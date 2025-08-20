Váy xẻ mạn sườn ngày càng táo bạo

Tuy nhiên, không phải thiết kế xẻ bên nào cũng được đón nhận. Gần đây, fashionista Elle Ferguson gây tranh cãi khi diện chiếc váy xẻ sâu phía trước và 2 bên mạn sườn của thương hiệu Loewe. Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng mẫu đầm không phù hợp với cơ thể người mặc, dễ tạo ra tình huống nhạy cảm. Ngoài ra, hình thể gầy gò, trơ xương của Elle Ferguson cũng trở nên rõ ràng trong chiếc váy này, trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhìn chung, thiết kế cut-out màu tím oải hương mang tên Lilac của Loewe không bị chê xấu, song được nhận xét là thiếu phù hợp với người mặc. Ảnh: @elle_ferguson.