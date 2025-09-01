Chờ 3 tiếng để 'đi xuyên' rừng Trường Sơn bằng kính VR

Trải nghiệm thực tế ảo "Dấu ấn Trường Sơn" trở thành điểm hẹn đặc biệt khi gợi ký ức hào hùng, nơi thế hệ hôm nay và đi trước gặp nhau trong niềm tự hào dân tộc.

Từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều háo hức được đặt chân vào thế giới ảo tái hiện Trường Sơn huyền thoại.

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gian trải nghiệm thực tế ảo Dấu ấn Trường Sơn tại Lễ hội Độc Lập trở thành điểm đến thu hút đông đảo công chúng. Ngay từ sáng sớm, khi chương trình chưa chính thức mở cửa, hàng dài người đã xếp hàng kiên nhẫn chờ được bước vào không gian đặc biệt này.

Từ ngày 30/8, gian trải nghiệm mở cửa 8h-21h, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách. Mỗi lượt chỉ kéo dài 5 phút, nhưng để có được 5 phút ấy, nhiều người sẵn sàng chờ từ một đến ba tiếng. Trên khuôn mặt họ không hề có sự sốt ruột, chỉ là háo hức xen lẫn niềm tự hào.

Bước vào thế giới thực tế ảo, Trường Sơn hiện lên sống động với con đường mòn xuyên rừng, ánh lửa bập bùng, tiếng trò chuyện rộn ràng, đưa người tham dự trở về những năm tháng lịch sử hào hùng.

Khác với hình dung về chiến tranh khốc liệt, Trường Sơn ở đây tái hiện khung cảnh yên bình: người lính cùng đồng đội ăn uống, chuyện trò bên lán trại. Một lát cắt đời thường nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Công nghệ trở thành cánh cửa mở ký ức, giúp mỗi bước đi trên con đường ảo gợi nhớ hy sinh, mất mát và khát vọng hòa bình.

Người trải nghiệm như được trở lại Trường Sơn năm xưa: đi trên con đường huyền thoại ông cha mở, rừng núi hùng vĩ, tiếng trò chuyện, bếp lửa bập bùng/

Điều đặc biệt là Dấu ấn Trường Sơn không chỉ cuốn hút trẻ em, vốn say mê công nghệ mới lạ, mà còn chạm đến trái tim người lớn tuổi. Trẻ em reo vui khi được “bước” vào núi rừng huyền thoại, khiến lịch sử trở nên gần gũi, dễ cảm nhận.

Còn với thế hệ đi trước, trải nghiệm ấy gợi về một phần tuổi trẻ, nơi họ đã đi qua, chứng kiến, thậm chí để lại xương máu. Nhiều người rưng rưng, bởi ký ức xưa như sống dậy trong từng hình ảnh, âm thanh. Trong dịp đại lễ, ban tổ chức cũng dành sự ưu tiên cho cựu chiến binh và những người có công với cách mạng, để họ thêm một lần trở về con đường Trường Sơn gắn bó với cả một thế hệ.

Quản lý gian hàng chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng bản thân cũng bất ngờ trước sức hút: “Mỗi ngày có hơn 500 lượt khách tham gia, có người xếp hàng 3 tiếng để trải nghiệm 5 phút. Điều đó cho thấy sự quan tâm và tình cảm to lớn của công chúng dành cho chương trình”.

Từ Đạo Diễn (Đà Nẵng) và con gái xếp hàng chờ trải nghiệm thực tế ảo.

Trong dòng người xếp hàng kiên nhẫn có Từ Đạo Diễn và con gái từ Đà Nẵng ra Hà Nội đón Tết Độc lập. Anh cho biết đã chờ hơn 30 phút để được bước vào không gian ảo.

“Con nhỏ của tôi rất hào hứng, liên tục hỏi khi nào đến lượt. Đây là trải nghiệm mới lạ, nhưng cũng vô cùng ý nghĩa, xứng đáng với sự chờ đợi”, anh chia sẻ.

Yến Nhi và Minh Khuê (Hoàn Kiếm) cũng khẳng định sẵn sàng chờ hơn một tiếng: “Theo mình, đây là trải nghiệm đặc biệt nhất tại lễ hội, vừa độc đáo, vừa ý nghĩa, nên nhất định không thể bỏ lỡ”.

Yến Nhi và Minh Khuê (Hoàn Kiếm) háo hức đợi tới lượt mình để trải nghiệm Dấu ấn Trường Sơn.

Dấu ấn Trường Sơn vì thế không chỉ là một sản phẩm công nghệ giải trí, mà còn là nhịp cầu đưa thế hệ hôm nay trở về quá khứ hào hùng. Trong năm phút ngắn ngủi, ký ức và niềm tự hào dân tộc được khơi dậy: thế hệ trẻ thêm trân trọng độc lập, tự do, còn thế hệ đi trước tìm thấy phần ký ức thiêng liêng tưởng chừng đã ngủ yên.

Giữa bầu không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gian trải nghiệm trở thành điểm hẹn đặc biệt, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, cùng hòa nhịp trong khúc tráng ca bất tận về Trường Sơn và Tổ quốc.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.