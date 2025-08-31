Cận cảnh chữ Việt Nam khổng lồ 'gây sốt' ở hồ Gươm

Tại khu vực Độc Lập trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập, mô hình dòng chữ "Việt Nam" thu hút đông người dân và du khách. Tiểu cảnh "khoác trên mình" những áng văn thơ về ý chí độc lập của lịch sử dân tộc từ xưa đến nay.

Những áng văn khẳng định quyền độc lập, tự chủ của dân tộc như Nam Quốc Sơn Hà, Bình Ngô Đại Cáo, Bản Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được khắc họa ở từ "Việt".

Mô hình từ "Nam" triển lãm bài thơ Đất nước của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi; lời bài hát Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải.

Khu vực này cũng trưng bày phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tại hội nghị chuyên đề "Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" ngày 25/11/2024 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chị Bùi Tâm (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đưa con trai lên hồ Gươm dạo chơi cuối tuần. Khi đi ngang mô hình chữ "Việt Nam" được dựng giữa phố đi bộ, chị cảm thấy tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập của dân tộc. "Nam Quốc Sơn Hà, Bình Ngô đại cáo hay Tuyên ngôn Độc lập, tôi đều học và nhớ. Mỗi thời kỳ lịch sử đều có bản tuyên ngôn để khẳng định chủ quyền đất nước", chị chia sẻ.

Theo chị Tâm, những ngày này Hà Nội rộn ràng trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành, chị đều đưa con ra đường xem, cuối tuần lại tranh thủ đưa con lên hồ Gươm. "Không khí khác hẳn những ngày thường. Hồ Gươm rợp cờ đỏ sao vàng, nhiều người mặc áo dài, khoác cờ Tổ quốc, ai cũng háo hức", người mẹ tâm sự.

Phương Thảo cùng chồng là anh Joe (người Thụy Điển), sống ở Hà Nội nhiều năm, đưa gia đình xuống phố dịp Quốc khánh. Chị cảm thấy thấy hạnh phúc khi có thể giới thiệu cho chồng và gia đình chồng về ý nghĩa ngày lễ trọng đại, đồng thời chung vui cùng niềm tự hào dân tộc.

Anh Joe sống ở Hà Nội 6 năm, quen với không khí náo nhiệt, rợp cờ hoa của ngày lễ. "Tôi thích mặc áo cờ đỏ sao vàng, cảm thấy rất tự hào. Không khí ở đây sôi động, cách người Việt yêu nước và tận hưởng Tết Độc lập rất khác biệt so với Thụy Điển. Tôi thích đi bộ khắp các con phố, nhìn những lá cờ bay phấp phới trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam", anh chia sẻ.

Đông đảo người dân và du khách chụp ảnh check-in cùng mô hình chữ "Việt Nam" tại Lễ hội Độc Lập.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.