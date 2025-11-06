Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghi vấn NTK Thái Công xách túi Hermès giả

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc túi Hermès Birkin da cá sấu trị giá 1,7 tỷ đồng của NTK Thái Công gây tranh luận trên MXH. Một số nghi ngờ sản phẩm này là hàng giả.

Chiếc túi Hermès của nhà thiết kế (NTK) Thái Công bất ngờ trở thành tiêu điểm bàn tán trên mạng xã hội tuần qua. Nhiều ý kiến nghi ngờ về mức độ thật - giả của mẫu túi.

Cụ thể, trong một video “đập hộp” (unbox) đăng tải hồi tháng 7 năm ngoái, Thái Công khoe chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware. NTK nội thất này cho biết phải chi trả 1,7 tỷ đồng để sở hữu món đồ.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhận thấy một số chi tiết khác biệt trên sản phẩm của Thái Công so với một số mẫu túi khác thuộc dòng này. Chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware của NTK không có dấu móng ngựa (HSS, viết tắt của “Horseshoe Stamp”).

Trên thực tế, dấu móng ngựa chỉ dành cho những đơn hàng được đặt riêng. Vì thế, một số ý kiến cho rằng món đồ của Thái Công là phiên bản bình thường. Hiện nay, tranh cãi về việc NTK này sử dụng túi thật hay giả vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.

Việc xác định túi Hermès có phải hàng fake không thông qua hình ảnh, clip được đánh giá là tương đối khó. Những năm gần đây, nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Việt Nam cũng bị nghi ngờ sử dụng hàng nhái của thương hiệu đồ da cao cấp này.

Chiếc túi Hermès của NTK Thái Công bị nghi ngờ về mức độ thật - giả. Ảnh: @thaicongquach.

Năm nay, Ngân Collagen bị nghi xách túi Hermès “ô cửa sổ” fake. Trong clip đăng tải trên tài khoản TikTok, Ngân Collagen chia sẻ về hành trình sang Hong Kong (Trung Quốc), đến cửa hàng Hermès và lựa chọn túi Birkin Faubourg.

Điều đáng quan tâm là cô sở hữu đến 4 mẫu túi “ô cửa sổ”, bao gồm các phiên bản màu trắng, đen, nâu và xanh. Trên thực tế, giá thành đắt đỏ và mức độ khan hiếm của chiếc túi này khiến việc mua sắm không đơn giản như vậy.

Sau clip mua sắm tại cửa hàng, Ngân Collagen cũng quay cận cảnh mẫu “ô cửa sổ” phiên bản màu trắng đã tậu về. Song, nhiều tín đồ thời trang tinh ý nhận ra sự khác biệt giữa chiếc túi tại cửa hàng và món đồ trên tay “phú bà” này.

Túi xách mà Ngân Collagen sở hữu được đánh giá là thiếu tinh xảo. Các chi tiết và đường nét đều không sắc nét như các sản phẩm được làm từ chất liệu da khác của nhà mốt danh tiếng Hermès.

Năm ngoái, Như Lan, một nhà sáng tạo nội dung chuyên “đập hộp” hàng hiệu trên nền tảng TikTok, cũng bị “bóc phốt” dùng hàng fake. Cụ thể, một TikToker khác tên Lucy lên tiếng tố Như Lan sử dụng chiếc Hermès Birkin Faubourg giả.

Ngay sau đó, chủ nhân của món đồ đăng tải clip phản bác, đồng thời cho biết đã chi trả 5 tỷ đồng cho mẫu túi này, sẵn sàng gặp gỡ người “bóc phốt” mình để đối chất.

Về phía Thái Công, NTK này từng tạo ra “cơn sốt” khi bán chiếc túi vải in chữ “Kiến thức - Kinh nghiệm - Trải nghiệm” với mức giá chỉ 99.000 đồng. Món đồ cũng sở hữu chữ ký của ông.

Vốn xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với sự sang trọng, xa hoa, Thái Công gây tò mò khi kinh doanh túi tote giá rẻ. Sản phẩm khiến shop online của NTK lập tức rơi vào tình trạng quá tải. Khi gian hàng bị khoá vì số lượng bán ra lớn, ông lập tức mở buổi bán trực tiếp tại cửa hàng.

Số lượng lớn người trẻ xếp hàng trên thảm đỏ, chờ đợi nhận chữ ký trực tiếp. Cảnh tượng đám đông vây kín cửa hàng diễn ra hồi tháng 1 năm ngoái.

Nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm thời trang giá rẻ này là “mồi câu”, giúp Thái Công thu hút sự quan tâm, từ đó xây dựng tên tuổi và kinh doanh các mặt hàng khác. Phương pháp bán hàng này cũng được nhiều thương hiệu trên thế giới sử dụng.

