Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi 250.000 đồng xem tổng hợp luyện A80

Một số hàng quán sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực gần Công viên Thống Nhất nới số lượng chỗ ngồi, mở đặt bàn sớm cho du khách có nhu cầu xem buổi hợp luyện 21/8.

Quán cà phê ở ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên mở bán chỗ ngồi với mức giá 250.000 đồng/ghế. Ảnh: Thu Hiền.

6 tiếng trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện đầu tiên vào tối 21/8, không khí tại nhiều tuyến đường diễu binh, diễu hành ở Hà Nội bắt đầu sôi động. Nhiều người đã có mặt từ rất sớm tại các tuyến đường trọng yếu như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... Họ mang theo ghế xếp, quạt giấy hay cờ đỏ sao vàng phấp phới dọc hai bên đường, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu lễ hội.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào lúc 14h cùng ngày, một số quán cà phê có view xem diễu binh, diễu hành đi qua tại khu vực Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) tấp nập khách, nhân viên làm việc không ngớt tay. Nhiều người chọn ngồi lại các quán ăn, cà phê chờ đoàn chiến sĩ trở về điểm tập kết vào buổi tối.

Essence Cafe, nằm ở ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên, ngay trên tuyến đường dẫn về Công viên Thống Nhất, điểm tập kết của các khối diễu binh, diễu hành, ghi nhận lượng khách ra vào tấp nập.

Nguyễn Văn Tính, nhân viên quán, cho biết vào những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính 2/9, thay vì đóng cửa lúc 23h, quán hoạt động cho đến khi hết khách để đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, cơ sở này mở dịch vụ đặt bàn trước, với giá 250.000 đồng/ghế cho vị trí tầng 5 có tầm nhìn thuận lợi, giúp khách không phải xếp hàng chờ lâu. Tính đến 16h30, nhiều vị trí không còn trống.

Nhân viên các quán cà phê ở gần Công viên Thống Nhất tất bật chuẩn bị phục vụ lượng khách lớn vào chiều 21/8. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong khi đó, The Sipping Bar, quán cà phê nằm bên trong Công viên Thống Nhất, "chơi lớn" khi đầu tư chi phí sang sửa không gian, nâng sức chứa từ 100 lên 300 khách để chuẩn bị hòa cùng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không gian bên ngoài lẫn bên trong quán được trang trí thêm cờ hoa, thu hút nhiều nhóm người trẻ đến sớm chụp hình.

"Chúng tôi thuê thêm khoảng 10 nhân viên thời vụ nhằm đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dân, du khách khi đến quán xem diễu binh. Số lượng nguyên liệu cũng được tăng 20-40% để dự trù cho những ngày cận 2/9 sắp tới, tránh trường hợp thiếu hụt như dịp 30/4-1/5 trước đó", Minh Hiếu, quản lý quán, cho hay. Ngoài ra, vào ngày 2/9, sau 17h, quán sẽ thu phí dịch vụ 100.000 đồng/người.

Tương tự, Hanoian Coffee & Tea, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng "lên dây cót" trước một ngày diễn ra tổng hợp luyện. Vũ Quang Huy, đại diện quán cà phê, cho biết đơn vị bắt đầu bố trí thêm bàn ghế, trang trí lá cờ Tổ quốc, cốc nước theo chủ đề lễ Quốc khánh. Nhiều cửa hàng, quán cà phê quanh khu vực còn được trang trí cờ hoa, tạo điểm check-in thu hút khách.

Tranh thủ thời gian thảnh thơi vào ngày nghỉ hiếm hoi, Lan Phương (giáo viên, ngụ phường Tương Mai, Hà Nội) cùng bạn ghé nhiều điểm đến trang trí cờ hoa để chụp ảnh, sau đó đến một quán cà phê gần Công viên Thống Nhất đợi đến tối muộn ủng hộ tinh thần các chiến sĩ tại điểm tập kết.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi chứng kiến không khí vui tươi tại Hà Nội những ngày cận lễ. Khá hào hứng nên tôi đã lên lịch cho ngày 2/9 từ rất sớm", chị Phương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Một quán cà phê có ban công, tầm nhìn từ trên cao ở phường Ba Đình dần đông khách vào chiều 21/8. Ảnh: Đan Châu.

Càng về chiều, dòng người từ các ngả đổ về Quảng trường Ba Đình càng nhộn nhịp hơn. Trên vỉa hè, nhiều người dân trải chiếu ngồi đợi từ sáng, mang theo đồ ăn nhẹ để vừa nghỉ ngơi vừa chờ xem. Các quán cà phê có ban công quanh khu vực này dần được lấp kín chỗ, đông khách ngồi chờ đợi xem buổi tổng hợp luyện

Quán Linka ở góc đường Nguyễn Thái Học - Thanh Bảo (phường Ba Đình, Hà Nội) gần như chật kín, phần lớn là khách đến xem diễu binh. Nga, nhân viên quán, cho biết lượng khách hôm nay cao hơn nhiều so với thường lệ, khiến 3 nhân viên phải làm việc liên tục. Vừa phục vụ gọi món, cô vừa dọn dẹp.

"Quán thường đóng cửa lúc 23h nhưng hôm nay có thể mở muộn hơn. Nếu tối đông khách, chúng tôi sẽ bổ sung nhân sự để kịp phục vụ", Nga nói.

Dòng người đổ về nút giao Nguyễn Thái Học - Giảng Võ lúc 14h45 ngày 21/8. Ảnh: Đan Châu.

Để có một cuộc sống chất lượng vượt trội Trong cuốn sách Đầu tư thông minh của Anthony Robbins, tác giả cho rằng sự giàu có đích thực không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà nằm ở cảm xúc, tâm lý và tâm hồn. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn không thể có một cuộc sống tuyệt vời, bất kể ví tiền của bạn dày như thế nào.