Hơn 300 người trẻ tập flashmob mừng Quốc khánh ở Hà Nội

Tiếng nhạc vang lên rộn ràng, tiếng hò reo cổ vũ xen lẫn tiếng trống nhịp nhàng, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Từng động tác dứt khoát, đồng đều của hơn 300 học sinh và sinh viên khiến cả sân tập bừng sức sống trong buổi tập đồng diễn flashmob tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Đây là buổi hợp luyện đầu tiên cho tiết mục flashmob sẽ được trình diễn trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập vào ngày 30/8.

Tham gia buổi tập có 150 học sinh tiểu học đến từ nhiều trường trên địa bàn Hà Nội, 70 học sinh THCS Nguyễn Công Trứ và 100 sinh viên Đại học Hà Nội.

Tất cả khoác trên mình áo thun in hình quốc kỳ, hòa mình vào giai điệu sôi động của hai ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ và Made in Vietnam.

Mai Ân, sinh viên Đại học Hà Nội, chia sẻ: "Tôi biết đến chương trình qua fanpage Đoàn trường và đăng ký tham gia như một tình nguyện viên. Đây là buổi thứ 4 tôi tập cùng các bạn, cảm giác thật vui vì mình được góp phần nhỏ vào tiết mục mừng Quốc khánh. Động tác đơn giản nên ai cũng có thể theo kịp. Khi hợp luyện ở Cung Thiếu nhi, không gian rộng và thoáng mát khiến tôi bất ngờ".

Không chỉ sinh viên, những học sinh nhỏ tuổi cũng háo hức. Bảo Nhi (8 tuổi), học sinh trường Tiểu học Tràng An, cho biết: "Đi tập không có gì khó khăn, con thấy rất vui. Lớp con có 12 bạn tham gia. Con háo hức lắm, mong đến ngày được ra quảng trường biểu diễn với các bạn".

Tiết mục flashmob có thời lượng khoảng 5 phút, được xem là điểm nhấn mở màn trong chuỗi sự kiện Lễ hội Độc Lập. Không khí luyện tập sôi động cũng được kỳ vọng sẽ lan tỏa đến khán giả, khơi gợi niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong ngày hội lớn. Ngoài phần biểu diễn của thiếu nhi, học sinh và sinh viên, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại phố đi bộ hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nguyễn Toàn Trung - đạo diễn chương trình - cho biết: "Thông điệp chính mà chúng tôi mong muốn gửi gắm là tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc. Dù mới tập được khoảng hai tuần, hôm nay các bạn đã làm rất trọn vẹn, đội hình lên đồng đều và khí thế, vượt mong đợi".

Theo anh Trung, khó khăn lớn nhất trong quá trình tập luyện là việc các bạn đến từ nhiều trường khác nhau, phải chia nhỏ thành từng nhóm luyện tập trước khi hợp luyện tổng thể. "Khi tập ở trường, các bạn mới chỉ nắm động tác, chưa thể hình dung đội hình chung. Hôm nay khi tất cả cùng mặc trang phục, có đạo cụ đầy đủ thì sự gắn kết và năng lượng lan tỏa rõ rệt, mang lại không khí phấn khởi, thậm chí vượt kỳ vọng. Tôi hy vọng ngày ra quảng trường, các em sẽ càng thể hiện tốt hơn", anh nói thêm.

Không chỉ là tiết mục biểu diễn, màn flashmob còn mang ý nghĩa gắn kết, khích lệ tinh thần tự hào dân tộc trong dịp lễ trọng đại. Tiết mục đồng diễn sẽ góp phần khuấy động bầu không khí trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 27/8, sau buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các chiến sĩ có giây phút ngắn ngủi gặp người thân, người yêu tại các điểm tập kết.

Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ niềm vinh dự khi đến đơn vị, trang điểm, đem đến lớp nền không trôi cho các nữ chiến sĩ tham gia diễu binh lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Người trẻ từ nhiều tỉnh miền Nam háo hức ra thủ đô, dạo phố cổ, chụp ảnh bên hồ Gươm trước giờ diễn ra buổi sơ duyệt tối nay 27/8.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.