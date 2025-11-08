Định vị 'xa xỉ' của NTK Thái Công có còn hợp thời?

Định vị thương hiệu cá nhan của Thái Công thu hút sự quan tâm, song dễ tạo ý kiến trái chiều. Phương pháp định vị này cũng dần thoái trào trong những năm gần đây.

Thái Công gây tranh cãi bởi quan điểm thiết kế nội thất. Ảnh: Thái Công Quách/FB.

Quan điểm gần đây của NTK Thái Công về nội thất xa xỉ gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhiều cá nhân trong lĩnh vực này lên tiếng phản bác, thu hút sự chú ý. NTK nội thất cho biết cho rằng lối sống xa hoa là điều kiện cần thiết để thiết kế công trình, nội thất cho giới thượng lưu.

“Bạn không thể tạo ra một căn penthouse hoặc dinh thự hàng trăm tỷ chỉ bằng cách xem những tấm hình trên Pinterest, trong khi mỗi sáng vẫn ngồi vỉa hè với ly cà phê sữa đá và tin rằng ‘đẹp’ nghĩa là có sofa to, đèn chùm lung linh, và tivi 85 inch”, trích bài đăng ngày 5/11.

Cuối bài viết, Thái Công khẳng định rằng NTK cần là một phần của thế giới thượng lưu để thiết kế cho họ. Sự “bắt chước” không hiệu quả trong lĩnh vực này.

Sự việc trên dấy lên tranh cãi về định vị xa xỉ của các thương hiệu thiết kế, thời trang. Chiến lược truyền thông, marketing này có khả năng thu hút sự chú ý, song cũng dễ gây phản cảm, trở nên thoái trào trong những năm gần đây.

Định vị ‘luxury’ bị chỉ trích

Thái Công vốn gắn hình ảnh cá nhân và nhãn hàng nội thất của mình với sự xa xỉ, sang trọng và hào nhoáng. NTK này sử dụng cụm từ “luxury” (tạm dịch: xa xỉ) để định vị thương hiệu, từ đó xây dựng chiến lược truyền thông, marketing xoay quanh định vị trên.

Với chiến lược này, Thái Công coi “giới thượng lưu” là khách hàng mục tiêu. Để phục vụ nhóm người tiêu dùng này, ông cung cấp sản phẩm cao cấp, tập trung vào phân khúc trên.

NTK Thái Công gây phản cảm khi xây dựng nội dung "khoe của". Ảnh: Thái Công Quách/FB.

Tuy nhiên, NTK này không dừng lại ở việc sử dụng định vị xa xỉ, mà dường như đang lạm dụng khái niệm này. Ông xây dựng lối sống xung quanh túi hiệu, du thuyền, những chuyến du lịch sang trọng, thậm chí thường xuyên công khai mức giá của sản phẩm, dịch vụ, thể hiện thái độ “khoe của” trên mạng xã hội.

Phương pháp truyền thông này giúp NTK thành công thu hút sự chú ý từ phía công chúng, song cũng gây phản cảm, tạo ra những luồng ý kiến trái chiều.

Điển hình, quan điểm NTK nội thất phải trải nghiệm lối sống thượng lưu của Thái Công bị nhiều cá nhân trong lĩnh vực này phải đối. Họ cho rằng kỹ năng chuyên môn, năng khiếu thẩm mỹ và cá tính sáng tạo mới là điều quan trọng.

Trên thực tế, việc định vị thương hiệu xa xỉ tương đối phổ biến trong lĩnh vực thiết kế thời trang, có nhiều hình thức thể hiện khác nhau. Điển hình, nhãn hàng đồ da danh tiếng Hermès củng cố hình ảnh sang trọng, tinh hoa bằng cách hạn chế số lượng sản phẩm bán ra, tạo ra tình trạng khan hiếm, gia tăng sự khao khát trên thị trường.

Khách hàng muốn mua túi Hermès phải chờ đợi nhiều năm, đồng thời tiêu thụ các sản phẩm khác của hãng như khăn choàng, son môi hay nước hoa trước. Chính sách bán hàng này từng bị chỉ trích là bất công, đẩy nhà mốt vào vòng xoáy kiện tụng.

Ngoài ra, hàng loạt sự việc liên quan đến thái độ cư xử thiếu tôn trọng của nhân viên tại các cửa hàng thời trang cộp mác “luxury” cũng gây phẫn nộ lớn. Có thể thấy, định vị cao cấp gián tiếp tạo ra thái độ trịch thượng này, có khả năng khiến nhãn hàng mất khách.

Sự thoái trào của logo

Trong khi phương pháp truyền thông gắn liền với sự xa xỉ ngày càng phản cảm, trào lưu quiet luxury (sang trọng thầm lặng) dần xuất hiện trong lĩnh vực thời trang như một lời phản đối. Đúng với tên gọi, xu hướng này lăng xê các sản phẩm không in logo, monogram, hạn chế họa tiết.

Sự thịnh hành của trào lưu này cho thấy nỗi mệt mỏi, chán nản của công chúng đối với những mặt hàng phô trương sự giàu có, vương giả. Những doanh nhân, ngôi sao xuất hiện trên đường phố với trang phục giản dị, không thể hiện rõ yếu tố thương hiệu.

Diễn viên, doanh nhân Gwyneth Paltrow là một trong những người nhiệt tình hưởng ứng xu hướng quiet luxury, đi đầu trào lưu này. Ảnh: Mega.

Các nhà mốt theo đuổi xu hướng này như The Row, Loro Piana hay Brunello Cucinelli đồng loạt lên ngôi. Trong khi đó, Louis Vuitton và Gucci cùng thu nhỏ logo, chinh phục người tiêu dùng bằng sự tinh tế.

Có thể thấy, nhóm khách hàng có thu nhập cao trên thế giới bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về giá trị của hàng cao cấp, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn.

“Quiet luxury đang dần chiếm lĩnh xu hướng khi chú trọng vào vẻ đẹp tinh tế, chất lượng thủ công và thiết kế vượt thời gian, thay vì chỉ phô trương logo hay thương hiệu”, Ida Palombella, đồng Trưởng bộ phận thời trang và hàng xa xỉ toàn cầu tại Deloitte - một trong bốn tập đoàn dịch vụ kế toán, kiểm toán đa quốc gia lớn nhất thế giới, bên cạnh EY, KPMG và PwC, chia sẻ.

Làn sóng phản ứng với hình ảnh xa hoa không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thời trang. Trung Quốc thực hiện lệnh cấm quảng cáo các mặt hàng xa xỉ trên TV và radio từ năm 2013. Đây vốn là thị trường lớn đối với các nhà mốt danh tiếng.

Đến năm 2020, hàng nghìn tài khoản Douyin, Xiaohongshu và Weibo bị xoá hoặc hạn chế vì đăng tải bài viết khoe của. Một số nền tảng phải ban hành hướng dẫn kiểm duyệt giúp người dùng tránh bị phạt vì phô diễn sự vương giả thông qua túi hiệu, đồng hồ đắt đỏ, trang sức đính đá quý, kim cương. Có thể thấy, những động thái này góp phần đẩy nhanh sự thoái trào của định vị "luxury" tại xứ tỷ dân và nhiều thị trường khác.