm: Tín Nguyễn khó ghi điểm với phương pháp kết hợp trang phục, phụ kiện thiếu ăn nhập. Cô diện chiếc áo cao cổ ôm nhưng không bó sát màu hồng pastel, kết hợp với áo 2 dây dáng peplum màu trắng. Phần dây áo buông xuống khiến tổng thể thêm phần rườm rà. Sự lựa chọn phụ kiện của nữ diễn viên khiến outfit trở nên rời rạc, khó hiểu. Cô kết hợp nhiều lớp dây chuyền ngọc trai vốn thể hiện sự sang trọng, cổ điển với cặp kính mắt mang tinh thần futuristic, cá tính, trẻ trung. Nhìn chung, tổng thể tạo hình của tín đồ thời trang này chưa thể hiện được một phong cách thống nhất, để lộ nhiều lỗi phối đồ. Ảnh: @tinnguyen_9.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng.
