Thú chơi đồng hồ xa xỉ của hạng 1 đơn nữ tennis

Aryna Sabalenka (sinh năm 1998) là một trong những tay vợt hiếm hoi duy trì vị trí trong top 5 WTA suốt hơn 3 năm liên tiếp. Hiện xếp hạng số 1 đơn nữ thế giới, cô cũng góp mặt trong top những vận động viên nữ có thu nhập cao nhất, ước tính năm nay tay vợt kiếm được khoảng 27,4 triệu USD, theo Forbes. Được mệnh danh là “nữ chiến binh” của làng quần vợt nhờ phong cách thi đấu tấn công mạnh mẽ và những cú giao bóng uy lực, Sabalenka còn nổi tiếng với niềm đam mê đồng hồ xa xỉ. Từ cuối năm 2024, cô trở thành đại sứ thương hiệu của Audemars Piguet, thường xuyên xuất hiện cùng các phiên bản Royal Oak và Royal Oak Offshore trị giá hàng trăm nghìn USD. Ảnh: @arynasabalenka/IG.
Một trong những thiết kế nổi bật nhất trong bộ sưu tập của cô là Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph Ref. 26242OR bằng vàng hồng 18K, nạm 632 viên kim cương cắt brilliant. Mẫu đồng hồ được giới sưu tầm đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kỹ nghệ chế tác cơ học tinh xảo và độ sang trọng đặc trưng của dòng Royal Oak. Với giá bán khoảng 230.000 USD (tương đương 170.000 bảng Anh), đây là một trong những phiên bản đắt giá nhất của dòng Selfwinding Chronograph. Ảnh: @arynasabalenka/IG.
Sabalenka từng đeo chiếc đồng hồ này khi xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon để giới thiệu chiếc cúp vô địch US Open hồi tháng 9. Ảnh: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/FB.
Tại Roland-Garros 2025, Sabalenka gây chú ý khi chọn Royal Oak Selfwinding Ref. 15550BA bằng vàng vàng nguyên khối, mặt số ngọc lam turquoise. Phiên bản giới hạn này có giá niêm yết ban đầu 69.900 USD nhưng hiện được giao dịch lại trên thị trường thứ cấp với mức 160.000 USD. Ảnh: Roland Garros.
Tại Wimbledon 2025, sau chiến thắng trước Emma Raducanu ở vòng 3, Sabalenka xuất hiện trong buổi họp báo với chiếc Royal Oak Ref. 15551BC.ZZ.D405CR.01 bằng vàng trắng 18K, nạm kim cương toàn bộ vỏ và viền bát giác đặc trưng. Mặt số “grande tapisserie” màu xanh ngọc cùng dây da đồng tông tạo nên tổng thể sang trọng, thanh lịch. Mẫu đồng hồ hiện có giá khoảng 95.000 USD trên thị trường sưu tầm. Ảnh: Wimbledon/YT.
Tháng 4/2025, tay vợt 27 tuổi tiếp tục khẳng định phong cách thời thượng khi tham dự trận đấu của Inter Miami với chiếc Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Ref. 26660ST bằng thép không gỉ, mặt số Petite Tapisserie màu tím. Phiên bản kỷ niệm 50 năm dòng Royal Oak có kích thước 37 mm, được đánh giá là một trong những thiết kế tinh tế nhất của Audemars Piguet, hiện được định giá khoảng 225.000 USD trên thị trường thứ cấp. Ảnh: @arynasabalenka/IG.
Trước đó, trong lễ trao giải tại sân Arthur Ashe sau trận chung kết US Open, tay vợt người Belarus cũng gây chú ý với Royal Oak Offshore Chronograph bằng vàng hồng, viền nạm đá quý cầu vồng và dây cao su đen thể thao, trị giá 118.000 USD. Ảnh: @arynasabalenka/IG, @/watchlab_ae/IG.
Ref. 26236OR nổi bật với viền bezel nạm 32 viên đá quý baguette được sắp xếp theo dải màu cầu vồng rực rỡ. Mỗi viên đá đều được tuyển chọn và cắt gọt thủ công tại Le Brassus (Thụy Sĩ) nhằm tạo hiệu ứng chuyển sắc tinh tế và hoàn hảo. Mặt số mang họa tiết “Méga Tapisserie” đặc trưng của dòng Offshore, đi kèm ba mặt phụ chronograph và cửa sổ lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Đôi khi, Aryna Sabalenka thay dây cao su đen tiêu chuẩn bằng phiên bản dây cao su trắng. Ảnh: @arynasabalenka/IG.
Bộ sưu tập của tay vợt Gen Z còn có thêm một thiết kế bằng vàng mang giá trị sưu tầm cao. Trên trang Instagram cá nhân, Aryna Sabalenka gần đây chia sẻ hình ảnh cùng bạn thân, cả hai đều đeo đồng hồ Audemars Piguet. Trong đó, Sabalenka lựa chọn mẫu Bamboo Ref. 47122/BA 6116Z63697, chiếc đồng hồ vàng 18K được nạm hơn 300 viên kim cương, có giá bán lại trên thị trường thứ cấp khoảng 34.000 USD. Ảnh: @arynasabalenka/IG.
