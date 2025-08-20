Váy xẻ mạn sườn ngày càng táo bạo

|
Gần đây, nữ ca sĩ Dua Lipa cho thấy sự yêu thích đặc biệt với những thiết kế cắt xẻ táo bạo bên hông. Trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 30, cô diện một chiếc váy ánh bạc chất liệu chainmail do Giám đốc Sáng tạo GCDS Giuliano Calza thiết kế. Chi tiết xẻ sâu bên cạnh sườn trở thành điểm nhấn, giúp người mặc khoe khéo làn da rám nắng, loạt hình xăm, đường cong cơ thể quyến rũ và bên ngực gợi cảm. Ảnh: @dualipa.
|
Chiếc váy lấy cảm hứng từ quả cầu disco cũng tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở, thu hút ánh nhìn người đối diện. Với chiếc váy táo bạo, Dua Lipa bổ sung những món trang sức đắt giá từ các thương hiệu Schiaparelli, Tiffany & Co. và Shay. Ảnh: @dualipa.
|
Trước đó, Dua Lipa cũng thể hiện niềm đam mê với trang phục xẻ bên khi diện chiếc váy sequin trắng của Jacquemus. Thiết kế này có đường cut-out ở hông và khoảng hở lớn sau lưng. Ở một số góc chụp, mẫu váy để lộ phần lớn da thịt của người mặc. Nữ ca sĩ khoe toàn bộ tấm lưng trần, bên ngực, mạn sườn và một phần vòng 3. Với sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang, Dua Lipa có thể góp phần lăng xê những mẫu váy xẻ bên trong thời gian tới. Ảnh: @dualipa.
|
Tuy nhiên, không phải thiết kế xẻ bên nào cũng được đón nhận. Gần đây, fashionista Elle Ferguson gây tranh cãi khi diện chiếc váy xẻ sâu phía trước và 2 bên mạn sườn của thương hiệu Loewe. Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng mẫu đầm không phù hợp với cơ thể người mặc, dễ tạo ra tình huống nhạy cảm. Ngoài ra, hình thể gầy gò, trơ xương của Elle Ferguson cũng trở nên rõ ràng trong chiếc váy này, trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhìn chung, thiết kế cut-out màu tím oải hương mang tên Lilac của Loewe không bị chê xấu, song được nhận xét là thiếu phù hợp với người mặc. Ảnh: @elle_ferguson.
|
Tại Việt Nam, nhiều tín đồ thời trang cũng đồng loạt lăng xê váy xẻ mạn sườn, khoe khéo đường cong cơ thể quyến rũ qua các thiết kế này. Fashionista Lâm Minh nhiều lần hưởng ứng xu hướng trên, từng diện một chiếc váy lưới đánh cá táo bạo, chỉ đủ che chắn bộ phận nhạy cảm. Đường cắt xẻ bên hông tạo ra khoảng trống lớn, giúp người mặc phô diễn toàn bộ lợi thế hình thể và loạt hình xăm ở các vị trí kín đáo. Thiết kế của Lâm Minh là một phần của trào lưu mermaidcore, giúp người mặc xây dựng hình tượng mỹ nhân ngư quyến rũ. Tín đồ thời trang này bổ sung mũ đội đầu đồng màu sắc, chất liệu, đeo cặp kính mắt ngoài hành tinh che nửa khuôn mặt và bông tai kim loại bản lớn, gia tăng sự cá tính cho tổng thể tạo hình. Ảnh: @lamiinh.
|
Người mẫu Thảo Quỳnh cũng góp phần lăng xê trào lưu táo bạo trên. Cô lựa chọn một chiếc váy sequin lấp lánh cut-out quyến rũ khi xuống phố buổi tối. Đường xẻ sâu trước ngực và bên hông để lộ phần lớn da thịt của người mặc. Với thiết kế tương đối thu hút, Thảo Quỳnh bổ sung những món trang sức kim loại bản lớn, bao gồm bông tai dạng vòng và vòng tay, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể. Thiết kế không bó sát cơ thể, tạo ra những khoảng hở tinh tế, giúp người mặc khoe trọn lợi thế hình thể. Ảnh: @matrdelaine.
|
Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm cũng gây ấn tượng với trào lưu này. Cô diện mẫu váy không tay màu trắng, phối với dây chuyền, bông tai và vòng tay vàng sang trọng, cổ điển của Tiffany & Co. Điểm nhấn nằm ở đường cắt xẻ khéo léo bên mạn sườn. Với chi tiết cut-out gợi cảm, người mặc khoe khéo phía bên ngực và hình xăm thanh mảnh ở vị trí kín đáo. Nguyễn Lâm Thảo Tâm thực hiện kiểu tóc búi gọn, phù hợp với tạo hình cổ điển. Ảnh: @mia.soya.
