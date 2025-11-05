Thú chơi đồng hồ xa xỉ của hạng 1 đơn nữ tennis

Aryna Sabalenka (sinh năm 1998) là một trong những tay vợt hiếm hoi duy trì vị trí trong top 5 WTA suốt hơn 3 năm liên tiếp. Hiện xếp hạng số 1 đơn nữ thế giới, cô cũng góp mặt trong top những vận động viên nữ có thu nhập cao nhất, ước tính năm nay tay vợt kiếm được khoảng 27,4 triệu USD , theo Forbes. Được mệnh danh là “nữ chiến binh” của làng quần vợt nhờ phong cách thi đấu tấn công mạnh mẽ và những cú giao bóng uy lực, Sabalenka còn nổi tiếng với niềm đam mê đồng hồ xa xỉ. Từ cuối năm 2024, cô trở thành đại sứ thương hiệu của Audemars Piguet, thường xuyên xuất hiện cùng các phiên bản Royal Oak và Royal Oak Offshore trị giá hàng trăm nghìn USD. Ảnh: @arynasabalenka/IG.