Nhà sáng lập 8X hồi sinh hoa văn cổ trên lụa Việt

Từ trải nghiệm ở Paris đến hành trình lập nghiệp, Nguyễn Thanh Hương xây dựng thương hiệu lụa nội địa, đưa hoa văn cổ trở lại trên những tấm lụa tơ tằm Việt trong 8 năm qua.

Những ngày qua, nhiều du khách trong và ngoài nước dừng chân tại dãy bàn trải nghiệm workshop Màu Hạnh Phúc của thương hiệu Tơ Vàng Việt Nam. Workshop được lấy cảm hứng từ chiếc khăn lụa Hạnh Phúc, gợi nhắc hình ảnh đám cưới Việt thập niên 90 với chim bồ câu, hoa sen và áng mây cổ tích.

Đây là một trong số những gian hàng thương hiệu Việt nổi bật ở Lễ hội Độc Lập - sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, diễn ra từ ngày 30/8-2/9 ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.

Tại đây, những thước lụa mềm mại, óng ả không đơn thuần là sản phẩm trưng bày, thương mại. Đằng sau đó còn là những tác phẩm nghệ thuật, gói trọn tinh hoa văn hóa Việt trong từng sợi tơ mềm mại.

Trăn trở đưa lụa Việt ra thế giới

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1982), nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của thương hiệu, cho hay ý tưởng về Tơ Vàng Việt Nam đến với cô khá tự nhiên.

Thời còn là du học sinh, cô từng làm việc tại một cửa hàng bán đồ lụa tại Paris (Pháp) và nhận ra khách quốc tế rất yêu thích chất liệu này. Sau đó, khi về nước, mong muốn tìm một món quà tặng bạn bè quốc tế, song cô gặp khó khăn vì không dễ tìm được sản phẩm lụa vừa đẹp, vừa mang bản sắc văn hóa Việt.

Trong hành trình tìm hiểu sâu hơn, cô nhận ra lụa Việt Nam vốn có chất lượng đủ tốt để xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật Bản hay Ấn Độ, nhưng phần lớn chỉ xuất khẩu thô.

Trong khi đó, Bảo Lộc, vốn là thủ phủ tơ tằm Việt Nam, lại được rất ít người Việt biết hoặc chủ động tìm đến. Lụa tơ tằm nơi đây cũng gần như không có thị trường tiêu thụ đúng nghĩa.

“Chính sự trăn trở ấy đã thôi thúc tôi xây dựng Tơ Vàng Việt Nam - một thương hiệu lụa in cao cấp, để chứng minh rằng Việt Nam không chỉ sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, mà còn có thể thổi hồn văn hóa, hoa văn truyền thống vào từng tấm lụa, đưa lụa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, nhà sáng lập 43 tuổi chia sẻ về sự hình thành của thương hiệu.

Ấp ủ ý tưởng từ năm 2017, sau thời gian dài trải nghiệm và chuẩn bị, đến tháng 8/2018, hãng lụa mới chính thức ra đời, đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường đưa lụa Việt vươn xa.

Điểm nổi bật của thương hiệu nằm ở chất liệu lụa tơ tằm thượng hạng, được tuyển chọn từ các làng nghề nổi tiếng như Vạn Phúc, Bảo Lộc, Nha Xá… Từng sợi tơ mảnh mai, mềm mịn được dệt và in lưới thủ công, đảm bảo độ bền bỉ, óng ả cùng sắc màu tự nhiên tinh tế.

Mỗi chiếc khăn, áo dài hay váy lụa đều tái hiện hoa văn cổ xưa tinh tế, khéo léo truyền tải những ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Lấy cảm hứng từ những họa tiết độc đáo của nghệ thuật Việt cổ, Thanh Hương cùng đội ngũ đã nỗ lực hồi sinh những họa tiết, hoa văn cổ xưa, tái hiện lại tinh hoa của các triều đại thời Đinh - Tiền Lê hay những nét đẹp trên trống đồng và gốm sứ truyền thống.

“Thuận lợi nhất của chúng tôi chính là được làm việc trong một kho tàng văn hóa phong phú. Nguồn cảm hứng ấy không bao giờ cạn và luôn khiến chúng tôi thấy may mắn khi được kế thừa”, cô nói.

Vượt gian nan, thổi hồn văn hóa vào từng sợi tơ

Tuy nhiên, con đường đưa những ý tưởng văn hóa ấy vào từng thước lụa lại không hề dễ dàng. Trên hành trình của mình, Thanh Hương đã dành nhiều năm rong ruổi khắp dải đất hình chữ S, tìm đến các làng nghề lụa từ Bắc chí Nam.

Thử thách lớn nhất có lẽ nằm ở quá trình biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Bởi lẽ, từ một họa tiết cổ khắc trên đình chùa đến một tấm lụa hiện đại không chỉ là chuyện in ấn, mà là cả hành trình tìm cách dung hòa giữa kỹ thuật truyền thống và nhu cầu thẩm mỹ đương đại.

Ngoài ra, việc sản xuất ở quy mô thủ công cũng khiến nhà sáng lập đối diện với nhiều khó khăn - màu sắc có khi chưa đạt chuẩn, bản in phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, hay có những lô lụa buộc phải bỏ đi vì chưa đủ chất lượng.

“Mỗi sai sót đều đồng nghĩa với thời gian, chi phí và công sức bị đội lên gấp bội. Nhưng chính những thử thách đó lại giúp chúng tôi kiên định hơn. Chúng tôi chọn quay lại xưởng nhiều lần, làm việc sát sao với các nghệ nhân, với người thợ thủ công để điều chỉnh từng chi tiết”, Thanh Hương chia sẻ.

Nhiều hoạt động phát quà miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách tại Lễ hội Độc Lập. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Lễ hội Độc Lập, hãng mang đến những sản phẩm tiêu biểu nhất trong hành trình phát triển của thương hiệu. Đó là những thiết kế lụa gắn liền với nỗ lực quảng bá bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng.

Cũng trong không gian phố đi bộ hồ Gươm, sự kiện còn quy tụ nhiều gian hàng thương hiệu Việt khác, mang đến sản phẩm thủ công, phụ kiện và thiết kế sáng tạo đa dạng. Song song, các booth của nhà tài trợ cũng tổ chức nhiều hoạt động phát quà miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc nhận quà bất ngờ góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt, biến Lễ hội Độc Lập thành điểm hẹn sôi động trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.