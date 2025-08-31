Cô gái bay về từ Nhật Bản để đón Tết Độc lập ở Hà Nội

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí Hà Nội rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân và du khách trong trang phục áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng, khăn quàng quốc kỳ… xuống phố hòa chào đón Tết Độc lập.

Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Tường Vi (Đà Nẵng, du học sinh tại Nhật Bản) chia sẻ: "Tôi chủ động đặt vé về Hà Nội 4 ngày để dự đại lễ Quốc khánh, mọi thứ vượt ngoài mong đợi. Từ sân bay Nội Bài về trung tâm, cờ hoa phủ sắc rực rỡ khắp nẻo đường, trông rất đẹp và tự hào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cờ đỏ sao vàng nhiều đến vậy". Trong dịp này, Tường Vi chọn diện lại tà áo dài nữ sinh cấp 3, thuê nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc tại Quảng trường Ba Đình, phố đi bộ hồ Gươm - nơi diễn ra Lễ hội Độc Lập...

Trong thời gian nghỉ trong chuyến công tác tại Hà Nội, Vasili (Nga) cùng vợ là Leila (Ukraine) tranh thủ dạo quanh hồ Gươm. Leila chia sẻ: "Đây là lần đầu chúng tôi đến Việt Nam, cũng không biết trùng đúng dịp Quốc khánh. Tôi thật sự ấn tượng và hạnh phúc khi nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, người dân nô nức xuống phố chào mừng". Trong khi đó, Vasili bày tỏ sự choáng ngợp trước kiến trúc cổ kính, bề dày lịch sử và ẩm thực thủ đô. Cả hai dự định sẽ tiếp tục khám phá các điểm đến lân cận như Ninh Bình, Hạ Long trong kỳ nghỉ này.

Tại không gian Lễ hội Độc Lập ở phố đi bộ hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhiều điểm check-in dịp Quốc khánh thu hút đông đảo du khách. Cô Nguyễn Thị Lan Hương (thứ hai từ trái sang, Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi xuống phố từ 5h30 để cảm nhận sự bình yên của Hà Nội vào những ngày trọng đại này. Được chứng kiến đất nước độc lập, phát triển, bước vào kỷ nguyên mới, chúng tôi rất hân hoan và tự hào. Năm nay, không gian quanh hồ Gươm được trang trí hoành tráng, hiện đại, thu hút du khách nhiều hơn hẳn".

Tại Lễ hội Độc lập, nhiều gian hàng vui chơi và tích điểm đổi quà thu hút khách tham quan. Trong đó, trải nghiệm "Dấu ấn Trường Sơn" bằng công nghệ thực tế ảo (VR) gây ấn tượng mạnh. Nguyễn Nguyên Giáp (11 tuổi, Hải Dương) chia sẻ: "Em từng xem trải nghiệm trên TV nhưng đây là lần đầu được trực tiếp thử, rất thú vị. Em thấy cảnh người lính hành quân giữa mưa bom bão đạn trong rừng già. Trải nghiệm này giúp em thêm biết ơn cha ông đã hy sinh và yêu hòa bình hơn".

Thay vì đi chơi xa như những năm trước, chị Trần Nhung ( Lai Châu ) chọn Hà Nội làm điểm đến trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Chị chia sẻ: "Hà Nội lần này thật khác, tôi rất vui và tự hào vì ngày hòa bình, vì 80 năm trọn niềm vui của dân tộc". Ngày 30/8, chị đã xuống phố xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sáng nay, chị tiếp tục dạo bộ từ sớm để check-in tại các điểm trang trí mới trên phố đi bộ hồ Gươm.

Tiểu cảnh trái tim xếp lớp cao 4 m với ngôi sao vàng ở giữa thu hút nhiều bạn trẻ check-in. Mô hình gồm nhiều cụm từ mô tả về bức tranh Việt Nam thời đại mới như "xã hội số", "vươn mình", "tự hào Việt Nam", "kinh tế xanh",...

Cô Nga Lê (trái, Hà Nội) chia sẻ: "Nhìn thấy chữ Việt Nam là chúng tôi phải dừng lại chụp ảnh. Thiết kế rất đẹp và ý nghĩa, mỗi dòng chữ, mỗi bài thơ là một bản lời khẳng định độc lập, tự do và chủ quyền của dân tộc trong mỗi thời điểm lịch sử, như Nam Quốc Sơn Hà, Bình Ngô Đại Cáo hay Bản Tuyên ngôn Độc lập...

Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, chị Lan Hương (Hà Nội) đưa cả gai đình diện áo cờ đỏ sao vàng xuống phố chụp ảnh. "Dịp này Hà Nội vui như Tết. Phố xá được trang hoàng rất đẹp, mới lạ, các cháu rất thích khi được trải nghiệm chụp ảnh kính vạn hoa, xem phim thực tế ảo tại khôn gian của Lễ hội Độc Lập".

Bên cạnh không gian triển lãm, chụp ảnh, các booth check-in cũng tô điểm cho không gian lễ hội, mang đến thêm trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Tham gia Lễ hội Độc lập, khách tham quan còn có cơ hội tích điểm, đổi quà tại các gian hàng của nhà tài trợ.

