Trend 'quý tộc' là gì mà Sơn Tùng M-TP hưởng ứng?

  • Thứ năm, 21/8/2025 13:01 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Trào lưu “quý tộc” với phong cách châu Âu thế kỷ 18 lan rộng trên mạng xã hội, thu hút sự tham gia của giới trẻ và cả nghệ sĩ như Sơn Tùng MTP, MCK.

Thời gian gần đây, cụm từ “quý’s tộc’s” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Việt. Đây là cách viết pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, dùng để chỉ các nội dung tái hiện phong cách quý tộc châu Âu theo hướng hài hước.

Nguồn cảm hứng của trào lưu này bắt nguồn từ hình ảnh giới thượng lưu châu Âu thế kỷ 18, gắn với hoàng gia và tầng lớp trí thức. Nam giới thời kỳ này thường đội tóc giả trắng hoặc xám uốn xoăn, mặc sơ mi bèo ren bên trong áo khoác đuôi tôm. Phụ nữ diện váy cổ khoét, phần thân trên ôm sát, thắt corset, chải tóc phồng cao và sử dụng phụ kiện như quạt tay, găng tay.

Khi tái hiện, giới trẻ không chỉ mô phỏng trang phục theo lối “chắp vá” mà còn bắt chước cử chỉ và phong thái quý tộc: giữ lưng thẳng, bước đi chậm, hạn chế cử động mạnh hoặc cười lớn. Trong giao tiếp, họ gọi nhau là “công nương”, “công tước”, “quý ông”, đồng thời sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn.

Các video theo phong cách “quý’s tộc’s” thường lồng ghép nhạc giao hưởng, gợi không khí dạ tiệc cung đình. Ví dụ, một video trên TikTok ghi lại cảnh nhân vật mặc váy cổ vuông, đeo găng tay trắng, nâng tách matcha trên nền nhạc cổ điển, kèm chú thích: Công nương Trần Nga, trong khoảnh khắc an tĩnh, đang vén nhẹ vành ly, để hương matcha lan tỏa như khúc nhạc êm dịu giữa buổi tiệc chiều”.

Bên dưới các video, khán giả thường để lại bình luận hài hước như: “Nghe nó sang chảnh, nó quý’s tộc’s, nó châu Âu” hay “Quý sờ tộc quá”.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng trở thành đối tượng được đưa vào trào lưu. Chẳng hạn, Sơn Tùng M-TP được fan dùng công cụ AI tạo ảnh đội tóc giả trắng xoăn, sơ mi bèo ren và áo choàng.

Thậm chí, các ca khúc của anh còn được “chuyển thể” sang phiên bản giao hưởng, hay còn gọi là "tân nhạc thính phòng" và đặt tên như Nhạc Quý’s tộc của Dé Soltuné Montepré. Tên gọi "Soltuné Montepré" thực chất là cách đọc lái, biến tấu từ nghệ danh Sơn Tùng M-TP để mang màu sắc quý tộc châu Âu.

Rapper MCK cũng tham gia trào này khi đăng tải bản phối "tân nhạc thính phòng" cho ca khúc Tại vì sao. Anh cũng chia sẻ hình ảnh AI về bản thân trong trang phục quý tộc - mặc áo khoác gấm vàng ánh kim thêu hoa văn nổi, phối cùng sơ mi cổ xếp nếp, tái hiện phong cách quý tộc châu Âu.

Như Phương

